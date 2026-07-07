מייסד החשמונאים חשף: זה ההישג הדרמטי של הלוחמים החרדים

"פגשתי בחייל החרדי איכויות אישיות בלתי רגילות, החיילים החרדים מגיעים לרמה המקצועית הגבוהה ביותר בזמן קצר, בזכות הרצינות, היסודיות והמחויבות שלהם"', כך אמר אמש (שני) יועץ הרמטכ"ל לענייני חרדים, מייסד ומח"ט חטיבת החשמונאים הראשון, תא"ל אבינועם אמונה, באירוע הנעילה של כנס נחלים השביעי למחשבת ישראל, שנערך ביוזמת ישיבת נחלים ובשיתוף ארגון גשר.

במהלך הדיון נשאל תא"ל אמונה מה מייחד את החייל החרדי, והשיב בדברי הערכה יוצאי דופן: "פגשתי בחייל החרדי איכויות אישיות בלתי רגילות, רצינות ומחויבות. אמנם הם מגיעים במצב פיזי פחות טוב, אבל הם מגיעים לרמה המקצועית הגבוהה ביותר בזמן קצר מאוד. הם מאוד יסודיים, מאוד רציניים, ובתוך זמן קצר סוגרים את הפער ומגיעים לרמה מקצועית גבוהה מאוד".

אמונה חשף גם נתון יוצא דופן על הישגי חטיבת החשמונאים: "לאחרונה חטיבת החשמונאים השתתפה לראשונה בבוחן שבו נבחנות כלל חטיבות החי"ר של צה"ל במספר תחומים. החשמונאים לא רק שהשיגה את התוצאה הטובה ביותר מכל החטיבות, אלא עשתה זאת למרות שהתאמנה ותרגלה פחות משאר החטיבות".

לדבריו, "הדבר מעיד על ציבור עם איכות אנושית בלתי רגילה. יש באופי החרדי הערכה למפקדים, רצינות וחינוך למצוינות. יש אנשים שרצו להיות מצטיינים ולא מצאו את מקומם בישיבה, והחטיבה מאפשרת להם להצטיין".

בהמשך התייחס תא"ל אמונה גם לתהליך שעבר צה"ל בכל הקשור לשילוב חרדים בשירות הצבאי, ואמר כי במשך שנים המדינה עצמה יצרה חסמים בפני גיוס חרדים: "במשך השנים מדינת ישראל נתנה לחברה החרדית סיבות לא להתגייס. לא קיימנו מסגרת שאפשרה לבחור חרדי להתגייס, ולא תמיד עמדנו בהתחייבויות שנתנו להם".

לדבריו, ההישג המרכזי בהקמת חטיבת החשמונאים אינו עצם הקמתה, אלא השינוי הרחב שהיא מביאה אל תוך צה"ל. "מה שמשמח בפתיחת חטיבה חרדית הוא לא עצם החטיבה, אלא העובדה שהיא הביאה להתאמת צה"ל עצמו עבור החייל החרדי. כיום הצבא משתדל לעשות כל מה שאפשר כדי לאפשר לחיילים חרדים להתגייס".

תא"ל אמונה הוסיף ואמר כי "בקרב החברה החרדית יש מוטיבציה גדולה להתגייס ויש רצון גדול להתחבר לחברה הישראלית. מצד שני, חשוב לחרדי להישאר ירא שמיים ולשמור על תרבותו".

לדבריו, האתגר המרכזי הוא יצירת מסלולים שיאפשרו לחייל החרדי לשרת תוך שמירה מלאה על אורחות חייו. "אני לא מסתכל רק על השאלה איך מייצרים שוויון בין כולם. אני רוצה לייצר מציאות שבה חייל חרדי יכול להתגייס כשהוא רגוע, יודע שהוא יוכל לשמור על אורח חייו ושכל מה שמבטיחים לו אכן מתקיים".

ראש ישיבת נחלים, הרב שמואל לורנץ, אמר במהלך הכנס: "כנס נחלים נולד מתוך ההבנה שהסוגיות העמוקות ביותר שמעסיקות את החברה הישראלית חייבות להתברר קודם כל בבית המדרש. השנה בחרנו לעסוק באחת הסוגיות המורכבות והמקטבות ביותר – מערכת היחסים בין העולם החרדי לציונות הדתית. יותר מדי מהשיח הציבורי מתנהל באמצעות סיסמאות, דמוניזציה והאשמות הדדיות, במקום ניסיון אמיתי להבין את נקודות היסוד של המחלוקת. מטרת הכנס היא ליצור מרחב של בירור, הקשבה וכבוד, שבו ניתן לשמוע גם עמדות שונות מאוד, מבלי לוותר על האמת של כל צד. אני מאמין שדווקא מתוך לימוד עמוק ושיח כן אפשר למצוא מכנה משותף שיאפשר לנו לחיות יחד מתוך אחריות, כבוד הדדי ושותפות".

מנכ"ל ארגון גשר, אילן גאל דור, אמר כי "היחסים בין החברה הישראלית לבין המגזר החרדי נמצאים בתקופה מאתגרת מאוד, מציאות שמקשה לעיתים לקיים שיח עמוק ומשמעותי. דווקא בתקופה כזו ישנה חשיבות גדולה ליצירת מרחבים שבהם ניתן ללמוד, להקשיב ולהעמיק בעמדות ובצרכים של הצד השני, ולא להיתלות בסיסמאות או בכותרות. השותפות של גשר בכנס נחלים נובעת בדיוק מתוך הרצון לקדם שיח המבוסס על היכרות, כבוד הדדי ודיון אמיתי בסוגיות שמעסיקות את החברה הישראלית כולה".