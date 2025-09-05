היום: הכבדה בעומסי החום | שבת קודש: ירידה קלה בטמפרטורות

תחזית מזג האוויר העדכנית לימים הקרובים, כפי שמתפרסמת על ידי השירות המטאורולוגי הישראלי, מלמדת על תחילת מגמת הירידה במידות החום.
לפי התחזית, היום (שישי) צפוי להיות מעונן חלקית עד בהיר. בהרים ובפנים הארץ תחול עלייה קלה בטמפרטורות. תורגש הכבדה בעומסי החום. הלילה: מעונן חלקית.
בשבת קודש תתחיל מגמת ההתקררות. צפוי להיות מעונן חלקית עד בהיר. תחול ירידה קלה בטמפרטורות.
גם ביום ראשון צפוי להיות מעונן חלקית עד בהיר. בהרים ובפנים הארץ בעיקר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות והן תהינה רגילות לעונה. תורגש הקלה בעומסי החום.
ביום שני הבא, מעונן חלקית. הטמפרטורות יהיו ללא שינוי ניכר.
