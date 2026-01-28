על פי הדיווחים, המשטרה עצרה חשודים שהשליכו גוש פחם על השרה להגנת הסביבה עידית סילמן, במהלך דיון ציבורי פתוח בנוגע לשימוש בפחם בתחנת הכוח אורות רבין שהתקיים הערב (רביעי) בחדרה.

בדיון הסוער הביעו עשרות תושבים מחאה נגד השימוש בפחם בתחנת הכוח בחדרה. השרה מצידה תקפה את פעילי "מגמה ירוקה" שהגיעו לאירוע.

"הגעתי הערב לדיון פומבי באיגוד ערים לאיכות סביבה, כדי לשמוע את הציבור בנושאי תחנות הכוח הפחמיות", התבטאה סילמן. בהמשך היא הקריאה דברים מקוממים שמנכ"ל הארגון אמר לדבריה, על אודות "הרעבה ברצועת עזה".

מהמשטרה נמסר כי "לפני זמן קצר התקבל דיווח בתחנת חדרה אודות השלכת חפץ לעבר נבחרת ציבור במהלך כנס סגור שנודע למשטרה על קיומו רק עם קרות האירוע".

על פי ההודעה, "עם קבלת הדיווח שוטרי תחנת חדרה הגיעו למקום, הצליחו לאתר את החשודה במעשה ולמרות שלא הוגשה תלונה, החשודה עוכבה לתחנה לחקירה. כאמור, בהתאם לצרכי החקירה וממצאיה ייבחן המשך מעצרה".