( צילום: דוברות המשטרה )

מרדף דרמטי התרחש אמש (חמישי) בקניון עזריאלי בתל אביב, כאשר בלשי תחנת חברון ממחוז ש"י, בשיתוף פעולה עם כוחות משטרת תל אביב, רדפו אחר חשוד פלסטיני שגנב מכשירי טלפון נייד מקהל המבלים. המרדף הסתיים במעצרו של החשוד, תושב דאהרייה בשנות ה-30 לחייו, שנעצר לאחר שקצין המודיעין קפץ עליו במדרגות הנעות של הקניון.

על פי הנמסר ממשטרת ישראל, החשוד מיוחס לסדרת גניבות של מכשירי טלפון סלולריים שבוצעו במהלך השבועות האחרונים במקומות שונים ברחבי הארץ - בקניונים, בחופי הרחצה ומחיילים שנסעו בתחבורה ציבורית בתום פעילות מבצעית. החשוד ניצל באופן ציני את עייפותם של החיילים במהלך הנסיעה, וגנב מהם את המכשירים. הפעילות המבצעית נערכה בעקבות איסוף מודיעיני מדוקדק של בלשי תחנת חברון ממרחב יהודה, שזיהו את החשוד המרכזי ואת דפוסי הפעילות שלו. במהלך יום אמש, התקבל דיווח על גניבת מספר מכשירי טלפון נייד מאחד הקניונים בתל אביב, ופעולות חקירה מהירות, לרבות בחינת תיעוד ממצלמות האבטחה, הובילו לזיהוי החשוד. הבלשים איתרו את החשוד בקניון עזריאלי, שם פעלו באופן סמוי תוך מעקב אחריו. כאשר הבחין החשוד בכוחות, החל במנוסה פראית בין קהל המבלים בקניון, דרך המדרגות הנעות, תוך סיכון המונים. הבלשים, בהובלת מפקדם, המשיכו במרדף עד שקצין המודיעין והבילוש הסמוי הצליח לקפוץ על החשוד הנמלט ולבצע את מעצרו לעיני העוברים ושבים במקום.

- צילום: דוברות המשטרה | צילום: צילום: דוברות המשטרה 10 10 0:00 / 1:18

החשוד הפלסטיני, ששהה בישראל שלא כחוק, הועבר לחקירה במחוז תל אביב של המשטרה. הוא נחקר בחשד לביצוע סדרת גניבות של מכשירי טלפון סלולריים, וכן בגין כניסתו לישראל ללא אישור - עבירה של שהייה בלתי חוקית.

מקרה זה מצטרף לשורה של אירועי גניבת טלפונים שהתרחשו בחודשים האחרונים באזור תל אביב והמרכז. לפני מספר חודשים נעצר נתין זר מאריתראה שחטף מכשיר אייפון 16 מאזרח בתחנת אוטובוס בדרום תל אביב, ונקשר לשלושה מקרים נוספים של חטיפת טלפונים באזור.

המשטרה מדגישה כי שיתוף הפעולה בין מחוזות שונים, כפי שהתרחש במקרה זה בין מחוז ש"י למחוז תל אביב, מאפשר מיצוי דין יעיל עם עבריינים החוצים גבולות טריטוריאליים ומבצעים את מעשיהם הפליליים במקומות שונים בארץ. הדבר תורם להגברת ביטחון הציבור והגנה על רכושו, במיוחד כאשר מדובר בעבריינים רצידיביסטים בתחום עבירות רכוש.