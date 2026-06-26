כיכר השבת
צפו בתיעוד

העימות האידיאולוגי - בשירה: 'התקווה' מול 'עוצו עצה' בהפגנה בבני ברק

מפגיני 'אימהות בחזית' חסמו את בני ברק ערב שבת ושרו התקווה • בחורי ישיבות הגיבו בשירת 'עוצו עצה ותופר' | כך זה נראה בשטח (חרדים)

2תגובות
(צילום: קובי ישראל)

תיעוד מעניין מההפגנה שהתקיימה הצהריים (שישי) ב מראה עימות מוזיקלי בין מפגיני 'אימהות בחזית' לבין בחורי ישיבות. בעוד המפגינים שחסמו את רחוב כהנמן שרו את ההתקווה, בחורי הישיבות שהתגודדו מולם הגיבו בשירת 'עוצו עצה ותופר' - הפסוק המפורסם מספר ישעיהו.

האירוע התרחש במסגרת מחאת 'אימהות בחזית' שהגיעה לבני ברק בשעות הצהריים, בניסיון לחסום את העיר בתגובה למחאות החרדים נגד גזירת הגיוס. כזכור, עו"ד איילת השחר סיידוף, העומדת בראש התנועה, הצהירה מראש כי "חסימות ייענו בחסימות" וכי בכוונת המוחים "לשבש את החיים" של תושבי העיר.

| צילום: צילום: קובי ישראל

בתיעוד נראים עשרות מפגינים עומדים ברחוב כהנמן ושרים את ההתקווה, כשמולם עומדים בחורי ישיבות ואברכים שהגיעו למקום. במקום שהמצב יתדרדר לעימות פיזי, בחרו הבחורים להגיב בדרכם המיוחדת - בשירת "עוצו עצה ותופר, דברו דבר ולא יקום, כי עמנו א-ל".

המחאה בבני ברק עוררה זעם רב בקרב תושבי העיר, בעיקר בשל הבחירה להגיע דווקא סמוך לכניסת שבת, בזמן שבו אלפי משפחות נערכות לשבת והרחובות עמוסים בהולכי רגל וילדים. על פי הדיווחים, למרות ההצהרות הבומבסטיות על חסימה משמעותית, הגיע למקום מספר מצומצם של מפגינים בלבד.

כפי שדיווחנו קודם לכן, האירוע לא עבר בשלום מוחלט. תיעוד מזעזע תיעד כיצד אברך חרדי שצעק על המפגינים הותקף באכזריות, עד שבנו נאלץ לסחוב אותו הצידה כדי להצילו מהמכות. נאלצה להתערב במספר מקרים של עימותים בין המפגינים לתושבים.

האירוע בבני ברק התרחש על רקע מחאת הרכבים ההיסטורית שהתקיימה ביום רביעי, בה השתתפו כ-7,000 כלי רכב מכל רחבי הארץ במחאה נגד גל המעצרים של תלמידי ישיבות ואברכים. המחאה, שיצאה מ-19 מוקדים שונים, נחשבת לאחת המשמעותיות ביותר של הציבור החרדי בשנים האחרונות.

משטרהבני ברקהפגנהחוק הגיוסגזירת הגיוסמעצר תלמידי ישיבה

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (81%)

לא (19%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
מקור ההסתה המרכזי נגד חרדים וציבור הימין היא חברת החדשות n12 (אין 12) שבשליטת משפחת ורטהיים בשליטת המשפחה גם קוקה קולה, פריגת, נביעות, ובירה קרלסברג וכן חברת טרה המינימום שאנחנו יכולים לעשות זה להפסיק לקנות בחברות אלו שכל אחד ישתדל לקנות מותגים אחרים
Yona
1
שימו שירי שבת ככה יבינו שאין על החרדים חצופות משעוממות
מיכל

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר