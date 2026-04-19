כיכר השבת
חילוץ לילי

ילד בן 12 נפל ונלכד במסלעה בעומק חמישה מטרים | כך הוא חולץ

צוותי כיבוי ואנשי היחידה לחילוצים מיוחדים פעלו לחילוץ ילד בן 12 שנפל ונלכד במסלעה ביישוב נחף, הסמוך לכרמיאל, בעומק של כ-5 מטרים | תיעוד (בארץ)

חילוץ הילד (צילום: כבאות והצלה לישראל)

הלילה (ראשון) מעט לפני השעה 01:00, צוותי כיבוי והצלה מתחנת גליל מרכזי ומהיחידה לחילוצים מיוחדים של מחוז צפון פעלו לחילוץ ילד בן 12 שנפל ונלכד במסלעה ביישוב נחף, הסמוך לכרמיאל, בעומק של כ-5 מטרים.

לוחמי האש גלשו באמצעות מערכת חבלים אל עומק המסלעה, יצרו מגע עם הילד וחילצו אותו בבטחה אל פני הקרקע.

לאחר החילוץ הועבר הילד להמשך טיפול של גורמי רפואה.

חילוץ הילד (צילום: כבאות והצלה לישראל)

מפקד היחידה לחילוצים מיוחדים, רס"ל ניסים חבקה: "מדובר בחילוץ מורכב בתוואי סלעי ובגישה מאתגרת. הילד היה לכוד בין צלע הר לקיר בעומק של חמישה מטרים. הפעלנו מערכת חבלים ייעודית שאפשרה הגעה בטוחה אל הלכוד וחילוץ מהיר ויעיל".

