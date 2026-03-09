העגורים באגמון החולה - צילום: ענבר שלומית רובין, אגמון החולה קק״ל העגורים באגמון החולה | צילום: צילום: ענבר שלומית רובין, אגמון החולה קק״ל 10 10 0:00 / 3:26 העגורים באגמון החולה ( צילום: ענבר שלומית רובין, אגמון החולה קק״ל )

מאות מיליוני ציפורים צפויות לחלוף מעל שמי ישראל בחודשיים הקרובים במסגרת נדידת האביב מאפריקה לאירופה ולמערב אסיה.

אף שמדובר בתופעת טבע מרשימה החוזרת מדי שנה, גורמי מקצוע מזהירים כי בעיצומה של תקופה ביטחונית מתוחה, נדידת הציפורים עלולה ליצור אתגרים לפעילות חיל האוויר ולמערכות ההגנה האווירית. החודשים מרץ ואפריל הם שיא עונת הנדידה בישראל. בתקופה זו חולפות מעל ישראל להקות גדולות של חסידות לבנות, שקנאים מצויים, עגורים אפורים ועופות דורסים, הנעים לאורך אחד מצירי הנדידה המרכזיים בעולם.

בשבוע האחרון התקבלו בקבוצות הדיווח של צפרים העובדים עם חיל האוויר התרעות רבות על תנועה משמעותית של להקות גדולות החולפות מעל ישראל.

לדברי ירון צ'רקה, הצפר הראשי של קק"ל, הימים הקרובים צפויים להיות אינטנסיביים במיוחד מבחינת תנועת העופות. "בחודשיים הקרובים צפויים לעבור מעל ישראל מאות מיליוני ציפורים בדרכן מאפריקה לאירופה ולמערב אסיה. מדובר בעיקר בחסידות, שקנאים, עגורים ועופות דורסים, שנעים בלהקות גדולות ולעיתים בגבהים שבהם פועלים גם כלי טיס".

אחד האתגרים המרכזיים נוגע לפעילות חיל האוויר. מטוסים נאלצים לחלוק את המרחב האווירי עם להקות גדולות של עופות, ולעיתים מדובר בציפורים גדולות במיוחד. התנגשות במהירות גבוהה עם ציפור כמו חסידה לבנה או שקנאי מצוי עלולה לגרום לנזק משמעותי למטוס ואף לסכן חיי אדם. בשל כך מפעיל חיל האוויר כבר עשרות שנים נוהל מיוחד של הימנעות מטיסה בצירי נדידה עמוסים בעונות המעבר.

אתגר נוסף נוגע למערכות ההגנה האווירית. לעיתים עופות גדולים נראים על מסכי המכ"ם כעצמים חשודים, ובשנים האחרונות אף אירעו מקרים שבהם ירי נ"מ כוון בטעות לעבר להקות ציפורים לאחר שזוהו ככלי טיס בלתי מאוישים.

גם באגמון החולה של קק"ל מורגשת בימים אלה תנועת הנדידה. חלק מהעגורים שבילו בישראל את חודשי החורף כבר החלו במסעם צפונה, ובמקביל מגיעות מדי יום להקות חדשות של עגורים מאפריקה לנחיתת ביניים באזור.