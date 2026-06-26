תיעוד מעניין מההפגנה שהתקיימה הצהריים (שישי) בבני ברק מראה עימות מוזיקלי בין מפגיני 'אימהות בחזית' לבין בחורי ישיבות. בעוד המפגינים שחסמו את רחוב כהנמן שרו את ההתקווה, בחורי הישיבות שהתגודדו מולם הגיבו בשירת 'עוצו עצה ותופר' - הפסוק המפורסם מספר ישעיהו.

האירוע התרחש במסגרת מחאת 'אימהות בחזית' שהגיעה לבני ברק בשעות הצהריים, בניסיון לחסום את העיר בתגובה למחאות החרדים נגד גזירת הגיוס. כזכור, עו"ד איילת השחר סיידוף, העומדת בראש התנועה, הצהירה מראש כי "חסימות ייענו בחסימות" וכי בכוונת המוחים "לשבש את החיים" של תושבי העיר.

בתיעוד נראים עשרות מפגינים עומדים ברחוב כהנמן ושרים את ההתקווה, כשמולם עומדים בחורי ישיבות ואברכים שהגיעו למקום. במקום שהמצב יתדרדר לעימות פיזי, בחרו הבחורים להגיב בדרכם המיוחדת - בשירת "עוצו עצה ותופר, דברו דבר ולא יקום, כי עמנו א-ל".

תיעוד מזעזע: אברך צעק על החוסמים והותקף על ידי מפגינים בבני ברק חזקי שטרן | 14:47

המחאה בבני ברק עוררה זעם רב בקרב תושבי העיר, בעיקר בשל הבחירה להגיע דווקא סמוך לכניסת שבת, בזמן שבו אלפי משפחות נערכות לשבת והרחובות עמוסים בהולכי רגל וילדים. על פי הדיווחים, למרות ההצהרות הבומבסטיות על חסימה משמעותית, הגיע למקום מספר מצומצם של מפגינים בלבד.

כפי שדיווחנו קודם לכן, האירוע לא עבר בשלום מוחלט. תיעוד מזעזע תיעד כיצד אברך חרדי שצעק על המפגינים הותקף באכזריות, עד שבנו נאלץ לסחוב אותו הצידה כדי להצילו מהמכות. המשטרה נאלצה להתערב במספר מקרים של עימותים בין המפגינים לתושבים.

האירוע בבני ברק התרחש על רקע מחאת הרכבים ההיסטורית שהתקיימה ביום רביעי, בה השתתפו כ-7,000 כלי רכב מכל רחבי הארץ במחאה נגד גל המעצרים של תלמידי ישיבות ואברכים. המחאה, שיצאה מ-19 מוקדים שונים, נחשבת לאחת המשמעותיות ביותר של הציבור החרדי בשנים האחרונות.