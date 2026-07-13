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הרדיפה נמשכת

בג"ץ דן בעתירה נגד הטבות המס לישיבות שבהן לומדים חייבי גיוס | שידור חי

בג"ץ דן בעתירה המבקשת לשלול את ההכרה לצורכי מס בתרומות לישיבות שבהן לומדים חייבי גיוס שלא הסדירו את מעמדם | הדיון מתקיים בפני הרכב השופטות דפנה ברק ארז, גילה כנפי-שטייניץ ורות רונן | צפו בדיון בשידור חי (משפט)

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לימוד תורה בהיכל ישיבת עטרת שלמה (צילום: Shlomi Cohen/Flash90)

בית המשפט העליון מקים היום (שני) דיון בעתירה העוסקת בהכרה לצורכי מס בתרומות למוסדות תורניים שבהם לומדים חייבי גיוס שלא הסדירו את מעמדם מול רשויות הצבא.

הדיון ייערך במסגרת עתירה שהגישה עמותת "ישראל חופשית" נגד שר האוצר, ועדת הכספים של הכנסת, ח"כ משה גפני, וכן איחוד הישיבות, איגוד מנהלי הישיבות ומספר ישיבות נוספות.

במוקד העתירה ניצבת השאלה האם ניתן להמשיך להכיר בתרומות למוסדות אלה כתרומות המזכות בזיכוי מס לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה. העותרת מבקשת לקבוע כי אין להעניק או לחדש את ההכרה למוסדות שבהם לומדים חייבי גיוס שלא הסדירו את מעמדם, וכן לבטל הכרה קיימת במקרים המתאימים.

לקראת הדיון הוגשו לבית המשפט כתבי טענות והודעות עדכון מטעם המדינה והמשיבים. במסגרת עמדת המדינה, שהוגשה בהליך, נטען כי בהתאם לעמדת הייעוץ המשפטי לממשלה אין להמשיך ולהעניק תמיכה עקיפה באמצעות הטבת המס למוסדות שבהם לומדים חייבי גיוס שלא הסדירו את מעמדם, וכי גובש מנגנון ליישום המדיניות, הכולל בדיקות והצהרות מצד המוסדות המבקשים ליהנות מההטבה.

מנגד, המשיבים השונים, ובהם איחוד הישיבות, ועדת הכספים והישיבות שצורפו להליך, הגישו את תגובותיהם לבית המשפט וטענו כי יש לדחות את העתירה ואת הבקשות הנלוות לה, כל אחד מנימוקיו המשפטיים.

הדיון יתקיים בפני הרכב השופטות דפנה ברק ארז, גילה כנפי-שטייניץ ורות רונן, וצפוי לעסוק בסוגיית המשך ההכרה לצורכי מס בתרומות למוסדות תורניים שבהם לומדים חייבי גיוס שלא הסדירו את מעמדם.

גיוס חרדיםישיבותבית המשפט העליוןהטבות מססעיף 46דפנה ברק ארז

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4
לא ברור למה זה רדיפה? מי שנותן למדינה מקבל ממנה. מי שלא, לא. זה הכי אנושי בעולם
יעל
אל תפריעי לדמיונות היצה"ר שלהם.
רק לא ג ושס
מה את אומרת.יש פה אפליה והכל מגמתי. שימי לב אלו עמותות אנטי ישראליות ואנטישמיות זכאיות לקבל זיכוי בין הארגונים הבולטים המזוהים עם עמדות שמאל או עם החברה הערבית שמחזיקים או החזיקו באישור לפי סעיף 46: * **בצלם (מרכז המידע הישראלי לזכויות האדם בשטחים):** ארגון המתעד ומבקר באופן חריף את פעילות צה"ל והמ
חיים
בס"ד לפי זה המשתכר 50,000 לחודש יקבל השתתפות במעונות כי הוא משלם מס והמסכן המשתכר שכר מינימום ולא מגיע למס לא יקבל וזה יהיה צדק סוציאלי וכן מה עם מגזר שלם שלא משרת
צלר
לא פותרים עוול אחד בעוול אחר, אם יש עוד עוולות, צריך לתקן גם אותם.
רק לא ג ושס
מי שלא עובד ונמצא בבית בין אחת לארבע בצהריים, אין סיבה שהמדינה תממן לו 3000 ש"ח על כל ילד מעון, שישים אצל מטפלת עד אחת. ומי שיש לו שתי ילדים זה הטבה של 6000 כל חודש. ומיותר לחלוטין.
אא
חמודה, החרדים נותנים למדינה כספים רבים כמו כל אזרח אחר. הם משלמים ביטוח לאומי, מע"מ ומס הכנסה. אידיאולוגית הם אינם יכולים לשרת בצבא, זה הכל. המצב המעוות לפיו שירות צבאי הוא חזות הכל, ובו תלוי כל שירות שאותו תקבל מהמדינה, מתאים למדינות פאשיסטיות ואין לו אח ורע בעולם. אותו צריך לתקן, לא את החרדים.
חרדית
באמת הבנו בשנתיים האחרונות שעבור חלק מהעם זאת האידיאולוגיה הציונית, לרדוף את התורה ואת לומדיה, לכן לא נוכל לעולם להתגייס לצבא שמשרת אותה.
לרק לא ג ולא שס
זה בסדר, אל תתגייס, אבל אם אפשר לפחות בין שתיים לארבע אחה"צ קצת פחות לבכות על זה שמפלים אותך ולא נותנים לך הנחות לדירות ולמעונות והחזרי מס וכל זה, הבכי הזה נורא מרעיש בצהריים, יש אנשים שנחים.
רק לא ג ושס
אידיאולוגית, המדינה לא יכולה לוותר על גביית המס ממי שבוחרים לתרום לישיבות. זה לא משהו אישי, זו פשוט אידיאולוגיה ציונית כזאת, אין ברירה, חמודה.
רק לא ג ושס
3
מה הסיכוי בבגץ לטובת תורת ישראל?? סתם בזבוז זמן ומשאבים
דיקטטורה
2
הישיבות מכניסות למחזור הכספי של המדינה מאות מיליוני ₪ כל שנה מתורמים בחו"ל ומקבלים בתמורה 0
מדינת רשע
1
אין יותר דבר לא חוקי ולא שיוויוני מלומר שאונברסיטאות ועמותות שיש להן כמה עריקים מקבלת מימון, וישיבה לא מקבלת מימון, חוק אחד לכולם, אם אתם רוצים להוריד סעיף 46 תורידו לכולם, כולל מתנחלים שעוברים על החוק כולל חילונים שלא עושים צבא, כולל ערבים, חוק אחד לכולם.
יוסי
אין? הנה משהו: אפלייה בין בחורים בני 18 שנדרשים לתת 3 שנים מחייהם לשמירה על בטחון עם ישראל, חלקם מוסרים נפשם על כך כפשוטו (לא ה"מסירות נפש" המגוחכת שאתה חושב עליה), נפצעים ומאבדים איברים, לבין בני גילם שנולדו למשפחה חרדית, אז הם פטורים מכך.
רק לא ג ושס

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