יריב לוין במליאה | ארכיון ( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

שר המשפטים יריב לוין, שהודיע לבג"ץ, כי החליט למנות את השופט בן חמו, שיחקור את פרשת הפצ"רית, כתב הבוקר (חמישי) לבג"ץ, כי יש לבטל באופן מיידי את הצו הארעי שמונע את תחילת עבודתו של בן חמו.

במכתב (המצ"ב) כתב יריב לוין: "גורמים שנפסלו על ידי בית המשפט העליון מלפקח על החקירה נוכח מעורבותם בפרשה עושים דין לעצמם, ופועלים בניגוד העניינים שבו הם מצויים - ועותרים לבית המשפט כדי לשלול את סמכות השר למנות גורם פיקוח חיצוני. למרות פסיקה מפורשת של בג״צ שאסור להם להתערב בחקירת הפצ״רית". "אין צורך", כתב לוין באמצעות עורכי דינו: "להכביר מילים על חומרת התנהלותם של גורמים אלה, והחשש שמתעורר - כי מטרתה של פועלה חסרת תקדים זו היא לא אחרת מאשר עיכוב החקירה וסיכולה ובדרך זאת מניעת הגעתה לחקר האמת".

התשובה של לוין לבג"ץ

התשובה של לוין לבג"ץ

התשובה של לוין לבג"ץ

התשובה של לוין לבג"ץ

התשובה של לוין לבג"ץ

התשובה של לוין לבג"ץ

התשובה של לוין לבג"ץ

התשובה של לוין לבג"ץ

כזכור, לוין חתם בשבוע שעבר על כתב מינוי לשופט בדימוס יוסף בן חמו, אשר ישמש כממלא מקום זמני של היועצת המשפטית לממשלה (היועמ"שית) בטיפול בפרשת ההדלפה מבסיס שדה תימן.

המינוי נכנס לתוקף לאחר שבוצע מהלך יוצא דופן: בן חמו נקלט כעובד מדינה בתקן מיוחד, וזאת כדי לעמוד בדרישת בית המשפט העליון, שפסל מוקדם יותר את המינוי הקודם לתפקיד.

על פי כתב המינוי, בן חמו יטפל בשני נושאים מרכזיים: פרשת הדלפת הסרטון מבסיס שדה תימן. עבירות השיבוש והפגיעה בהליכים משפטיים וחקירתיים שבוצעו לכאורה במסגרת הפרשה. המינוי הוא זמני ותקף עד להסרת המניעה של היועצת המשפטית לממשלה (הכוללת חשש לניגוד עניינים) מלעסוק בפרשה בעצמה.

תנאי הסף המחמירים של בג"ץ

המינוי של בן חמו בא לאחר שבג"ץ ביטל את מינויו של השופט בדימוס אשר קולה לתפקיד. בפסק הדין, שהגדיר את המקרה כ"חריג ונדיר", אפשרו השופטים לשר לבחור גורם חלופי באופן זמני, אך קבעו תנאי סף מחמירים:

הממונה חייב להיות עובד מדינה מכהן (מה שהצריך את קליטתו של בן חמו).

הממונה חייב להיות בעל מומחיות במשפט פלילי.

אסור שיהיה מצוי בניגודי עניינים או תחת השפעות פוליטיות.

לוין הסביר כי בחן אפשרות למנות עובד מדינה מכהן, אך לדבריו "לא עלה בידי נוכח הקשיים המשמעותיים באיתור עובד מדינה בכיר... אשר אין לו כפיפות למערך הייעוץ המשפטי לממשלה ולפרקליטות המדינה, שאינו מצוי עמם בקשרי עבודה קרובים, ונכון לקחת על עצמו את התפקיד".

לוין תקף: "מקהלת השמאל יודעת זאת"

שר המשפטים לוין ליווה את ההודעה במסר תקיף, ותקף את הניסיונות, לטענתו, לסכל את המינוי:

"בשבוע האחרון מתברר שוב עד כמה עמוקה הבעיה בחקירה – במקום לאפשר חקירה שקופה ומקצועית, מתקבלות החלטות שמסכלות אותה בפועל," מסר לוין.

לדבריו, "השופט בן חמו הוא בעל ניסיון רב, יושרה ואומץ... הנזק לחקירה כבר עצום. מקהלת השמאל יודעת זאת, ופועלת לסכל את מינויו של השופט בן חמו. ראוי שבית המשפט ישים סוף לפגיעה בחקירה, ולא יתערב שוב במינוי ראוי והכרחי".

המינוי מעביר את האחריות על הטיפול המשפטי באחת הפרשות הרגישות ביותר במערכת הביטחון לידי גורם חיצוני, באופן זמני, עד שתתאפשר מעורבות מלאה של היועמ"שית.