התחזית: היום ומחר - התחממות, הגשמים צפויים לחזור ביום רביעי

תחזית מזג האוויר לימים הקרובים: עלייה בטמפרטורות עד יום שלישי, גשם צפוי ביום רביעי בצפון ובמרכז הארץ | התחזית המלאה (בארץ)

(צילום: נתי שוחט/FLASH90)

היום (ראשון) יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה קלה בטמפרטורות. הלילה: מעונן חלקית בעננות בגובה רב. במהלך הלילה ינשבו רוחות מזרחיות ערות בעיקר בהרי הצפון.

על פי התחזית, מחר יום שני, יהיה מעונן חלקית עד מעונן. תחול עלייה נוספת בטמפרטורות, והן תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. ינשבו רוחות מזרחיות ערות, בעיקר בהרי הצפון.

ביום שלישי, יהיה מעונן חלקית ותחול ירידה בטמפרטורות וביום רביעי, בצפון הארץ ובמרכזה ירד גשם לפרקים מלווה בסופות רעמים בודדות. בצפון הנגב ייתכן גשם מקומי. ינשבו רוחות ערות. בדרום הארץ ייתכן אובך. תחול ירידה נוספת בטמפרטורות.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 6-15

תל אביב: 10-20

באר שבע: 8-19

חיפה: 12-20

טבריה: 10-18

צפת: 8-14

אילת: 13-24

