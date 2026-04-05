ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע על השבתו הזמנית של זיו אגמון לתפקידו כדובר רה"מ, למרות ביטויים מזעזעים שנשמעו ממנו ביחס ליוצאי מרוקו.

"קיבלתי את התנצלותו של זיו אגמון", כתב נתניהו ברשתות החברתיות. לדבריו, "הדברים שיוחסו לו לא היו צריכים להיאמר, וטוב שנאמרה עליהם התנצלות ברורה. בעת הזאת מדינת ישראל ניצבת בפני אתגרים כבדים, והאחריות מחייבת יציבות ורציפות תפקודית".

"אני מכיר את זיו תקופה ארוכה, ולא נחשפתי מצדו לכל גילוי של גזענות. ההפך הוא הנכון", הוסיף רה"מ. "מתוך ההיכרות העמוקה שלי עם פועלו, מקצועיותו ונאמנותו למדינה, ביקשתי ממנו להמשיך בתפקידו עד שיימצא לו מחליף ראוי".

"בליל הסדר אנו פותחים את הדלת ואומרים: “כל דכפין ייתי וייכול”. המילים הללו מזכירות לנו כי עם חזק הוא עם שיודע לעמוד על עקרונותיו, אך גם לפתוח את ליבו, למחול ולסלוח".

"הדברים נאמרו. ההתנצלות התקבלה. הציבור שמע", סיכם נתניהו. לדבריו, "כעת האחריות של כולנו היא להניח את הנושא מאחורינו ולהמשיך יחד קדימה, למען ביטחון ישראל ואחדות העם. בעוצמה משותפת ובאחדות עמנו, נמשיך יחד לנצח".

"עושה חשבון נפש"

"אני עושה חשבון נפש עם עצמי ולא יכולתי להיכנס לחג הזה מבלי שאני אבקש סליחה ומחילה", אמר אגמון בסרטון התנצלות שפרסם לאחר ההתבטאויות המחרידות. הוא הסביר כי ההתכתבויות שפורסמו היו "במסגרת בדיחה פרטית" עם חברו לשעבר צחי דבוש, שהיה דוברו של השר ניר ברקת.

לדבריו, "הוא בחר להדליף את השיחות בינינו מתוך אינטרס אישי שלו ומתוך זה שהוא רצה לפגוע בי. הבדיחה הזו גם לא הייתה צריכה להיאמר אף באופן פרטי. אני מבין שאנשים נפגעו, אני מבין את זה היטב".

אגמון הוסיף: "גזענות היא ממני והלאה, אני לא גזען ואני אפילו רחוק מזה. העדה המרוקאית היא עדה מפוארת, עדה שתורמת המון לחברה הישראלית. הדברים שנאמרו הם לא מה שאני חושב באמת. אני מאמין באהבת האדם באשר הוא אדם, לא משנה גזע, דת, מין".