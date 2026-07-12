הקרב נמשך: בית המשפט בהחלטה החדשה בעניינו של מרדכי דוד

בית משפט השלום בתל אביב הורה היום (ראשון) להותיר על כנו את צו מניעת ההטרדה המאיימת שניתן לבקשת הדס קליין נגד מרדכי דוד.

בהחלטתו קבע השופט טל חבקין כי הצו הארעי, שניתן בחודש שעבר, ימשיך לעמוד בתוקפו למשך שישה חודשים. עוד קבע כי מרדכי דו יישא בהוצאות המשפט של המבקשת בסך 4,000 שקלים.

בהחלטה התייחס בית המשפט גם לבקשתה של קליין לחייב את דו בהפקדת ערובה להבטחת קיום הצו. השופט קבע כי אין מקום לעשות שימוש במנגנון זה בנסיבות המקרה, וציין כי חיובו בהוצאות המשפט מהווה מענה מתאים. עם זאת, הוסיף כי אם תישנה התנהלות דומה בעתיד, ניתן יהיה לשקול חיוב בסכומים גבוהים יותר ואף הטלת סנקציות מחמירות יותר.

עוד נקבע כי הפרת הצו שלא בתום לב עשויה להוות עילה לפנייה למשטרת ישראל. לצדדים עומדת הזכות לערער על ההחלטה לבית המשפט המחוזי בתל אביב בתוך 60 ימים ממועד המצאת