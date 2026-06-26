תיעוד מזעזע מהעימותים בבני ברק, כאשר אברך חרדי שצעק על מפגיני שמאל שחסמו את העיר ערב שבת - הותקף באכזריות על ידי המפגינים. בסרטון נראה כיצד האברך מוכה שוב ושוב, עד שבנו נאלץ לסחוב את אביו הצידה כדי להצילו מהמכות.
האירוע התרחש במהלך מחאת 'אימהות בחזית' שהגיעה לרחוב כהנמן בבני ברק הצהריים, בניסיון לחסום את העיר בתגובה למחאות החרדים נגד גזירת הגיוס. כזכור, עו"ד איילת השחר סיידוף, העומדת בראש התנועה, הצהירה מראש כי "חסימות ייענו בחסימות" וכי בכוונת המוחים "לשבש את החיים" של תושבי העיר.
בתיעוד המזעזע נראה האברך מתעמת מילולית עם המפגינים, כשהוא צועק עליהם על כך שהם מפריעים לתושבים בשעות הרגישות שלפני שבת. תוך שניות, המצב מתדרדר לאלימות פיזית קשה, כאשר מספר מפגינים מתנפלים על האברך ומכים אותו שוב ושוב.
הרגע המזעזע ביותר בסרטון הוא כאשר בנו של האברך, שהיה עמו במקום, נאלץ לסחוב את אביו הצידה כדי להרחיקו מהמפגינים התוקפים. הילד, שנראה מבוהל ומזועזע, מושך את אביו בכוח תוך שהוא מנסה להגן עליו מהמכות הנוספות.
המחאה בבני ברק עוררה זעם רב בקרב תושבי העיר, בעיקר בשל הבחירה להגיע דווקא סמוך לכניסת שבת. כאמור, בזמן זה אלפי משפחות נערכות לשבת והרחובות עמוסים בהולכי רגל, ילדים ותושבים בדרכם להכנות אחרונות.
למרות ההבטחות על חסימה משמעותית של העיר, למקום הגיע בשלב זה מספר מצומצם של מפגינים בלבד. במקום התפתחו עימותים נוספים בין המפגינים לבין תושבי בני ברק, שהתנגדו בתוקף לניסיון לחסום את הרחוב. תושבים רבים התגודדו מול הנשים המוחות, וחלקם זעקו "נמות ולא נתגייס".
האירוע מצטרף לסדרת עימותים אלימים שהתרחשו בשבועות האחרונים במסגרת המחאות נגד גזירת הגיוס. רק בשבוע שעבר תועדו מקרים של אלימות משטרתית קשה בהפגנה בכביש גהה, כאשר שוטרים הפעילו מכת"זיות ורימוני הלם כלפי מפגינים חרדים.
יצוין כי בעקבות התיעודים הקשים מההפגנות האחרונות, מפקד מחוז תל אביב הורה להשעות שוטר שבעט במפגין חרדי, והמשטרה אף הודתה באופן רשמי: "יש שוטרים שפעלו שלא על פי הנהלים".
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