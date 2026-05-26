פרקליטות המדינה הודיעה היום (שלישי) לבאי-כוחו של ראש הסגל של ראש הממשלה, צחי ברוורמן, כי היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, ופרקליט המדינה, עמית איסמן, שוקלים להעמידו לדין פלילי.

סעיפי האישום המסתמנים נגד ברוורמן כוללים עבירות של מרמה והפרת אמונים וכן שיבוש מהלכי משפט, וזאת בכפוף לשימוע שייערך לו.

פגישה לילית בחניון הקריה: "אם זה קשור אלינו, אני יכול לכבות את זה"

על פי החשד שגובש בפרקליטות מחוז מרכז המלווה את התיק, באוקטובר 2024, מתוקף תפקידו כראש הסגל בלשכת ראש הממשלה, נודע לברוורמן כי מתנהלת חקירה סמויה רגישה ביותר. החקירה עסקה בהדלפת ידיעה מודיעינית גולמית, המסווגת כ"סודית ביותר לשותפי סוד בלבד" שהושגה באמצעי מסווג, לידי העיתון הגרמני "בילד" (Bild) – שם פורסמו חלקים נרחבים וציטוטים מתוכה.

מיד לאחר שנודע לו על החקירה הסמויה, פעל ברוורמן לפי החשד כדי לברר את היקפה ולנסות להביא להפסקתה. הוא פנה לאלי פלדשטיין, ששימש אז כיועץ תקשורת במערך ההסברה של לשכת ראש הממשלה, וביקש לפגוש אותו בדחיפות באישון לילה בבסיס הקריה בתל אביב.

השניים נפגשו ברכבו של פלדשטיין שחנה בחניון הקריה. במהלך הפגישה, הקריא ברוורמן לפלדשטיין רשימת שמות שהחזיק על דף, ובהם שמו של נגד המודיעין ארי רוזנפלד, ושאל אותו האם הוא מכיר את הנפשות הפועלות. בהמשך, עדכן ברוורמן את פלדשטיין בדבר קיומה של החקירה ושאל אותו ישירות: "זה קשור אליך? זה קשור אלינו? כי אם כן אני יכול לכבות את זה". פלדשטיין השיב בשלילה, והפגישה ביניהם הסתיימה.

מהחקירה הסמויה לכתבי האישום החמורים

ימים ספורים לאחר אותה פגישה לילית, הפכה החקירה לגלויה עם מעצרם של אלי פלדשטיין והנגד ארי רוזנפלד. נגד השניים כבר הוגש כזכור כתב אישום חמור ביותר, המייחס לרוזנפלד את גניבת הידיעה הסודית ומסירתה לפלדשטיין, ולפלדשטיין את העברתה ופרסומה בכלי התקשורת הזר יחד עם מעורבים נוספים, תוך פגיעה קשה בביטחון המדינה.

כעת, מנסה הפרקליטות לסגור את המעגל סביב הדרג הניהולי הבכיר ביותר בלשכת ראש הממשלה. ההחלטה האם להגיש את כתב האישום הסופי נגד ראש הסגל ברוורמן תתקבל באופן סופי לאחר שייערך לו הליך השימוע, בו יוכלו עורכי דינו להציג את טיעוניהם בפני ראשי מערכת אכיפת החוק.

עורכי דינו של צחי ברוורמן, ז'ק חן ופרופ' יניב ואקי, מסרו בתגובה: "מדובר בהחלטה שגויה שממשיכה את העוול האדיר שכבר נגרם למר ברוורמן. כפי שעולה מכתב החשדות, הבסיס להחלטה הוא עדותו של מר פלדשטיין. מדובר בעד שקר שהונע ממניעים זרים. תמוה מאוד שהפרקליטות, שבעצמה הגישה נגדו כתב אישום כשהיא דוחה מכל וכל את שלל גרסאותיו המופרכות וטענותיו השקריות, מבססת את החלטתה על עד לא אמין, שגם במקרה זה מסר שלל גרסאות סותרות ושקריות".