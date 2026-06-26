( צילום: כיכר השבת )

תיעוד מזעזע מהעימותים בבני ברק, כאשר אברך חרדי שצעק על מפגיני שמאל שחסמו את העיר ערב שבת - הותקף באכזריות על ידי המפגינים. בסרטון נראה כיצד האברך מוכה שוב ושוב, עד שבנו נאלץ לסחוב את אביו הצידה כדי להצילו מהמכות.

האירוע התרחש במהלך מחאת 'אימהות בחזית' שהגיעה לרחוב כהנמן בבני ברק הצהריים, בניסיון לחסום את העיר בתגובה למחאות החרדים נגד גזירת הגיוס. כזכור, עו"ד איילת השחר סיידוף, העומדת בראש התנועה, הצהירה מראש כי "חסימות ייענו בחסימות" וכי בכוונת המוחים "לשבש את החיים" של תושבי העיר.

- צילום: כיכר השבת | צילום: צילום: כיכר השבת 10 10 0:00 / 0:42