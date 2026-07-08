נמל חיפה, אתמול ( צילום: שרון לייבל/Flash90 )

מזג האוויר היום (רביעי) יהיה מעונן חלקית. במהלך הבוקר בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף יתכן טפטוף עד גשם מקומי קל. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ והן יהיו שם מעט נמוכות מהרגיל לעונה. הלילה: מעונן חלקית