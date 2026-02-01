כיכר השבת
"כלי הרכב היו מרוסקים"

אסון מחריד בכביש החוף: שני נוסעים נהרגו בתאונה בין שתי מכוניות

שני צעירים, בני 25 ו-30, נהרגו בתאונת דרכים קטלנית בין שתי מכוניות בכביש החוף, סמוך למחלף אולגה | צעירה כבת 25 נפצעה קשה ופונתה לבית החולים (בארץ)

זירת התאונה, הלילה (צילום: דוברות מד"א)

צעיר כבן 25 וגבר כבן 30 נהרגו לאחר חצות לילה (בין שבת לראשון) ב קטלנית בכביש החוף, סמוך למחלף אולגה.

בשעה 02:21 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב שרון על תאונת דרכים בין 2 כלי רכב פרטיים בכביש 2.

כוחות ההצלה שהוזעקו לזירה נאלצו לקבוע את מותם של שני גברים עם חבלה רב מערכתית והעניקו טיפול רפואי לצעירה כבת 25 במצב קשה, והיא פונתה לבית החולים בהכרה עם חבלות בראש ובגפיים התחתונות.

פרמדיק מד"א פבל שקורטוב וחובש מד"א אליהו כהן, סיפרו: "ראינו 2 רכבים מרוסקים עם פגיעות פח משמעותיות כשאחד מהם הפוך על צידו. בשני הרכבים נלכדו 2 גברים עם חבלות קשות מאוד בגופם, הם היו מחוסרי הכרה, ללא דופק וללא נשימה.

"תוך כדי פעולות החילוץ, ביצענו בדיקות רפואיות אך לא נותר לנו אלא לקבוע את מותם. במקביל, צוותי מד"א נוספים שהגיעו לזירה העניקו טיפול רפואי לאישה כבת 25 שנפצעה באורח קשה וסבלה מחבלות בגפיים התחתונות ובראש ופינו אותה לבי"ח כשמצבה יציב".

זירת התאונה הקטלנית (צילום: דוברות זק"א)

לירון עמר מתנדב זק"א מחוז צפון, סיפר: "מדובר בזירת תאונה קשה מאוד. כשהגענו למקום ראינו שני רכבים פרטיים מרוסקים, כאשר שני הנהגים עם פגיעה רב מערכתית קשה. ולצערנו לאחר חילוץ ממושך צוותי מד"א נאלצו לאשר את מותו של אחד הנהגים במקום וצוותי הרפואה בבית החולים אישרו את מותו של הנהג השני. מתנדבי זק"א מחוז צפון פעלו בזירה לשמירה על כבוד המת ובאיסוף הממצאים".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר