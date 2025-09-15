בית משפט השלום בירושלים הקל עונש על צעיר חרדי בן 20 שהורשע בסחר בסמים, וזאת בעקבות רצונו להתגייס לצה"ל והשינוי שעבר מאז ביצוע העבירות.

השופט ארנון איתן גזר על הנאשם 320 שעות שירות לתועלת הציבור וקנס של 4,000 שקל, לצד צו מבחן לשנה, התחייבות כספית למניעת עבירות נוספות, מאסר על תנאי והחזרת הסמים שנתפסו להשמדה. ההחלטה הייחודית מצטרפת להמלצה מפורשת לשקול את גיוסו של הצעיר לשירות צבאי בשל השינוי החיובי שעבר מאז פתיחת ההליך המשפטי.

“עוד הבאתי במסגרת שיקוליי את עמדת הנאשם בדבר רצונו להתגייס לצה"ל, ופועלו כדי לערער על הפטור שניתן לו”, כתב השופט איתן בהחלטתו. “עונש שיקומי-חינוכי בדמות של”צ יאפשר לנאשם לנסות ולהתגייס כפי רצונו.”

השתלשלות האירועים

הנאשם הורשע על פי הודאתו בעבירות סחר בסם מסוכן, כחלק מהסדר טיעון. לפי כתב האישום, במרץ 2023 סייע הנאשם לסוכן משטרתי בסחר שכלל 45 גרם סמים מסוכנים, בהם קוקאין, וקיבל תשלום חלקי להעברה לנאשם נוסף.

במהלך הטיעונים לעונש, ביקשה המדינה תחילה להטיל עליו 30 חודשי מאסר וקנס מרתיע, אך לאחר בחינת שיקולי השיקום, שינתה עמדתה וביקשה 9 חודשי עבודות שירות בלבד. ההגנה הדגישה את גילו הצעיר של הנאשם – 18 שנים ו-50 ימים במועד העבירות – את היעדר רישום פלילי קודם, ואת שאיפתו להתגייס לצה"ל, שהוצגה כנקודת זכות מרכזית בשיקול הקלת העונש.

השופט איתן ציין גם את התרומה של הנאשם לאחר ביצוע העבירות, את המעצר המוקדם שעבר ואת ההשתתפות בתהליכים טיפוליים חיוביים, שהובילו להחלטה על עונש שירות לתועלת הציבור במקום מאסר בפועל.