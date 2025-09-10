משרד עו"ד יוסף ויצמן, שמדורג כאחד המשרדים המובילים במדינה, מודיע על השקת ומיזוג של אגף הנזיקין החדש במסגרת הרחבת פעילות המשרד.

אגף הנזיקין יטפל בתביעות פיצויים מכל הסוגים, כולל רשלנות רפואית, תאונות דרכים, נזקי רכוש וגוף ותביעות לשון הרע. האגף ינוהל בידי עו"ד אהרון בלום, עו"ד ותיק ומוכר בתחום הנזיקין, עם ניסיון עשיר בתחום, ויצטרף למחלקות המשרד שנותנות מענה מקצועי של פירמת עורכי דין גדולה וחזקה עם ייתרונות גדולים.

בין היתר, כאמור האגף החדש יטפל במגוון רחב של תביעות נזיקין. ייצוג נפגעי תאונות דרכים בתביעות פיצויים כנגד חברות הביטוח והגורמים האחראים לתאונה; תביעות בגין נזקים שנגרמו לרכוש פרטי או מסחרי, כולל נזקי מים, שריפות או נזקים הנגרמים כתוצאה מרשלנות; טיפול בתביעות פיצויים בגין פגיעות גופניות שנגרמו כתוצאה מתאונות עבודה, תאונות בבית או במקומות ציבוריים; טיפול בתיקים כנגד רשויות מקומיות או ממשלתיות בגין נפילות ברחוב, רשלנות או מחדלים ונזקים סביבתיים.

האגף החדש יעמוד בהובלתו של עו"ד אהרון בלום ויצטרף למחלקות הקיימות במשרד, המתמחות בתחומי הוצאה לפועל וחדלות פירעון, דיני עבודה ודיני בנקים.

משרד עורך הדין ויצמן צבר במהלך השנים מומחיות מוכחת בתחומי המשפט המרכזיים בהם הוא פועל. מחלקת ההוצאה לפועל של המשרד מתמחה בגביית חובות, מימוש ערבויות ופינוי נכסים, תוך ניהול הליכים מול רשמי ההוצאה לפועל. מחלקת חדלות הפירעון עוסקת בהליכי הסדרת חובות ומחיקתם, תחום שזוכה לביקוש גובר בקרב יחידים ועסקים המתמודדים עם קשיים כלכליים.

במחלקת דיני העבודה מטפל המשרד בסכסוכי עבודה, פיטורים, תביעות פיצויים ויחסי מעביד-עובד. המחלקה מייצגת הן עובדים והן מעסיקים במגוון נושאים הנוגעים לזכויות עבודה ותנאי העסקה. מחלקת הדינים הבנקאיים מתמחה בסכסוכים פיננסיים, יחסי בנק-לקוח, הסדרי אשראי ותביעות כנגד מוסדות פיננסיים.

משרד עו"ד ויצמן נהנה ממעמד מקצועי מוביל בשוק המשפטי בישראל: עו"ד יוסי ויצמן, שעומד בראש המשרד, מכהן במקביל כנשיא המדרשה למשפט מעשי וחבר מועצה בלשכת עורכי הדין, מרצה בקריה האקדמית אונו ובאוניברסיטה העברית, ראש ועדת גביה ומעסיקים בביטוח לאומי ודירקטור וחבר הנהלה במגן דוד אדום. הוא מחבר מספר ספרים מקצועיים בתחומי המומחיות שלו, כולל הספר "מחיקת חובות בישראל" שיצא השנה בהוצאת לשכת עורכי הדין.

השקת אגף הנזיקין מהווה חלק ממדיניות ההרחבה המתמשכת של המשרד, המבוססת על זיהוי צרכי השוק והתמחות בתחומים משפטיים שונים. המשרד מתמחה בייצוג אישי ומקצועי של לקוחותיו בבתי המשפט השונים, תוך הפגנת מומחיות מעמיקה בכל אחד מתחומי הפעילות.

עו"ד יוסף ויצמן מסר עם הקמת מחלקת הנזיקין החדשה במשרדו: "השקת אגף הנזיקין מהווה השלמה טבעית למגוון השירותים המשפטיים שאנו מעניקים ללקוחותינו. תחום הנזיקין דורש מומחיות מיוחדת והבנה מעמיקה של המורכבות המשפטית והאנושית שבתביעות פיצויים".

עוד אמר עו"ד ויצמן, "אנו רואים בהקמת האגף החדש הזדמנות לספק מענה מקצועי ומקיף יותר ללקוחותינו המתמודדים עם נזקים. המטרה שלנו היא להבטיח ייצוג איכותי בכל התחומים הרלוונטיים תחת קורת גג אחת. ההרחבה למגוון תחומי המשפט מאפשרת למשרד לספק פתרונות משפטיים מקיפים. כל לקוח שמגיע אלינו יודע שהוא מקבל לא רק מומחיות מקצועית אלא גם ליווי אישי לאורך כל התהליך המשפטי".

עם הקמת אגף הנזיקין, משרד ויצמן ממשיך לחזק את מעמדו כמשרד רב-תחומי המספק פתרונות משפטיים מקיפים ללקוחותיו הפרטיים והמסחריים כאחד.