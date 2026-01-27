החייאה על תינוק כבן חצי שנה בגן ילדים בבני ברק | מצבו אנוש

מההחייאה על התינוק בבני ברק ( צילום: דוברות איחוד הצלה )

צוותי הרפואה של איחוד הצלה הוזעקו הבוקר (שלישי) לגן ילדים בבני ברק, בשל דיווח על תינוק שאיבד את ההכרה.