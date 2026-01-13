חילוץ הלכודים בנחל ערבה ( צילום: כבאות והצלה לישראל מחוז מרכז )

הסערה החורפית נמצאת הבוקר (שלישי) בשיאה וברחבי הארץ, לצד כבישים שנחסמו בעקבות הצפות ושיטפונות, לוחמי האש חילצו לכודים רבים שנקלעו עם רכבם.

עדכון חסימות תנועה בעקבות מזג האוויר: כביש 90 ממצוקי דרגות לכיכר המלונות בשני הכיוונים.

כביש 375 מצומת עציונה לצומת מטע בשני הכיוונים יתר הכבישים שנחסמו נפתחו לתנועה. הצפות מים חריגות בלב השכונה החרדית: "מי אמר שאין פה ים?" | צפו מישאל לוי | 08:07 חוליה של שודדים התחפשו לחיילים ושדדו חנות זהב ליד חברון | תיעוד מדאיג ב. ניסני | 12:16 ציבור הנהגים מתבקש לנהוג בזהירות ובהתאם לתנאי מזג האוויר והדרך. לאורך כל היום יימשכו הערכות מצב, והציבור יעודכן בזמן אמת בכל שינוי. בכבאות והצלה שבים ומדגישים כי אין לנסות לחצות צירים מוצפים. זרם המים וגובהם עשויים להטעות ולהוות סכנת חיים ממשית. בשל עליית מפלס המים בסכר בית זית, ניתנו הנחיות בתיאום עם משטרת ישראל לפינוי בית הספר החקלאי הסמוך. ההנחיה ניתנה כצעד מנע בשל חסימת צירים. בכבאות והצלה לישראל מתריעים כי בשעה הקרובה צירי הגישה לאזור עלולים להיחסם לתנועה. אנו קוראים לכל השוהים באזור לפעול בהתאם להנחיות משטרת ישראל וכבאות והצלה לישראל. לוחמי האש ערוכים בנקודות אסטרטגיות כדי לתת מענה מבצעי לכל אירוע חילוץ במידת הצורך.

סכר בית זית עלה על גדותיו ( צילום: תיעוד מבצעי כב"ה )

סכר בית זית עלה על גדותיו ( צילום: תיעוד מבצעי כב"ה )

כעבור זמן קצר, בשל המשך עליית מפלס המים, החל פינוי של תלמידי וצוות בית הספר החקלאי. הפינוי מתבצע בתיאום מלא בין כבאות והצלה לישראל, משטרת ישראל ומועצת מטה יהודה, במטרה להבטיח את שלומם של השוהים במקום טרם חסימת צירי הגישה.

​לוחמי האש נוכחים בשטח תוך היערכות לכל תרחיש של חילוץ במידת הצורך.

​ציבור המטיילים והתושבים מתבקש שלא להגיע לאזור הסכר ולפעול בהתאם להנחיות כוחות החירום בשטח.

מהמשטרה נמסר כי שוטרי מחוז ירושלים פועלים בשעה זו בעמק הארזים ובאזור סכר בית זית, בעקבות חשש ממשי להצפות ועליית מפלס המים.

הכניסה לעמק הארזים נחסמה באופן מלא. במקביל, כוחות המשטרה יחד עם כוחות כב"ה, ערוכים לסייע באזור בית הספר החקלאי, לאור פינוי שהחל במקום.

למען שמירה על ביטחון ושלום הציבור, המשטרה מבקשת מסקרנים ומטיילים, להימנע מהגעה לאזור ולהישמע להנחיות השוטרים.

סכר בית זית עלה על גדותיו ( צילום: תיעוד מבצעי כב"ה )

בשעות הבוקר התקבל דיווח במוקד 102 של כבאות והצלה לישראל על שלושה אנשים שנלכדו על גג רכבם בתוך נחל ענבה, כתוצאה משיטפון וזרימות עזות במקום.

עם קבלת הדיווח, הוזנקו למקום צוותי כיבוי וחילוץ מתחנת איילון. בשל מורכבות האירוע ותנאי השטח, הוזנקו לסיוע גם לוחמי יחידת החילוץ הארצית להבה והיחידה לחילוצים מיוחדים (יל"מ) של מחוז מרכז, שעושים את דרכם לזירה ברגעים אלו.

לאחר הערכת מצב מהירה בשטח ותחת זרימת מים חזקה, לוחמי האש מתחנת איילון ביצעו פעולות עיגון של הלכודים באמצעות חבלים כדי למנוע את היסחפותם. עם הגעת לוחמי היחידה לחילוצים מיוחדים להבה, בוצע חילוץ באמצעות סירה, והלכודים הועברו בבטחה אל גדת הנחל.

