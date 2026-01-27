החייאה על תינוק כבן חצי שנה בגן ילדים בבני ברק | מצבו אנוש

צוותי הרפואה של איחוד הצלה הוזעקו הבוקר (שלישי) לגן ילדים בבני ברק, בשל דיווח על תינוק שאיבד את ההכרה.
הכוחות, שהגיעו במהירות למקום, מצאו בגן תינוק כבן חצי שנה כשהוא מחוסר הכרה.
צוותי הרפואה החלו בפעולות החייאה מתקדמות ולאחר מכן הוא פונה כשמצבו מוגדר אנוש לבית החולים שניידר בפתח תקווה.
אהרן לרר, אליה הלוי ומאיר חשין חובשי איחוד הצלה מסרו: "ביצענו בו פעולות החייאה ממושכות ולאחר מכן הוא פונה למרכז הרפואי שניידר תוך כדי המשך פעולות החייאה במצב אנוש. נמסר לנו בזירה כי הוא איבד את ההכרה במהלך שהותו בגן הילדים".
0 תגובות