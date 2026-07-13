המדינה חוזרת בה מכתב האישום נגד רעות בן חיים שחסמה סיוע לעזה

המדינה הודיעה כי היא חוזרת בה מכתב האישום שהוגש נגד פעילת המחאה רעות בן חיים, שנאשמה בעקבות חסימת משאיות סיוע הומניטרי בדרכן לרצועת עזה. ההחלטה מגיעה לאחר ביקורת ציבורית שנמתחה על עצם הגשת כתב האישום, ובעקבות פרסומים בנושא.

כתב האישום הוגש לאחר שבן חיים השתתפה במחאה נגד הכנסת הסיוע לרצועת עזה במהלך המלחמה. עם זאת, כעת החליטה המדינה לחזור בה ממנו, ובכך הסתיים ההליך הפלילי שנפתח נגדה.

עורכות דינה של בן חיים, צופיה נהון ורעות אביטל-אבני, בירכו על ההחלטה ומסרו כי מדובר ב"תיק שנולד בחטא". לדבריהן, "טוב עשתה מדינת ישראל שחזרה בה מכתב האישום המופרך שהוגש נגד מרשתנו, תוך רמיסת זכויות היסוד העומדות לה, ובהן חופש הביטוי וחופש המחאה".

עוד הוסיפו כי "המאבק של מרשתנו להשבת החטופים ומניעת סיוע לאויב בזמן מלחמה הוא מאבק מקודש וצודק, והניסיון להטיל עליה מורא בגינו הוא מעשה עוול של ממש". לדבריהן, בן חיים שומרת לעצמה את הזכות לנקוט צעדים משפטיים נגד מה שהגדירו "ניסיון ההשתקה", בכל האמצעים העומדים לרשותה.

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גם בן חיים עצמה התייחסה להחלטת המדינה ואמרה כי "הלחץ הציבורי, הרוח, העוז והגבורה ניצחו". היא הודתה לאלפי התומכים שליוו את המאבק הציבורי והוסיפה: "בזכותם כתב האישום ההזוי נגדי נעצר".

בן חיים הבהירה כי מבחינתה המאבק אינו מסתיים. "אנחנו מבטיחים להמשיך ולפעול, עכשיו במכפלת כוח שנתתם לנו, כנגד המחדל של העברת הסיוע לחמאס תוך שיקום רצועת עזה הרחק מעיני הציבור והעמדת יישובי העוטף בסיכון. לא נעצור עד שנצליח גם במאבק הזה. בשירות העם ולמען המדינה".