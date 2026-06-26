( צילום: כיכר השבת )

לאחר ההצהרות הבומבסטיות על חסימת בני ברק בערב שבת, הגיעו הצהריים (שישי) עשרות פעילי מחאה לרחוב כהנמן בעיר בניסיון לשבש את התנועה באזור. למרות ההבטחות על חסימה משמעותית של העיר, למקום הגיע בשלב זה מספר מצומצם של מפגינים בלבד.

במקום התפתחו עימותים בין המפגינים לבין תושבי בני ברק, שהתנגדו בתוקף לניסיון לחסום את הרחוב בשעות הרגישות שלפני שבת. התושבים, שחלקם היו בדרכם להכנות אחרונות לקראת כניסת שבת, הביעו זעם על הבחירה להגיע דווקא בזמן זה.

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הרקע: "חסימות ייענו בחסימות" ערד: 4 חשודים נעצרו בעקבות האלימות הקשה נגד חסידי גור בעיר דוד הכהן | 14:57 תיעוד מזעזע: אברך צעק על החוסמים והותקף על ידי מפגינים בבני ברק חזקי שטרן | 14:47 הרקע למחאה הוא דבריה של עו"ד איילת השחר סיידוף, העומדת בראש תנועת "אימהות בחזית", שהצהירה כי בכוונת הארגון לחסום את בני ברק בתגובה להפגנות החרדים נגד הגיוס. "חסימות ייענו בחסימות", אמרה בריאיון, והוסיפה כי בכוונת המוחים "לשבש את החיים" של תושבי העיר. המחאה עוררה זעם בעיר, בעיקר בשל הבחירה להגיע לבני ברק דווקא סמוך לכניסת שבת, בזמן שבו אלפי משפחות נערכות לשבת והרחובות עמוסים בהולכי רגל, ילדים ותושבים בדרכם להכנות אחרונות.

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מול הנשים המוחות התגודדו תושבים רבים שחלקם זעקו "נמות ולא נתגייס". במהלך האירוע נרשמו עימותים בין המפגינות לחרדים שכללו גם דחיפות, ואחת הנשים גם הסירה את חולצתה במחאה. שוטרים שהיו במקום ניסו לחצוץ בין הקבוצות.

לדברי המארגנים, המחאה היום בתגובה למחאת הרכבים השבוע, בו חסמו את כבישי ישראל במשך שעות ארוכות.