בית המשפט העליון מקים היום (שני) דיון בעתירה העוסקת בהכרה לצורכי מס בתרומות למוסדות תורניים שבהם לומדים חייבי גיוס שלא הסדירו את מעמדם מול רשויות הצבא.

הדיון ייערך במסגרת עתירה שהגישה עמותת "ישראל חופשית" נגד שר האוצר, ועדת הכספים של הכנסת, ח"כ משה גפני, וכן איחוד הישיבות, איגוד מנהלי הישיבות ומספר ישיבות נוספות.

במוקד העתירה ניצבת השאלה האם ניתן להמשיך להכיר בתרומות למוסדות אלה כתרומות המזכות בזיכוי מס לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה. העותרת מבקשת לקבוע כי אין להעניק או לחדש את ההכרה למוסדות שבהם לומדים חייבי גיוס שלא הסדירו את מעמדם, וכן לבטל הכרה קיימת במקרים המתאימים.

לקראת הדיון הוגשו לבית המשפט כתבי טענות והודעות עדכון מטעם המדינה והמשיבים. במסגרת עמדת המדינה, שהוגשה בהליך, נטען כי בהתאם לעמדת הייעוץ המשפטי לממשלה אין להמשיך ולהעניק תמיכה עקיפה באמצעות הטבת המס למוסדות שבהם לומדים חייבי גיוס שלא הסדירו את מעמדם, וכי גובש מנגנון ליישום המדיניות, הכולל בדיקות והצהרות מצד המוסדות המבקשים ליהנות מההטבה.

מנגד, המשיבים השונים, ובהם איחוד הישיבות, ועדת הכספים והישיבות שצורפו להליך, הגישו את תגובותיהם לבית המשפט וטענו כי יש לדחות את העתירה ואת הבקשות הנלוות לה, כל אחד מנימוקיו המשפטיים.

הדיון יתקיים בפני הרכב השופטות דפנה ברק ארז, גילה כנפי-שטייניץ ורות רונן, וצפוי לעסוק בסוגיית המשך ההכרה לצורכי מס בתרומות למוסדות תורניים שבהם לומדים חייבי גיוס שלא הסדירו את מעמדם.