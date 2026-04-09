"הפצוע הקשה ביותר": זה מי שנבחר להשיא משואה ביום העצמאות

מירי רגב, השרה הממונה על אירועי שנת ה-78 למדינת ישראל, הודיעה היום (חמישי) ללוחם צה"ל ארי שפיץ, כי בחרה בו מקרב מומלצי הוועדה הציבורית המייעצת להשיא משואה בהר הרצל ביום העצמאות.

ארי היה מורדם ומונשם במשך חודש וחצי, מאז שנפצע בפיצוץ מטען בשכונת זייתון בצפון הרצועה. מיד לאחר שהתעורר גילה כי איבד את ידו ואת שתי רגליו והחל במסע שיקום ממושך של למעלה ממאתיים ימים. הוא נחשב לפצוע הקשה ביותר במלחמה.

השרה רגב מסרה: "ארי, מהפצועים הקשים ביותר של מלחמת חרבות ברזל, מפגין חוסן מעורר השראה. למרות המחיר הכבד ששילם, לרגע לא נפלה רוחו של ארי. הוא הצליח לאסוף את העוצמות הגנוזות בתוכו כדי לבנות מחדש את שגרת חייו ולתת כוחות לרבים אחרים. דרך ארי אנחנו מצדיעים לכלל לוחמי צה"ל, ובהם גם הפצועות והפצועים בגוף ובנפש ששילמו מחיר כבד כל כך למען השבת השקט והביטחון לתושבי ישראל".

כפי שפורסם לאחרונה, ממשלת ישראל אישרה את המלצת השרה רגב כי טקס הדלקת המשואות ביום העצמאות ה-78 למדינת ישראל יעמוד השנה בסימן "עוצמות של התחדשות".

"את המשואות ידליקו נשים וגברים שמאפשרים לנו בעשייתם לבצר את החוסן הלאומי, לטפח את חבלי הארץ שספגו פגיעה קשה מאז השבעה באוקטובר ולצעוד בבטחה בנתיבי השיקום, הבנייה והריפוי שאנחנו כל כך זקוקים להם", נמסר.