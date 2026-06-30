כיכר השבת
הערב ב20:00 התוכנית המלאה

“מתי חתמנו על הסכם שאני אמות ואתה תבוא להציל אותי?” • צפו 

הערב תעלה התוכנית "כיפות שחורות" בהגשת יוסי סרגובסקי בעוד פרק חדש וסוער שיעסוק בנושאים הבוערים שעל סדר היום |  חברי הפאנל הם עו"ד אפי בן גד - חבר מועצת העיר רחובות | ח"כ עודד פורר - 'ישראל ביתנו' | תמיר דורטל - "על המשמעות" | הרב שלומי ויס - דובר חסידות ויז'ניץ • צפו בהצצה מהתוכנית "כיפות שחורות" שתשודר הערב בשעה 20:00 ב'כיכר השבת' (אולפן כיכר)

צפו בקטע מהתוכנית שישודר הערב
צפו בקטע מהתוכנית שישודר הערב| צילום: צילום: כיכר השבת
כיכר השבתצה"לחוק הגיוסמעצר עריקיוסי סרגובסקיכיפות שחורות

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