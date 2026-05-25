המאבק על קדושת הכותל: ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת קיימה היום (שני) דיון נוסף בהצעת "חוק הכותל" של יו"ר מפלגת נעם, ח"כ אבי מעוז, לקראת הכנתה לקריאה ראשונה. החוק מבקש לעגן בחקיקה את סמכותה הבלעדית של הרבנות הראשית בכותל המערבי ולמנוע התערבות של בג"ץ בנעשה במקום.

בדיון השתתפו שורה של נציגי ארגונים ציבוריים ויהדות התפוצות שהביעו תמיכה בחוק ובשמירה על צביונו ההלכתי של הכותל המערבי. הדיון היה סוער במיוחד, ובמהלכו נרשמו עימותים קולניים והפרעות מצד פעילות המזוהות עם "נשות הכותל" וחברי כנסת מהאופוזיציה.

נחמיה מלינוביץ, חבר הנהלת ההסתדרות הציונית, מחה על מה שכינה "השימוש שעושה ח"כ קריב ביהדות התפוצות", ואמר כי הוא מייצג ציבור גדול של יהודים ברחבי העולם התומכים בשמירת קדושת הכותל בהתאם להלכה.

לדבריו, "אנחנו מייצגים מיליוני יהודים שמשקיעים בארץ ושולחים לכאן את ילדיהם. רוב יהודי התפוצות רוצים לשמור על קדושת הכותל בהתאם למסורת ישראל". עוד טען כי "אותם גורמים שפועלים לעצור משלוחי נשק לישראל הם גם אלו שמנסים לחלל את קדושת הכותל".

אסתר ג'ייקובס מהוועד הפועל הציוני דיברה על הקשר העמוק של יהדות התפוצות לכותל המערבי והדגישה את החשיבות שבשמירה על קדושתו בהתאם להלכה ולמסורת היהודית. לדבריה, גם כנשים, רבות מבנות התפוצות רואות ערך בשימור אופיו המסורתי של המקום הקדוש.

ח"כ טלי גוטליב תקפה בחריפות את פעילות "נשות הכותל", וטענה כי מדובר ב"התרסה מכוונת ופגיעה במסורת ישראל". גוטליב הוסיפה כי "היהדות וההלכה מעצימות נשים", והזהירה מפני השפעת הזרמים הרפורמיים שלדבריה "מעודדים התבוללות ומהווים סכנה לעתיד העם היהודי".

מינה פנטון, לשעבר חברת מועצת העיר ירושלים, סיפרה כי היא מגיעה להתפלל בכותל בראש חודש מאז שנת 1992, ותיארה את השתלשלות המאבק סביב פעילות "נשות הכותל". לדבריה, "מדובר בפגיעה מתמשכת במתפללות הקבועות ובניסיון לשנות את אופיו היהודי של המקום". גם נציגי ארגוני העולים להר הבית השתתפו בדיון וטענו כי המאבק סביב הכותל הוא "מאבק על הזהות היהודית של מדינת ישראל".

לאה אהרוני, שמביאה קבוצות רבות לכותל המערבי, טענה כי מטרת פעילותן של מובילות המחאה היא "לפורר את הזהות היהודית ואת אחדות העם שהכותל מסמל". הרב גוטנטג מאנגליה הסביר בדיון את החשיבות שהוא רואה בתפילה בהפרדה, ואמר כי "רוב יהודי הגולה מבינים את המשמעות של שמירה על קדושת המקום בהתאם למסורת ישראל. זה נוגע בנפשנו ובנפשות עם ישראל כולו".

ח"כ אביחי בוארון בירך את ח"כ מעוז על קידום החוק ואמר כי "יש מסורת ישראל אחת ואסור לסטות ממנה כמלא הנימה". אסנת זהר, נציגת "לביאות הכותל" והנשים המסורתיות טענה כי המאבק סביב הכותל הוא "מאבק על הזהות היהודית של מדינת ישראל", והוסיפה כי יש מי שמבקשים "לנתק את ישראל מזהותה היהודית והמסורתית והפיכתה למדינת כל אזרחיה".

בתום הדיון אמר יוזם החוק, יו"ר מפלגת נעם, ח"כ אבי מעוז: "הכותל המערבי הוא הלב הפועם של העם היהודי כבר אלפי שנים. מדינת ישראל חייבת לשמור עליו כמקום קדוש המאחד את עם ישראל לפי מסורת ישראל וההלכה היהודית. הגיע הזמן לעצור את הניסיונות להפוך את הכותל לזירת פרובוקציות, לעגן בחוק את קדושת המקום לדורות ולבלום את ההתערבות של בג"ץ".