שרשרת אירועי בר המצווה המסורתית ל-125 נערים יתומים מכל רחבי הארץ, ובהם יתומי המלחמות האחרונות, נערכה השבוע בירושלים. החגיגה המרכזית, שנערכת מדי שנה לרגל יום הולדתו של הרבי מליובאוויטש בי"א בניסן, נדחתה השנה באופן חריג וברגע האחרון, זאת בשל הנחיות פיקוד העורף, הלחימה עם איראן והמתיחות המדינית-ביטחונית חסרת התקדים ששררה באותם ימים.

אולם המארגנים, אנשי 'כולל חב"ד', לא ויתרו, ובאיחור של כמעט חודשיים זכו הנערים הנרגשים לסגירת מעגל מרגשת של גבורה, אמונה והמשכיות יהודית בסדרת מעמדים מפוארת. האירוע המרגש נפתח בשעות הבוקר ברחבת הכותל המערבי, שם התקבלו חתני בר המצווה בשירה אדירה ובמעגלי ריקודים סוערים יחד עם בני משפחותיהם.

במסגרת הליווי הצמוד של "חסד מנחם מענדל", הזרוע החינוכית של "כולל חב"ד" המלווה את היתומים לאורך כל חודשי ההכנה, החל מלימוד הפרשה ועד לפרטים הקטנים, קיבל כל אחד מהנערים זוג תפילין מהודר באופן אישי.

התפילין הוענקו על ידי הצוות המסור בראשות הרב שלום דוכמן שהגיע במיוחד מניו יורק, והרב מענדי בלוי. במקום נרשמו רגעים מרטיטי לב, כאשר אלפי בני המשפחות שליוו את החתנים לא הצליחו לעצור את הדמעות. האמהות האלמנות, שעברו תקופות קשות מנשוא, עמדו נרגשות לצד ילדיהן היתומים, כשהן מביטות בהם בטליתות ובתפילין בערבוביה של כאב עצום על מי שחסר, לצד גאווה ותקווה לעתיד. מיד לאחר הנחת התפילין, ניגשו הנערים לתפילת שחרית חגיגית מול שריד בית מקדשנו.

משם, המשיכו הנערים ובני משפחותיהם לבנייני האומה, שם נערך המעמד המרכזי והחגיגי בהנחיית אפרים קמיסר. נאומי הוקרה, חידון חוויתי, ארוחה עשירה ועוד מגוון רגעים הרכיבו פסיפס מרגש באירוע המרגש לכבודם של בני המצווה. מהר מאוד הפכה הסעודה לחגיגת ענק סוחפת. לקול צלילי המוזיקה של אמנים מובילים, פרצו אלפי בני המשפחות, האורחים והנערים בריקודים סוערים שמילאו את האולם באנרגיות גבוהות.

נשיא המדינה, יצחק הרצוג, נשא דברים וריגש את מאות המשתתפים כשפנה ישירות לחתני בר המצווה: "בני מצווה יקרים ואהובים, היום הוא יום חג לכם וגם לנו. אנחנו זוכים לחגוג את הכוח הזה שקיים בכם, לברך אתכם ולהתברך בכם. נחשפתם מגיל צעיר מדי לכאב עצום, לאבדן ולקושי, ונאלצתם להיפרד פרידה כואבת מהיקרים לכם. נאלצתם להתבגר מהר מדי.

"כולכם צמחתם מתוך הקושי", המשיך נשיא המדינה, "למדתם לגדול מתוך הכאב ולצדו. אתם לא רק מתבגרים, אתם גם מתגברים. כל אחד מכם גיבור. היום אנחנו שמחים אתכם מעומק הלב, גאים בכם, ומאחלים שתמשיכו לצמוח, לשמוח, לגדול, לחלום, להעז ולהצליח. אין לי ספק שכולכם תמשיכו להיות מקור של תקווה וגאווה עצומה".

את האירוע הגדול שיצא לדרך הודות לשיתוף פעולה עם 'קרן מרומים' וקרן 'אי"ש ישראל' לזכרו של הרב אברהם יצחק שלוסברג, בתרומת בנו הרב אליהו שלוסברג, כיבדה נוכחות מרשימה של אישים שהגיעו לכבד את נערי בר מצווה, ובהם הרבנים הראשיים המכהנים, הראשון לציון הרב דוד יוסף והרב הראשי קלמן בר, לצד הרב החדש של תל אביב הרב זבדיה כהן. עוד השתתפו: סגן ראש הממשלה ושר המשפטים יריב לוין, שר התרבות והספורט מיקי זוהר, שר הרווחה לשעבר יעקב מרגי, יו"ר אגודת ישראל יצחק גולדקנופף, השרה להגנת הסביבה עידית סילמן, ח"כ אביחי בוארון ויו"ר הוועדה לפניות הציבור ח"כ אושר שקלים.

רגע שיא יוצא דופן נרשם במעמד קבלת עול מלכות שמיים המוני, אותו הוביל הראשון לציון הרב משה שלמה עמאר. את האווירה ברחבה הקפיצו והרקידו האמנים יאיר אלייצור וישי לפידות, שהרימו את חתני בר המצווה על הכתפיים והרקידו את מאות הנוכחים.

"השמחה נדחתה בחודשיים, אבל האנרגיות היו בשמים", סיכמה אחת מאלמנות המלחמה ששיכלה את בעלה הלוחם, "לראות את בני ואת כל הנערים חוגגים בכזאת שמחה - אין דבר מרגש מזה. אני בטוחה שהאבות של הנערים חגגו איתם מלמעלה".