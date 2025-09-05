כיכר השבת
מזג האוויר

היום: הכבדה בעומסי החום | שבת קודש: ירידה קלה בטמפרטורות

היום, עדיין תימשך מגמת ההתחממות אך החל משבת קודש - וכך גם בתחילת השבוע הבא, תחול ירידה הדרגתית בטמפרטורות | תחזית מזג האוויר המלאה (חדשות)

כיכר השבת
(צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

תחזית מזג האוויר העדכנית לימים הקרובים, כפי שמתפרסמת על ידי השירות המטאורולוגי הישראלי, מלמדת על תחילת מגמת הירידה במידות החום.

לפי התחזית, היום (שישי) צפוי להיות מעונן חלקית עד בהיר. בהרים ובפנים הארץ תחול עלייה קלה בטמפרטורות. תורגש הכבדה בעומסי החום. הלילה: מעונן חלקית.

בשבת קודש תתחיל מגמת ההתקררות. צפוי להיות מעונן חלקית עד בהיר. תחול ירידה קלה בטמפרטורות.

גם ביום ראשון צפוי להיות מעונן חלקית עד בהיר. בהרים ובפנים הארץ בעיקר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות והן תהינה רגילות לעונה. תורגש הקלה בעומסי החום.

ביום שני הבא, מעונן חלקית. הטמפרטורות יהיו ללא שינוי ניכר.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר