כיכר השבת
איבד את ההכרה

החייאה על תינוק כבן חצי שנה בגן ילדים בבני ברק | מצבו אנוש

צוותי הרפואה של איחוד הצלה ביצעו החייאה על תינוק כבן חצי שנה שאיבד את הכרתו בבני ברק והוא פונה לבית החולים כשמצבו מוגדר אנוש (חדשות)

1תגובות
מההחייאה על התינוק בבני ברק (צילום: דוברות איחוד הצלה)

צוותי הרפואה של איחוד הצלה הוזעקו הבוקר (שלישי) לגן ילדים ב, בשל דיווח על תינוק שאיבד את ההכרה.

הכוחות, שהגיעו במהירות למקום, מצאו בגן תינוק כבן חצי שנה כשהוא מחוסר הכרה.

צוותי הרפואה החלו בפעולות החייאה מתקדמות ולאחר מכן הוא פונה כשמצבו מוגדר אנוש לבית החולים שניידר בפתח תקווה.

אהרן לרר, אליה הלוי ומאיר חשין חובשי איחוד הצלה מסרו: "ביצענו בו פעולות החייאה ממושכות ולאחר מכן הוא פונה למרכז הרפואי שניידר תוך כדי המשך פעולות החייאה במצב אנוש. נמסר לנו בזירה כי הוא איבד את ההכרה במהלך שהותו בגן הילדים".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (63%)

לא (37%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
כשאתם מפרסמים כאלו כתבות מתבקש מאליו לכתוב את שמו לרפוא"ש
b.r.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר