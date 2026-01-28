כיכר השבת
הבכיר העיד: 11 פעמים שב"כ רצה לחסל את סינוואר - זה האיש שעצר את המהלך

בכיר במערכת הבטחון טען כי במהלך החודשים שלפני טבח השבעה באוקטובר ראש הממשלה בנימין נתניהו סירב 11 פעמים לחסל את מנהיג חמאס יחיא סינוואר | מלשכת ראש הממשלה נמסר בתגובה: "ראש הממשלה נתניהו דרש פעם אחר פעם לסכל את צמרת החמאס" (בארץ)

במהלך החודשים שלפני טבח השבעה באוקטובר ראש הממשלה סירב 11 פעמים לחסל את מנהיג חמאס יחיא סינוואר. כך פורסם הערב (רביעי) ב"חדשות 12" מפי בכיר במערכת הבטחון.

על פי הדיווח הזה, בחודשים פברואר-מרץ 2023 במערכת הביטחון היה ריכוז מאמץ לספק מודיעין שיאפשר את חיסול מנהיג חמאס. ב-11 הזדמנויות שונות שב"כ טען כי יש באפשרותו להוציא מבצע חיסול בפועל. על פי עדותו של הבכיר, בכל המקרים נתניהו התעלם וסירב לקיים דיון בנושא.

דיווח זה מצטרף לדיווחים דומים שנשמעו במהלך מלחמת חרבות ברזל, על פיהם במהלך השנים הוצעו תוכניות מעשיות להריגת סינוואר, אך אלה לא אושרו או נתקלו בהתנגדות, לעיתים בדרג המדיני ולעיתים בדרג המבצעי.

על פי אחד הדיווחים, לאחר מבצע שומר חומות טען ראש השב"כ דאז נדב ארגמן שסינוואר הופך לאתגר אסטרטגי עבור ישראל ודרש להורגו. דרישתו זאת לא נענתה על ידי ראש הממשלה בנימין נתניהו.

מלשכת ראש הממשלה נמסר בתגובה: "בדיוק הפוך! ראש הממשלה נתניהו דרש פעם אחר פעם לסכל את צמרת החמאס וגורמי הביטחון בלמו זאת, דבר שמתועד היטב בפרוטוקולים".

