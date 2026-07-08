ניסיון הברחה חריג נוסף סוכל היום (רביעי) במעבר לכיש, כאשר מערך הבידוק הביטחוני של רשות המעברים היבשתיים במשרד הביטחון אתר אלפי סיגריות שהוסתרו בתוך מאות אננסים. המשלוח, שנרכש על ידי חברה ישראלית שאושרה להכניס סיוע הומניטרי לרצועת עזה, נועד להגיע למעבר כרם שלום במסגרת הסיוע ההומניטרי.

אנשי רשות המעברים היבשתיים, בשיתוף נציגי מנהלת התיאום והקישור יהודה, גילו את הסיגריות במהלך בדיקה ביטחונית שגרתית. כידוע, הבידוק הביטחוני הוחמר בתקופה האחרונה בעקבות ריבוי ניסיונות הברחה דומים המנצלים את מנגנוני הסיוע ההומניטרי לרצועה.

בעקבות האירוע, הנחה מתאם פעולות הממשלה בשטחים, האלוף יורם הלוי, על הקפאה מיידית של האישור שניתן לחברה להכניס סיוע לרצועת עזה עד להודעה חדשה. המשאית על כלל תכולתה הוחרמה והועברה להמשך טיפול בידי המכס ויתר הגורמים המוסמכים.

תופעה מתמשכת של ניצול מנגנוני הסיוע

ניסיון ההברחה הנוכחי מצטרף לשורה ארוכה של מקרים דומים בהם מנוצלים מנגנוני הסיוע ההומניטרי לרצועה. לפני ימים ספורים נחשף ניסיון הברחה של מאות שקיות טבק שהוסתרו בתוך משלוח תרומה בינלאומית של כיסאות גלגלים, במקרה שעורר זעזוע רב בקרב גורמי הביטחון.

במתפ"ש הדגישו כי מדובר בניצול ציני של מנגנון הסיוע ההומניטרי ובפגיעה חמורה באמינות המערכת. "בזמן שחמאס מפיץ טענות שקריות על מחסור בציוד רפואי ובסיוע הומניטרי ברצועת עזה, המציאות מוכיחה פעם נוספת את ההפך", מסרו במתפ"ש. "בעוד שישראל מאפשרת הכנסת סיוע וציוד רפואי, גורמים שונים מנסים לנצל זאת לרעה".

חקירה נרחבת נפתחה

במקביל להקפאת האישור, הנחה האלוף הלוי לפתוח בחקירה מקיפה של המכס ויתר הגורמים הרלוונטיים, במטרה לאתר את כלל המעורבים בניסיון ההברחה ולמצות את הדין עמם. החקירה תבחן את מקור הסחורה, את אופן התכנון וביצוע ההברחה, ואת הגורמים שאישרו את המשלוח בשלבים השונים.

מתפ"ש, בשיתוף רשות המעברים היבשתיים במשרד הביטחון, המכס וכלל גופי הביטחון הרלוונטיים, הבהירו כי ימשיכו לפעול בנחישות ובאפס סובלנות נגד כל ניסיון הברחה או ניצול לרעה של מנגנוני הכנסת הסיוע ההומניטרי לרצועת עזה.

יצוין כי בחודשים האחרונים נרשמה עלייה ניכרת בניסיונות הברחה דרך מעברי הסיוע ההומניטרי, החל מסיגריות וטבק, דרך סחורות בשווי מיליוני שקלים שהוברחו בניצול סמכויות, ועד לניסיונות הברחה של מוצרים אסורים נוספים. הגורמים הביטחוניים מדגישים כי יפעלו בכל האמצעים העומדים לרשותם למניעת תופעה זו.