רשף אסף כהן, מפקד המשמרת, סיפר: "הגענו לזירה מורכבת שבה שני לכודים נמצאים בסכנה על גג רכב בלב זרם חזק. לוחמי תחנת איילון פעלו במהירות לעיגון הלכודים בחבלים כדי לייצב את מצבם. עם הגעת יחידת להבה, פעלנו בשילוב זרועות וחילצנו אותם באמצעות סירה בבטחה. האירוע הסתיים ללא נפגעים, אך חשוב להדגיש: אין להיכנס לאזורי נחלים ושיטפונות. זרם המים חזק ומטעה, אין לקחת סיכונים מיותרים".

החילוץ בנחל ערבה ( צילום: כבאות והצלה לישראל מחוז מרכז )

בתוך כך, צוותי כיבוי וחילוץ מתחנת אשדוד פעלו לפני זמן קצר לחילוץ אזרח שרכבו שקע במים תחת גשר בסמוך לצומת אמונים.

עם הגעת הצוותים למקום, זוהה רכב השקוע כמעט לחלוטין במים, כאשר הנהג חילץ את עצמו לגג הרכב והמתין לסיוע.

לוחמי האש הגיעו אל הלכוד באמצעות סירה ייעודית לחילוץ ממים, חילצו אותו בבטחה אל מקום יבש והעבירו אותו להמשך בדיקות וטיפול של גורמי הרפואה שנכחו במקום.

חילוץ הלכוד מגג רכבו מתחת לגשר סמוך לצומת אמונים ( צילום: תיעוד מבצעי כב"ה )

חילוץ הלכוד מגג רכבו מתחת לגשר סמוך לצומת אמונים ( צילום: תיעוד מבצעי כב"ה )

מוקדם יותר הבוקר, צוותי כיבוי וחילוץ מתחנת קריית מלאכי פעלו באירוע חילוץ ברחוב פקר שבעיר.

בעקבות הגשמים העזים, רכב הסעות נקלע להצפה משמעותית ברחוב, כאשר בתוכו שהו חמישה בני אדם שלא יכלו לצאת באופן עצמאי בשל גובה המים.

לוחמי האש שהגיעו במהירות למקום, חילצו את חמשת הלכודים כשהם בריאים ושלמים והעבירו אותם למקום מבטחים.

חילוץ הלכודים מרכב ברחוב פקר בקריית מלאכי ( צילום: תיעוד מבצעי כב"ה )

הלילה: מעונן, גשם ירד מידי פעם מצפון הארץ ועד הנגב. לאורך מישור החוף יוסיפו לנשב רוחות ערות.

במקרה אחר, ​לוחמי אש מתחנת בית שמש חילצו חילוץ מורכב של שני לכודים - גבר ואישה, שרכבם נקלע להצפה באבו גוש. "​במהלך האירוע, נוצר קשר ישיר בין מוקד 102 לנהג שדיווח כי המים הגיעו לקו החלונות והם אינם יכולים לצאת. לוחמי האש חילצו את השניים בריאים ושלמים", נמסר.

אלא שמיד לאחר החילוץ, האישה איבדה את הכרתה. חובש כבאות והצלה שהיה כחלק מהצוות העניק לה טיפול רפואי ראשוני מציל חיים בשטח ובהמשך היא פונתה על ידי מד"א לבית החולים להמשך טיפול.

​רב רשף שלומי סעדון, מפקד האירוע: "פעלנו תחת תנאי מזג אוויר קיצוניים וזרימת מים חזקה שהגיעה עד לגובה חלונות הרכב. בשל הלחץ על הדלתות והחשש לחיי הלכודים, חילצנו אותם בזהירות רבה ובמהירות הנדרשת. המקצועיות והמהירות של לוחמי האש מנעו אסון כבד."

( צילום: תיעוד מבצעי כב"ה )

בכבאות והצלה לישראל שבים ומזכירים לציבור: אין להיכנס עם כלי רכב לשלוליות עמוקות או למקורות מים זורמים. במקרה של סכנה, יש לחייג 102 ללוחמי האש.

השירות המטאורולוגי פרסם 'אזהרה אדומה' על רוחות בים התיכון, בהרי הצפון, בכרמל, במישור החוף הצפוני, במישור החוף המרכזי והדרומי, בהרי המרכז, בצפון השומרון, במדבר יהודה וים המלח, בצפון מזרח הנגב, בהר הנגב ובצפון הערבה.

היום צפויים לרדת ממטרים לפרקים מלווים בסופות רעמים מהצפון עד לצפון הנגב. ינשבו רוחות חזקות מאוד. בחרמון ובצפון רמת הגולן ירד שלג. קיים צפי לשיטפונות במדבר יהודה וים המלח ולהצפות מקומיות בהרים ובמישור החוף. הטמפרטורות ירדו. בדרום הארץ ייתכן אובך. משעות הערב הגשמים והרוחות ייחלשו בהדרגה.