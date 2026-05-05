"ללא שינוי של ממש": זו תחזית מזג האוויר ליום ל"ג בעומר

היום, יום שלישי - ל"ג בעומר, יהיה מעונן חלקית עד מעונן. לא יחול שינוי של ממש בטמפרטורות והן יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל לעונה | ומה צפוי בהמשך השבוע? (מזג האוויר)

היום, יום שלישי - ל"ג בעומר, יהיה מעונן חלקית עד מעונן. לא יחול שינוי של ממש בטמפרטורות והן יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל לעונה. עדיין צפוי גשם מקומי, ברובו קל, בצפון הארץ ובמרכזה. הרוחות ייחלשו.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

  • ירושלים - 9-16
  • תל אביב - 16-20
  • חיפה - 16-19
  • צפת - 9-15
  • טבריה - 14-22
  • אשדוד - 17-21
  • באר שבע - 13-20
  • אילת - 17-24

מחר, יום רביעי, יהיה מעונן חלקית. תחול עליה קלה בטמפרטורות. הטמפרטורות עדיין יהיו נמוכות מהרגיל לעונה.

ביום חמישי יהיה בהיר עד מעונן חלקית. תחול עלייה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך עדין הן תהינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה. אחר הצהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך החוף.

ביום שישי, ערב שבת קודש, יהיה בהיר לרוב עם עליה קלה נוספת בטמפרטורות והן תהינה רגילות לעונה. משעות הצהריים יינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף.

