היזמות של רועי דנינו התחילה כבר בילדות באופקים ובאילת, כשמכר ופלים במדרגות הבניין ברווח של חצי שקל. אחרי שירות כקצין מודיעין, הוא נכנס לעולם העסקים ובגיל 33 כבר ניהל אימפריה. בשנת 2016 החל בפעילות של חברה חדשה, ותוך שנה אחת בלבד הגיע למחזור מכירות דמיוני של 50 מיליון ש"ח.

הוא התמחה בניהול עסקי מזון בבסיסי צה"ל ומשטרה, וכל עסק שקנה הכפיל את מחזורו תוך חודשים ספורים. "הרגשתי מטאור", הוא משחזר, "כל דבר שנגעתי בו הצליח". בשנת 2017 המחזור כבר טיפס ל-70 מיליון ש"ח, ודנינו הרגיש שהוא על גג העולם.

סקית אחת גורלית: רכישת חברה של 1,500 מכונות אוטומטיות. למרות בדיקות מקדימות, התברר כי הנתונים שהוצגו היו מצגי שווא, והחברה התגלתה כהפסדית בצורה אנושה. דנינו ניסה להציל את המצב, מכר נכסים אישיים והזרים כספים, עד שהבין באפריל 2018 שאין מוצא.

הרגע המטלטל ביותר היה בבית המשפט. "נכנסתי לאולם עם 300 איש, התיישבתי בשורה הראשונה ואז עורכת הדין אמרה לי: 'אתה יושב במקום הלא נכון, זה ספסל הנאשמים'", הוא מספר בכאב לאלי גוטהלף. "באותו רגע קיבלתי את הסטירה הראשונה".

נקודת השפל: קופות החיסכון והמגב

לאחר שהחברה נכנסה להקפאת הליכים, דנינו עבר תאונת דרכים קשה שמצאה אותו בטיפול נמרץ, עם יד מגובסת וגוף מרוסק. הוא איבד את רכבו, את המוניטין שלו וגם את מרבית חבריו שנעלמו ברגע שהכסף הפסיק לזרום.

השפל הגיע ביום חמישי אחד, כשלא נותר כסף לאוכל בסיסי לשבת. "ניגשתי לקופות החיסכון של הילדים, קופות פח קטנות, ורוקנתי אותן. הלכתי לסופר עם שקית של מטבעות של שקלים וחצאי שקלים". ביום ראשון שלאחר מכן, עם גבס על היד, יצא דנינו לנקות חדרי מדרגות כדי להחזיר את הכסף לקופות ולפרנס את משפחתו. "אין אגו", הוא מצהיר, "האחריות שלי כאבא הייתה קודמת לכל".

השיקום והתובנות: "נפילות של הצלחה"

למרות הכל, דנינו קם. הנאמנים שמינה בית המשפט גילו כי הוא פעל ביושרה מוחלטת ("נקי כשלג") וביקשו ממנו להמשיך לנהל את החברה תחתם – מקרה נדיר ביותר בישראל. כיום הוא יועץ עסקי, מלווה חברות במשברים ומנטור למילואימניקים עצמאיים.

בספרו החדש, "נפילות של הצלחה", הוא מרכז את "עשרת הדיברות" שלו ליזמים:

• ניהול ללא אגו: אל תתביישו לעשות כל עבודה כדי לשרוד.

• כרית ביטחון: אל תפתחו עסק בלי כסף שיספיק לחצי שנה של הוצאות מחיה.

• צניעות וענווה: אל תחליפו לרכב מפואר רק כי נכנס כסף לחשבון; זה כסף של הספקים, לא שלכם.

• העוגן המשפחתי: האישה והילדים הם הערך העליון, הם אלו שיישארו כשכולם ייעלמו.

רועי דנינו לא מסתכל אחורה בזעם. הוא משתמש בנפילות שלו כדי למנוע מאחרים את הכאב שעבר. כל הכנסות ספרו מוקדשות להנצחת חברו הטוב, סא"ל (מיל') ציון מחלוף ז"ל, שנפל בשבעה באוקטובר.

"היום אני נוסע על רכב משפחתי רגיל, אבל אני ישן טוב בלילה", הוא מסכם בחיוך. "הנפילה היא לא הסוף, היא רק תחילתו של שיעור שבו לומדים מהי הצלחה אמיתית".