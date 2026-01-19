החדר שבו שהו הפעוטות ( צילום: תיעוד מבצעי כבאות והצלה )

אחרי האסון הנורא במעון בירושלים, שבו נפטרו בחטף בדמי ימיהם, שני תינוקות רכים בשנים, נשאלת השאלה המתבקשת - מה הוביל לאסון. בשאלה הזו עסוקים כוחות החירום וההצלה והמשטרה בשעות אלו.

לפי שעה, נשלל חשד לחומרים מסוכנים בפעוטון. אם בתחילה חשבו כי מדובר בהרעלה וכדומה החשד הזה התפוגג כנראה די במהירות. בכבאות והצלה מסרו היום כי "מבדיקות שבוצעו באמצעות מכשור ייעודי לא זוהו ערכים של חומרים מסוכנים או רעילים במקום". גם בדיקה שעברו כלל הפעוטות מהמעון, שפונו לבית חולים בירושלים, לא העלו ממצאים חריגים בדם. יחד עם זאת יצויין כי עדיין נבדק חשד לחומרים מסוכנים. חשד נוסף שהועלה סביב נסיבות האסון הוא המזגן בחדר שבו שהו הפעוטות, שהופעל על חום ללא אוורור. במרכז הרפואי הדסה עדכנו הערב כי "כלל התינוקות והפעוטות אשר פונו אל בתי החולים של הדסה מן האירוע בפעוטון בירושלים, יושארו הלילה לאשפוז לשם השגחה".

43 ילדים מאושפזים בבתי החולים של הדסה בעקבות האירוע. בהדסה הר הצופים 25 ילדים, ובהדסה עין כרם 18 ילדים. כולם במצב קל ויציב, בהכרה מלאה.

פרופ׳ יורם וייס, מנכ״ל הדסה מסר הערב: ״עם היוודע האירוע ומאפייניו וסדר הגודל מבחינת כמות הנפגעים, הוכרז בבתי החולים של הדסה אר״ן - אירוע רב נפגעים. אל יחידות הטראומה הגיעו במהירות בעלי תפקידים רבים לסיוע ומומחים ברפואת ילדים, רפואת חירום, טוקסיקולוגיה, נשימה וטיפול נמרץ.

"בהדסה עין כרם, צוות יחידת תא הלחץ וצוות יחידת האקמו הועמדו בכוננות מלאה למקרה הצורך. תגובה מקצועית ומהירה זו של הצוותים אפשרה אבחון מהיר וטיפול ראשוני לכלל התינוקות והפעוטות.

"לאורך היום העניק צוות השירות הסוציאלי בשני בתי החולים של הדסה תמיכה וליווי לפעוטות ולהוריהם, סייע בחיבור בין הורים לילדים וסיפק מענה מלא לצרכיהם. אליהם חברו אנשי צוות שונים ובנות השירות הלאומי, אשר עטפו את התינוקות בהמון חום, הרגיעו וליטפו עד שהגיעו בני המשפחות״.

המשטרה עדכנה הערב כי החקירה עודנה מתנהלת. מפקד מחוז ירושלים ניצב אבשלום פלד, שוחח לפני זמן קצר עם המפקדים: "מדובר במקרה מצער מאוד וליבנו עם המשפחות, כרגע לנגד עינינו עומדת החקירה שמטרתה להגיע לחקר האמת תוך ביצוע הפעולות הנדרשות, וזאת לצד גילוי רגישות גדולה אל מול המשפחות להביא את יקיריהן לקבורה בהקדם האפשרי".

המשרד להגנת הסביבה מסר הערב: "בהמשך לשמועות ופרסומים לא מבוססים שהופצו ברשת, המשרד להגנת הסביבה מבהיר כי בבדיקות שבוצעו בגן הילדים בשכונת רוממה בירושלים נשלל החשד לאירוע חומרים מסוכנים. עם קבלת הדיווח יצא כונן חירום מטעם מחוז ירושלים של המשרד למקום, ובהתאם לעדכון מכוחות כבאות והצלה - נשלל, כאמור, קיומו של אירוע חומרים מסוכנים.

"המשרד נמצא בקשר רציף עם גורמי החירום ומשרד הבריאות ויעדכן בפרטים בהמשך ככל שיידרש. אנו קוראים לציבור להימנע מהפצת מידע בלתי מבוסס ולהסתמך אך ורק על פרסומים רשמיים של המשרד להגנת הסביבה".