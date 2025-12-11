לדברי עו"ד אהרון בלום, מנהל את תחום הנזיקין בפירמה, המקרים שהגיעו בימים האחרונים מצביעים על כשלים משמעותיים בתחזוקת מערכות הניקוז העירוניות. לדבריו, החוק והפסיקה קובעים כי העיריה אחראית באופן ישיר למניעת נזקי מים, טיפול בניקוז, תחזוקה שוטפת של תעלות ומערכות זרימה, זיהוי מפגעים בזמן אמת והפעלת מנגנוני התראה ומניעה. כאשר פעולות אלו אינן מבוצעות כראוי, הנזק עובר מהרחובות הישר לכיסם ולבתיהם של התושבים.

במשרד מספרים כי היקף המקרים חריג במיוחד. בין התביעות שנפתחו ניתן למצוא תביעות בגין רכבים שהוצפו בחניונים עירוניים ובכבישים מרכזיים, דירות שניזוקו קשות לאחר שמים פרצו מהמרפסות ומהרחוב, חנויות ומסעדות שאיבדו מלאי יקר, משרדים שנפגעו בעקבות קריסת מערכות חשמל, ותביעות בגין נזקי תשתית שהובילו לאובדן הכנסה. חלק מהתיקים כוללים גם נזקי גוף, ובהם פגיעות כתוצאה מהחלקה על מים ובוץ, פציעות שנגרמו במהלך ניסיון לפינוי הציוד מהמבנה המוצף, וכן פגיעות שנגרמו לילדים בשטחים ציבוריים שלא נסגרו במועד.

לדברי עו"ד יוסף ויצמן, על אף שהציבור לעיתים סבור שמזג האוויר הוא "כוח עליון", הדין הישראלי קובע בצורה ברורה כי האחריות למניעת הצפות מוטלת על העיריה. "גשם הוא לא אירוע בלתי צפוי", מסביר ויצמן. "גשם הוא מציאות ידועה בעונת החורף, ולכן עיריה שאינה דואגת לניקוז ראוי, לניקוי קולטנים, לפינוי עלים ולתחזוקה שוטפת של המערכת נמצאת בהפרת חובת זהירות כלפי התושבים. במקרים רבים ניתן להוכיח בקלות שהנזק היה נמנע אילו העיריה הייתה פועלת בזמן".

עו"ד אהרון בלום מוסיף כי רבים מהתובעים אינם מודעים להיקף הזכויות שלהם. לדבריו, ניתן לתבוע לא רק נזק ישיר אלא גם נזקים עקיפים, ובהם עלויות שיקום, עלויות דיור חלופי, אובדן הכנסה של בעלי עסקים, פגיעה בציוד אלקטרוני, הוצאות ניקוי ושיקום, פגיעה בתכולה, ואפילו עוגמת נפש במקרים מסוימים. בלום מציין כי ככל שהתביעה מוגשת סמוך לאירוע ומגובה בתמונות, סרטונים, דוחות שמאי ואסמכתאות, הסיכוי לקבל פיצוי מלא עולה משמעותית.

במשרד ויצמן מציינים כי בשבוע הקרוב צפויות להיפתח תביעות נוספות רבות, וכי במקביל עובדים צוותי המשרד על הנחיות לציבור כיצד לנהוג מיד לאחר אירוע הצפה: צילום הנזק, שמירת קבלות, פנייה לשמאי, פנייה למוקד העיריה לצורך תיעוד המחדל, וריכוז כל החומר לצורך הגשת תביעה מסודרת.

לדברי המשרד, גל הפניות מהווה תזכורת נוספת לכך שהצפות אינן גזירת גורל אלא כשל שניתן למנוע. עו"ד יוסף ויצמן ועו"ד אהרון בלום קוראים לרשויות המקומיות לבצע בדיקות עומק למערכות הניקוז ולפעול מידית לחיזוק התשתיות, כדי להימנע מנזקים נוספים בחודשי החורף הקרובים.