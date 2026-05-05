יום ל"ג בעומר מאגד בתוכו השנה תחושות מעורבות. מצד אחד, התעוררות רוחנית אדירה וצמא גדול לאמונה, ומצד שני, אתגרים ביטחוניים וחברתיים חסרי תקדים. במשדר מיוחד בכיכר FM בהגשת אלי גוטהלף, צללנו לסודות הקבלה העמוקים של היום הזה עם יוסי עבדו, ויצאנו לשטח כדי לשמוע ממפקד כיתה בחטיבת חשמונאים על אתגרי הגיוס של בני התורה אל מול הסערות ברשת.

תיבת הנח של הדור האחרון

"רשב"י הוא הבוצינא קדישא, הנר הקדוש שמאיר מסוף העולם ועד סופו", מסביר יוסי עבדו בפתח הראיון. לדבריו, תורת הזוהר שהוריד לעולם רבי שמעון בר יוחאי התפרסמה דווקא באחרית הימים מכיוון שהיא משמשת כ"תיבת נח" אל מול צרות התקופה. "העולם היה נחרב אם הזוהר היה מתפרסם לפני כן. הקליפה מתגברת היום בכל מקום, ואנחנו צריכים תורה חזקה כנגדה".

אז מה ההמלצה המעשית לכל אחד ואחת? עבדו מדגיש כי אין צורך להיות מקובל או למלא כרס בש"ס ופוסקים כדי לזכות באור של רשב"י: "מספיק לקרוא או לגרוס 10 דקות ביום בזוהר הקדוש, אפילו עם ביאור פשוט כמו 'מתוק מדבש'. התורה הזו כל כך גדולה שהיא כופה את מידת הדין שלא תשלוט על האדם".

המדריך המלא לל"ג בעומר: מה חובה לעשות ביום הקדוש?

מתוך דבריו של יוסי עבדו, ריכזנו את הפעולות והסגולות המרכזיות שכל אחד יכול לעשות כדי להתחבר לאור של הרשב"י ולזכות בשפע של יום "החסד שבחסד":

טבילה במקווה: לטבול לכבוד התנא רבי שמעון בר יוחאי, כדי להמשיך טהרה לנשמה לקראת קבלת הארת היום הקדוש.

להדליק נר לכבוד "הבוצינא קדישא" (הנר הקדוש) ולתת פרוטה לצדקה לעילוי נשמתו.

להדליק נר לכבוד "הבוצינא קדישא" (הנר הקדוש) ולתת פרוטה לצדקה לעילוי נשמתו. סעודת בשר ויין: רשב"י הדריך את האר"י הקדוש לערוך ביום זה סעודת מצווה חגיגית. מצווה לשמוח, לרקוד, לאכול בשר ולשתות יין -– מתוך קדושה ולא מתוך קלות ראש.

10 דקות של זוהר: "תרופת הפלא" לדורנו. מומלץ לקרוא או לגרוס בספר הזוהר (כגון "תיקוני הזוהר" או "אידרא זוטא"). מי שמתקשה יכול ללמוד עם ביאור "מתוק מדבש", או פשוט ללמוד את מדרשי הרשב"י מהגמרא.

"תרופת הפלא" לדורנו. מומלץ לקרוא או לגרוס בספר הזוהר (כגון "תיקוני הזוהר" או "אידרא זוטא"). מי שמתקשה יכול ללמוד עם ביאור "מתוק מדבש", או פשוט ללמוד את מדרשי הרשב"י מהגמרא. תפילת הבן איש חי: מומלץ לפתוח את הספר "הילולא רבא" של מרן הבן איש חי, ולקרוא את התפילה הארוכה והמיוחדת (שאורכת כ-20 דקות) להגנה על עם ישראל, על הילדים ועל המעוברות.

כבוד בין אדם לחברו: דווקא בימים אלו, שהם הכנה למתן תורה (ותיקון לחטאם של תלמידי רבי עקיבא), הסגולה הגדולה ביותר היא לנהוג כבוד זה בזה ולהימנע ממחלוקות.

עולים לשמעון הצדיק: למי שנבצר ממנו לעלות למירון השנה, קיימת מסורת עתיקה לעלות ולהתפלל בקברו של שמעון הצדיק בירושלים.

סערת מירון: למה אסור לעלות השנה?

השנה, ההילולה המרכזית במירון בוטלה רשמית בשל המצב הביטחוני, מה שעורר לא מעט כעס ותסכול בקרב ההמונים שרגילים לפקוד את ההר. עם זאת, עבדו אומר כי גם גדולי ישראל, ובראשם הפוסק הגאון רבי בן ציון מוצפי, מורים השנה שלא להגיע להר – ולא רק בגלל איום הטילים.

"הרב מוצפי אמר שרבי שמעון ברח מהכבוד, והיום עושים מזה כבוד – מריבות על שטחים ועל מי ידליק מתי", אומר עבדו. "רשב"י לא רוצה את הריבים האלה. מי שלא יכול לעלות למירון, שיישב בבית עם בשר ויין כפי שהדריך רשב"י, ישמח, ירקוד וילמד את מדרשי הרשב"י או יעלה לקברו של שמעון הצדיק בירושלים".

ממערת הרשב"י לשטח הקליטה: חטיבת חשמונאים מדברת

בזמן שרבים מתחברים להילולה מרחוק, בחטיבת חשמונאים החרדית חגגו את ל"ג בעומר במדורה מרכזית בתוך הבסיס, מיד לאחר יום גיוס מרגש ומורכב. סמל א', מפקד כיתה בחטיבה, התראיין למשדר וסיפר על כמות נכבדה של מתגייסים איכותיים: "אנחנו מחפשים 'בני תורה לוחמים'. מגיעים חבר'ה מכל המגזרים – חב"ד, ליטאים, ספרדים וחסידויות נוספות. חלקם הגיעו עם המשפחות, ולמרות שלחלקם יש מורכבויות בבית בגלל הגיוס, הם עושים הקרבה גדולה ונכנסים למשפחה גדולה שתלווה אותם".

הראיון נגע גם בפיל שבחדר: הסרטון הוויראלי שהופץ ברשתות החברתיות, שבו תועדו חיילות מקבלות את פני המתגייסים החרדים בבקו"ם – תיעוד שעורר סערה וחשש כבד בקרב מתגייסים פוטנציאליים.

סמל א', שנכח בבקו"ם בעצמו ביום הגיוס, הבהיר בצורה נחרצת: "חטיבת וגדוד חשמונאים סטריליים לחלוטין. עליי לא יעבדו – אני הייתי שם ולא היה דבר כזה בקליטה שלנו. אנחנו עומדים מול צה"ל הגדול ואומרים שזה קו אדום בשבילנו. יכול להיות שהסרטון מייחס את האירוע אלינו אך בפועל קרה במסגרת אחרת שגייסה באותו יום, אבל צה"ל חייב לתת על כך את הדין. מטרתנו היא לבנות מחדש את האמון עם הציבור החרדי, והצבא מתחיל להבין שלחשמונאים לא נכנסים עם בנות, גם אם זה אומר לעצור רכב באמצע הבסיס".