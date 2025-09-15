כיכר השבת
לתועלת הציבור

הקלה בעונש בגלל רצון להתגייס: כך התחשב השופט בצעיר חרדי שהורשע

בית משפט בירושלים גזר 320 שעות שירות וקנס על צעיר חרדי בן 20 שהורשע בסחר בסמים, וציין את שאיפתו לשרת בצה"ל והשינוי שעבר מאז ביצוע העבירות כגורמים מרכזיים בהחלטתו (משפט)

חשוד מובא לבית המשפט / למצולם אין קשר לכתבה

בית משפט השלום בירושלים הקל עונש על צעיר חרדי בן 20 שהורשע בסחר בסמים, וזאת בעקבות רצונו להתגייס לצה"ל והשינוי שעבר מאז ביצוע העבירות.

השופט ארנון איתן גזר על הנאשם 320 שעות שירות לתועלת הציבור וקנס של 4,000 שקל, לצד צו מבחן לשנה, התחייבות כספית למניעת עבירות נוספות, מאסר על תנאי והחזרת הסמים שנתפסו להשמדה. ההחלטה הייחודית מצטרפת להמלצה מפורשת לשקול את גיוסו של הצעיר לשירות צבאי בשל השינוי החיובי שעבר מאז פתיחת ההליך המשפטי.

“עוד הבאתי במסגרת שיקוליי את עמדת הנאשם בדבר רצונו להתגייס לצה"ל, ופועלו כדי לערער על הפטור שניתן לו”, כתב השופט איתן בהחלטתו. “עונש שיקומי-חינוכי בדמות של”צ יאפשר לנאשם לנסות ולהתגייס כפי רצונו.”

השתלשלות האירועים

הנאשם הורשע על פי הודאתו בעבירות סחר בסם מסוכן, כחלק מהסדר טיעון. לפי כתב האישום, במרץ 2023 סייע הנאשם לסוכן משטרתי בסחר שכלל 45 גרם סמים מסוכנים, בהם קוקאין, וקיבל תשלום חלקי להעברה לנאשם נוסף.

במהלך הטיעונים לעונש, ביקשה המדינה תחילה להטיל עליו 30 חודשי מאסר וקנס מרתיע, אך לאחר בחינת שיקולי השיקום, שינתה עמדתה וביקשה 9 חודשי עבודות שירות בלבד. ההגנה הדגישה את גילו הצעיר של הנאשם – 18 שנים ו-50 ימים במועד העבירות – את היעדר רישום פלילי קודם, ואת שאיפתו להתגייס לצה"ל, שהוצגה כנקודת זכות מרכזית בשיקול הקלת העונש.

השופט איתן ציין גם את התרומה של הנאשם לאחר ביצוע העבירות, את המעצר המוקדם שעבר ואת ההשתתפות בתהליכים טיפוליים חיוביים, שהובילו להחלטה על עונש שירות לתועלת הציבור במקום מאסר בפועל.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (89%)

לא (11%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחוק ומשפט :

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר