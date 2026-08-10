תנועת הליכוד הודיעה על הצטרפותו של אורן דוברונסקי כמשורין הראשון של ראש הממשלה בנימין נתניהו למפלגה.

אורן הוא איש עסקים מצליח, ממקימי ההיי טק בישראל ואיש ימין. בשנת 1996, עם סיום שירותו הצבאי, הקים את הסטארט אפ הראשון שלו, מה שהיה ללוח המודעות האינטרנטי הראשון בישראל.

בשנת 2008 עבר מניו יורק לעמק הסיליקון, וביוני 2011 הקים את מסעדת החומוס "Oren's Hummus", בפאלו אלטו שבקליפורניה אשר הייתה הראשונה להגיש חומוס בעמק הסיליקון.

בהמשך השנים הקים שישה סניפים נוספים ברחבי ארצות הברית. בשנת 2018 לוהק לעונה השנייה של תוכנית הריאליטי "הכרישים", המשודרת בערוץ "קשת 12" ומפגישה בין יזמים המחפשים משקיעים ובין אנשי עסקים.

על פי דוברות המפלגה, דוברונסקי מצטרף לנבחרת הליכוד ולאחר הבחירות יוביל את נושא הבינה המלאכותית במשק, בחינוך, ברפואה, בכלכלה ובכל ענפי המדינה. דוברונסקי צפוי להיות משוריין במקום ה-11.