כיכר השבת
התושבים נצורים

פרובוקציה ערב שבת: עשרות מפגיני שמאל חוסמים את הכניסה לבני ברק: "לשבש את החיים"

פעילי 'אימהות בחזית' הגיעו לרחוב כהנמן לחסום את העיר בני ברק, בתגובת נגד לחסימת כבישי הארץ במחאת הרכבים השבוע ובקריאה לגיוס לומדי התורה • תושבים התעמתו עם המפגינים: "נמות ולא נתגייס" • בודדים בלבד נענו לקריאת ארגוני השמאל להשתתף במחאה המפריעה לסדר יומם של התושבים (אקטואליה)

13תגובות
(צילום: כיכר השבת)

לאחר ההצהרות הבומבסטיות על חסימת בערב שבת, הגיעו הצהריים (שישי) עשרות פעילי מחאה לרחוב כהנמן בעיר בניסיון לשבש את התנועה באזור. למרות ההבטחות על חסימה משמעותית של העיר, למקום הגיע בשלב זה מספר מצומצם של מפגינים בלבד.

במקום התפתחו עימותים בין המפגינים לבין תושבי בני ברק, שהתנגדו בתוקף לניסיון לחסום את הרחוב בשעות הרגישות שלפני שבת. התושבים, שחלקם היו בדרכם להכנות אחרונות לקראת כניסת שבת, הביעו זעם על הבחירה להגיע דווקא בזמן זה.

| צילום: צילום: כיכר השבת

הרקע: "חסימות ייענו בחסימות"

הרקע למחאה הוא דבריה של עו"ד איילת השחר סיידוף, העומדת בראש תנועת "אימהות בחזית", שהצהירה כי בכוונת הארגון לחסום את בני ברק בתגובה להפגנות החרדים נגד הגיוס. "חסימות ייענו בחסימות", אמרה בריאיון, והוסיפה כי בכוונת המוחים "לשבש את החיים" של תושבי העיר.

המחאה עוררה זעם בעיר, בעיקר בשל הבחירה להגיע לבני ברק דווקא סמוך לכניסת שבת, בזמן שבו אלפי משפחות נערכות לשבת והרחובות עמוסים בהולכי רגל, ילדים ותושבים בדרכם להכנות אחרונות.

| צילום: צילום: כיכר השבת

מול הנשים המוחות התגודדו תושבים רבים שחלקם זעקו "נמות ולא נתגייס". במהלך האירוע נרשמו עימותים בין המפגינות לחרדים שכללו גם דחיפות, ואחת הנשים גם הסירה את חולצתה במחאה. שהיו במקום ניסו לחצוץ בין הקבוצות.

לדברי המארגנים, המחאה היום בתגובה למחאת הרכבים השבוע, בו חסמו את כבישי ישראל במשך שעות ארוכות.

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0 תגובות

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10
החוסם לחוסם פטור
מנטש
9
מחאת הרכבים היתה ״חסימה נושמת״ ועמדה בתנאי זכות המחאה תוך התחשבות מלאה בזכויות האזרח של האחר, ואילו כאן החסימה חונקת לחלוטין, ועיקרה לפגוע ולקפח את זכויות האזרח של האחר
אורח לרגע
מה זה נושמת, חבל על הזמן. לקח לי מעל 3 שעות להגיע מנתב"ג לנתיבות ברכב פרטי
משה
אתה באמת מאמין למה שאתה כותב?
אחר כך
8
מי שנחסם חוסם. היידה חסימות.
חסמייהו
7
קוראים לזה "בומרנג".
עזרא
6
עצוב מאוד. אבל מי שמזמין שנאה שלא יצפה לקבל אהבה
עצ
לכן מעצרים גרמו חסימות...וכן ממשלת ימין הדפוקה לא תשלוט יותר
נכון
5
זבל של קיצונים לכו לקפלן זבל של משטרה שלא עושה להם כלום
הכול בזבל
4
2 סבתות וחצי
חח
3
צריך להיות ישרים ולהגיד שהחילונים כאן צודקים. אף אחד לא היה עובר בשתיקה על חסימות כאלו מידי שבוע.
יוסף
2
לא רציני וגם אין להם צעירים .זה זן נכחד שלא יודע מה לעשות עם עצמו
חחחחח
1
זכות דמוקרטית
מה ציפיתם

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