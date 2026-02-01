צעיר כבן 25 וגבר כבן 30 נהרגו לאחר חצות לילה (בין שבת לראשון) בתאונת דרכים קטלנית בכביש החוף, סמוך למחלף אולגה.

בשעה 02:21 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב שרון על תאונת דרכים בין 2 כלי רכב פרטיים בכביש 2.

כוחות ההצלה שהוזעקו לזירה נאלצו לקבוע את מותם של שני גברים עם חבלה רב מערכתית והעניקו טיפול רפואי לצעירה כבת 25 במצב קשה, והיא פונתה לבית החולים בהכרה עם חבלות בראש ובגפיים התחתונות.

פרמדיק מד"א פבל שקורטוב וחובש מד"א אליהו כהן, סיפרו: "ראינו 2 רכבים מרוסקים עם פגיעות פח משמעותיות כשאחד מהם הפוך על צידו. בשני הרכבים נלכדו 2 גברים עם חבלות קשות מאוד בגופם, הם היו מחוסרי הכרה, ללא דופק וללא נשימה.

"תוך כדי פעולות החילוץ, ביצענו בדיקות רפואיות אך לא נותר לנו אלא לקבוע את מותם. במקביל, צוותי מד"א נוספים שהגיעו לזירה העניקו טיפול רפואי לאישה כבת 25 שנפצעה באורח קשה וסבלה מחבלות בגפיים התחתונות ובראש ופינו אותה לבי"ח כשמצבה יציב".