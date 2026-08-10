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מהיי-טק לפוליטיקה

ממייסדי החומוס בעמק הסיליקון: זה השיריון הראשון של נתניהו בליכוד

אורן דוברונסקי, יזם ההיי-טק ומייסד רשת מסעדות החומוס בארה"ב, מצטרף לליכוד | לאחר הבחירות יוביל את נושא הבינה המלאכותית במשק (בארץ)

5תגובות

תנועת הליכוד הודיעה על הצטרפותו של אורן דוברונסקי כמשורין הראשון של ראש הממשלה למפלגה.

אורן הוא איש עסקים מצליח, ממקימי ההיי טק בישראל ואיש ימין. בשנת 1996, עם סיום שירותו הצבאי, הקים את הסטארט אפ הראשון שלו, מה שהיה ללוח המודעות האינטרנטי הראשון בישראל.

בשנת 2008 עבר מניו יורק לעמק הסיליקון, וביוני 2011 הקים את מסעדת החומוס "Oren's Hummus", בפאלו אלטו שבקליפורניה אשר הייתה הראשונה להגיש חומוס בעמק הסיליקון.

בהמשך השנים הקים שישה סניפים נוספים ברחבי ארצות הברית. בשנת 2018 לוהק לעונה השנייה של תוכנית הריאליטי "הכרישים", המשודרת בערוץ "קשת 12" ומפגישה בין יזמים המחפשים משקיעים ובין אנשי עסקים.

על פי דוברות המפלגה, דוברונסקי מצטרף לנבחרת הליכוד ולאחר הבחירות יוביל את נושא הבינה המלאכותית במשק, בחינוך, ברפואה, בכלכלה ובכל ענפי המדינה. דוברונסקי צפוי להיות משוריין במקום ה-11.
בנימין נתניהוהליכודבחירותהייטקעמק הסיליקון

5 תגובות

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5
מפציץ נתניהו
עובר משס לליכוד
4
נראה כמוכר חומוס
אריאל
3
אתם מבינים שהסטארטפיסט שאמור להוביל את ישראל להיות מעצמת בינה מלאכותית זה בנאדם שלא הצליח בהייטק בעמק הסיליקון ופתח שם חומוסיה?!🤔
המנגב

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