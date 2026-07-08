מזג האוויר היום (רביעי) יהיה מעונן חלקית. במהלך הבוקר בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף יתכן טפטוף עד גשם מקומי קל. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ והן יהיו שם מעט נמוכות מהרגיל לעונה. הלילה: מעונן חלקית
על פי התחזית, מחר יום חמישי, לאחר התפזרות עננות הבוקר יעשה בהיר עד מעונן חלקית. תחול עליה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
ביום שישי, לאחר התפזרות עננות הבוקר יעשה נאה. תחול עליה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הטמפרטורות יהיו רגילות לעונה. ביום שבת קודש, ללא שינוי ניכר במזג האוויר.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה:
ירושלים: 18-28
תל אביב: 24-30
באר שבע: 21-32
חיפה: 23-29
טבריה: 22-34
צפת: 17-30
אילת: 28-39
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