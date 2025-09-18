"יש מקומות שבהם צריך את הלב הכי רגיש והכי רחום, וזה מה שאנחנו רואים כאן", אמר יו"ר ועדת הבריאות בכנסת ח"כ הרב יונתן משריקי, שהגיע לברך את פתיחת אגף הנזיקין החדש במשרד עורך הדין יוסף ויצמן.

ההתרחבות החדשה מביאה את המשרד לתחום הנזיקין והפיצויים, תחום הדורש מומחיות מיוחדת והבנה מעמיקה של המורכבות המשפטית והאנושית שבטיפול בנפגעים. "אנחנו חונכים היום את אגף הנזיקין במשרד של ידידנו עורך הדין הבכיר יוסף ויצמן", אמר יו"ר ועדת הבריאות, "וזו זכות היא לי למרות יום עמוס בסיורים ובפגישות, משום שאני מלא הערכה לפעילותו של עו"ד ויצמן".

האגף החדש יטפל במגוון רחב של תביעות נזיקין - החל מייצוג נפגעי תאונות דרכים בתביעות כנגד חברות ביטוח, דרך תביעות בגין נזקי רכוש כמו שריפות ונזקי מים, ועד לתביעות פיצויים בגין פגיעות גופניות מתאונות עבודה או במקומות ציבוריים. המשרד יטפל גם בתיקי לשון הרע ופגיעה בשם הטוב, תביעות אחריות מוצר ותיקים נגד רשויות.

ח"כ משריקי הסביר מדוע בחר להגיע לאירוע למרות היום העמוס: "הסיבה שטרחתי והגעתי לפה אחרי יום עמוס בסיורים ובישיבות עבודה, זה בגלל הכרת הטובה הגדולה שיש לי ליוסי", אמר, ושיבח את פעילותו הציבורית הרחבה: "יוסי משלב בין תפקידו כמשנה לראש לשכת עורכי הדין לבין התנדבות במד"א ופעילות נרחבת למען החברה".

התחום החדש במשרד יעמוד בהובלתו של עו"ד אהרון בלום ויצטרף למחלקות הקיימות במשרד עו"ד ויצמן - הוצאה לפועל וחדלות פירעון, דיני עבודה ודיני בנקים.

"בהוצאה לפועל אנשים מגיעים תמיד בסוף התהליך, שם צריך את הרגישות הגדולה ביותר", אמר ח"כ משריקי. "יוסי מהווה דוגמה לעורך דין המטפל בתיקים ברגישות ובאחריות גדולה ומצליח להביא פתרונות לאנשים במצוקה".

השקת אגף הנזיקין מהווה חלק ממדיניות ההרחבה של המשרד, המבוססת על זיהוי צרכי השוק והתמחות בתחומים משפטיים שונים. המשרד שצבר במהלך השנים מומחיות בתחומי המשפט המרכזיים בהם הוא פועל, כאשר עו"ד ויצמן משמש גם כמנהל פורום ההוצאה לפועל וחדלות פירעון של הלשכה ומחבר ספרים מקצועיים.

בסיום דבריו איחל ח"כ משריקי: "אני מאחל הצלחה ושגשוג למשרד ולכל השותפים. תמשיכו להוביל ולתת מענה לכל הזקוקים לכם".

עו"ד ויצמן הודה על הביקור ואמר: "אני מתרגש מהדברים החמים של ח"כ משריקי, ידיד יקר שעושה רבות למען הציבור ומסור מאוד בשליחותו למען הכלל והפרט. הקמת אגף הנזיקין מהווה השלמה טבעית למגוון השירותים שאנו מעניקים. המטרה שלנו היא להבטיח ייצוג איכותי בכל התחומים הרלוונטיים תחת קורת גג אחת, כאשר ההרחבה מאפשרת לספק פתרונות משפטיים מקיפים".