התחזית: גשמי ברכה, סיכוי לשיטפונות, סופות רעמים ושלג על הר החרמון

מזג האוויר החורפי ימשיך ללוות אותנו במהלך הימים הקרובים עם גשמי ברכה ברוב אזורי הארץ, חשש לשיטפונות במקומות המועדים ואפילו שלג | מתי תחול התחממות?

החורף עדיין כאן, וגשמי ברכה ימשיכו לרדת במהלך הימים הקרובים - כך עולה מתחזית העדכנית של השירות המטאורולוגי הישראלי.

היום בשעות הבוקר עדיין קיים סיכוי לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה וים המלח. עד שעות הצהריים בצפון הארץ ובמרכזה ירדו גשמים לפרקים וייתכנו סופות רעמים יחידות. הגשמים ייחלשו ויתמעטו בהדרגה. ברוב אזורי הארץ יוסיפו לנשב רוחות ערות. תחול ירידה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה.

הלילה, ליל שבת קודש: מעונן חלקית עד מעונן. בצפון הארץ ובמרכזה צפויים גשמים לפרקים מלווים בסופות רעמים יחידות. בדרום הארץ ייתכן גשם מקומי, ברובו קל. בחרמון צפוי שלג. רוחות ערות ינשבו לאורך החוף ובהרים.

בבוקר יום השבת, עד שעות הצהריים ירדו גשמים לפרקים מלווים בסופות רעמים יחידות בצפון הארץ ובמרכזה. אחה"צ הגשמים יתפשטו גם לדרום הארץ, אז קיים סיכוי לשיטפונות בנגב, בערבה ובנחלי מדבר יהודה וים המלח. ברוב אזורי הארץ ינשבו רוחות ערות. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות. הטמפרטורות תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה במרבית האזורים.

יום ראשון: בצפון הארץ ירדו גשמים מלווים בסופות רעמים יחידות. במרכז הארץ צפויים גשמים מקומיים עד שעות הצהרים. הטמפרטורות עדיין תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה.

ביום שני צפוי להיות מעונן חלקית עד מעונן. משעות הצהריים צפויים ממטרים מלווים בסופות רעמים בדרום הארץ, וקיים סיכוי לשטפונות בנגב ובערבה. תחול עלייה בטמפרטורות.

