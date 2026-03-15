כ-4,500 מטופלים נקלטו במערך טיפולי הבית של מכבי

מתחילת מבצע ׳שאגת הארי׳ נקלטו למעלה מ-4,500 מטופלים חדשים למערך עולם הבית של מכבי, מרביתם נקלטו כהסטה מבתי החולים להמשך טיפול בקהילה, ואחרים הופנו ממוקדי רפואה דחופה וממרפאות הקהילה כחלופה לאשפוז, בהתאם למצבם הרפואי, זאת תוך שמירה על רצף טיפולי מלא לצד סיוע בהפחתת העומס על בתי החולים בתקופת הלחימה. מתחילת המערכה אושפזו במסגרת אשפוז בית אקוטי של מכבי כ-400 מטופלים כחלופת אשפוז מהמחלקות הפנימיות.

מכבי פועלת לשמירה על הרצף הטיפולי של חבריה, כאשר במעבדות מכבי היקף הביקורים ברמה הארצית עומד על ממוצע של 85% מהממוצע טרם המלחמה ובשבועיים החולפים בוצעו למעלה ממיליון בדיקות. כמו כן, 115 סניפי רשת ׳מכבי פארם׳ ברחבי הארץ פועלים לרווחת חברי הקופה ובהם 90% פעילות לעומת הימים טרם המלחמה ובמהלך השבועיים החולפים נרשמו בסניפים כ-330,000 ביקורים.

מבחינת ביקורים אצל הרופאים, ביחס ליום חמישי האחרון כמות הביקורים מרחוק עלתה ב-13% לעומת יום חמישי טרם המלחמה. מוקדי החירום של מכבי פועלים במתכונת מורחבת וטיפלו מתחילת הלחימה ועד היום בכ-15,000 מטופלים שהגיעו למוקדים הפרוסים בכל רחבי הארץ.

מוקד מכבי ללא הפסקה ממשיך לספק מענה מהיר ויעיל לחברי מכבי מסביב לשעון והשיב במהלך השבועיים החולפים לקרוב ל-400,000 פניות שהגיעו למוקד בנושאים שונים. זאת ועוד, סיפקה מכבי מענה רפואי ואישי למפונים מביתם, 1,119 במספר, שהינם חברי הקופה בכל מקום בהם שהו ומצויה עמם בקשר לכל דבר ועניין.

המשנה למנכ״לית וראש חטיבת הבריאות במכבי שירותי בריאות ד״ר ערן רוטמן: ״אלפי נשות ואנשי צוותי מכבי פועלים מסביב לשעון כדי להבטיח רצף טיפולי ולספק מענה רפואי ונפשי לחברי הקופה בכל רחבי הארץ. גם בזמן מלחמה ואי ודאות מכבי ממשיכה לפעול עבור כ-2.8 מיליון חברינו, תוך מתן רפואה איכותית, חדשנית ונגישה לכל מי שזקוק לה, בחירום כבשגרה. כלל השירותים שלנו, במרכזים הרפואיים, בבתי הרופאים, בבתי המרקחת ועוד ממשיכים לפעול כל העת. מערך טיפולי הבית שלנו ממשיך להרחיב את פעילותו כדי להפחית עומסים מהמחלקות בבתי החולים והמוקדים שלנו פועלים מסביב לשעון כדי לספק את המענה המהיר והמקצועי ביותר בכל נושא ולכל פונה״.