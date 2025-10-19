קרש סכך קרס על ראשו של אב משפחה - תוגש תביעת ענק

עדי ראייה מספרים כי הסוכה הוקמה בצמוד למסעדה פופולרית בעיר, כחלק מהרחבת שטח הישיבה במהלך החג, אך נבנתה ללא אמצעי בטיחות מספקים.

“הכול קרה ברגע אחד”, סיפרה אחת הסועדות. “שמענו חריקה חזקה, ואז הקרש פשוט נפל על הראש שלו. הילדים צרחו, אנשים קמו בפאניקה. זה היה מזעזע”.

הנפגע, אב לשלושה, הובהל לבית החולים עם חבלה בראש, והוא נדרש להשגחה רפואית. בני משפחתו מסרו כי מדובר באירוע קשה שעשוי להותיר השלכות בריאותיות ונפשיות.

לדבריהם, לא נראו במקום סימני אזהרה או תמיכות בטיחות כלשהן, למרות שהסוכה מוקמה ברחוב ראשי.

האירוע הועבר לטיפול משפטי במחלקת הנזיקין של משרד עורכי הדין ויצמן ושות’, מהמשרדים הבולטים בארץ בתחומי נזיקין, חדלות פירעון והוצאה לפועל. עורך הדין אהרון בלום, מנהל מחלקת הנזיקין במשרד, הודיע כי בכוונתו להגיש תביעה נגד הרשות המקומית ובעלי המסעדה בגין רשלנות.

“זהו מקרה מובהק של מחדל בטיחותי”, אמר עו"ד בלום. “כאשר מסעדה מציבה מבנה זמני במרחב הציבורי — היא חייבת לעמוד בסטנדרטים ברורים של בטיחות. גם לעירייה יש אחריות לפקח ולא לאפשר מבנים מסוכנים. כאן היה שילוב קטלני של רשלנות — והתוצאה היא פגיעה באדם חף מפשע מול ילדיו”.

בימים הקרובים ייאספו מסמכים ואישורים מהרשות המקומית, תיעוד מזירת האירוע, עדויות עדים וחוות דעת הנדסית. המשרד מתכוון להגיש תביעה מקיפה הכוללת נזקי גוף, עוגמת נפש ונזקים נפשיים למשפחה.

עו"ד יוסף ויצמן, מייסד ומנהל המשרד, הוסיף: “המרחב הציבורי צריך להיות בטוח לכל אזרח, לכל משפחה שיוצאת לחגוג. מקרה כזה לא יישאר ללא מענה. האחריות של בעלי עסקים ורשויות היא לא סיסמה – זו חובה משפטית ומוסרית”.

במשרד עורכי הדין מעריכים כי מעבר לפיצוי לנפגע, מדובר בתיק שעשוי להציף את הצורך בפיקוח הדוק יותר מצד הרשויות על הצבת מבנים זמניים, במיוחד במהלך חגים ואירועים ציבוריים.

“אם מקרה כזה קרה במקום הומה אדם, הוא עלול לקרות שוב. הפעם זה הסתיים בפגיעת ראש, בפעם הבאה זה עלול להסתיים באסון”, אמר אחד מעדי הראייה.