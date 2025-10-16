3 שעות, AI ו"ישיבישיר" אחד // ביקורת מופע

לכל תקופה בשנה יש את האירוע הזה שאתם לא רוצים לפספס. בסוכות, מבחינת הילד המתוק והאהוב שלי, זה תמיד מופעי "הישיבישיר" של יואלי דיקמן, מסורת מוזיקלית שמתקיימת כבר בפעם השמינית! זה בהחלט משמח אותי, כי זה מראה שלילד יש טעם טוב והוא יודע להעריך תוכן מושקע ואיכותי.

יואלי דיקמן הוא גם מעבד מוכשר שיודע מוזיקה מה היא, אך גם איש תוכן מעולה וחיית במה מהרמות הגבוהות ביותר. הוא יודע להחזיק את האולם על שלושת אלפים המשתתפים ולגרום להם לשיר ולרקוד איתו בהתלהבות גדולה ומדבקת. אולי החלק החשוב יותר, הוא יודע לבחור את התכנים והחומרים שייצרו את המופע השנתי הזה, כשאתה יכול לדעת מראש שתמיד יהיו חידושים, גימיקים משוגעים והשקעה רבה. >> למגזין המלא - לחצו כאן מופע "הישיבישיר 8" שילב הפעם בין נוסטלגיה לחדשנות, בין להיט ענק בן 35 לבין הבינה המלאכותית העדכנית. מרכז המופע בכל פעם הוא שיר אותו מבצע הקהל בשירת המונים מרגשת עם תפקידים מוזיקליים בהנחייתו של דיקמן. בדרך כלל מצטרף לביצוע השירה זמר מוכר, כשהקהל מלווה אותו כמקהלה ענקית. הפעם החליט דיקמן להביא את גדולי הזמר החסידי בשמים ובארץ... את הארץ ייצגו אברהם פריד, מרדכי בן דוד ויצחק מאיר הלפגוט, כשמהשמים הגיע להתארח דדי גראוכר ז"ל. החברה הסינית חושפת: סמארטפון עם זרוע רובוטית מבוססת בינה מלאכותית אבישי לוי | 20:11 מדובר בפרויקט בינה מלאכותית משעשע, בניצוחו של אמן הבינה המלאכותית שי ברק שרתם את קולותיהם של פריד וורדיגר, לצד קולו של דדי, כשכולם משולבים בקליפ אנימציה משעשע וקצת משוגע. השיר שנבחר לביצוע היה "הנה מה טוב" של אברהם פריד, להיט הפתיחה של האלבום 'אדרבה'. במקור נכתב שהלחן הוא של האדמו"ר מפיטסבורג זצ"ל, אך מאוחר יותר התברר שלמרות שהאדמו"ר היה מלחין נודע ומוכשר, מדובר בניגון שהושר בפיטסבורג ולא בלחן של האדמו"ר עצמו. המלחין שעומד מאחורי השיר הוא הרב אליהו אייזנבך מבעלזא. הרב אייזנבך החל את דרכו המוזיקלית בפיטסבורג בעת שלימד בישיבה של החסידות. האדמו"ר מפיטסבורג פנה אליו במפתיע וביקש ממנו להלחין שיר עבורו ומאז התגלה הכישרון שלו. הוא הלחין את "הנה מה טוב" לצד שירים נוספים ומאוחר יותר גם יצר עבור בעלזא את להיט הענק "וידעו".

דיקמן העניק לשיר עיבוד מחודש כמובן עם הפתיחה הידועה של משה לאופר, כשהוא בגימיק מוצלח שילב בפזמון את המילים "AI - אי אי איי". הקהל הכיר כמובן את הלהיט והצטרף בשירה אדירה, אם כי הפעם בהחלט התפקידים היו מאתגרים יותר וחלקם בוצעו שלא בזמן אמת, על מנת שדיקמן יוסיף אותם באולפן לאחר מכן. אינני יודע אם קולות הקהל באמת הוקלטו מהאולם או לפחות הקלטת אווירה, לא ראיתי מיקרופונים מפוזרים ותכל'ס לא באמת צריך...

הקליפ עצמו שליווה את כל השיר היה משעשע, אם כי הדמויות היו מעט מוגזמות עם שיני ענק מעוררי פלצות וכדומה. בקליפ התארח גם ראש עיריית ירושלים, משה ליאון, ש"נהג" ברכבת הירושלמית אליה עלו הזמרים ואף הצטרף בשירה בפזמונים האחרונים לכל צלילי בזוקי.

הערה אחת חשובה מאד. כאמור, לשיר צורף גם קולו של הזמר החסידי האהוב דדי גראוכר ז"ל, שהלך לעולמו לפני כשנה. אין ספק שהרעיון עצמו הוא מחווה יפה לזמר הנהדר הזה, אבל הצורה בה הוצגה דמותו בקליפ הייתה מוגזמת יתר על המידה ובעיניי פחות מכובדת. במהלך השיר "התרסק" דדי על הרצפה עם הגיטרה החשמלית, אולי מחווה להתרסקות המפוארת והידועה שלו באחת ההופעות בארה"ב, אבל למה זה היה נצרך פה? לא מכובד בעיניי בכלל, בטח כשמדובר בזמר שאיננו כבר איתנו.

כרגיל במופעיו של דיקמן, לרוב לא יודעים מי יעלה לבמה ויתארח וזו הפתעה מעניינת. הפעם שרו רפאל מלול, במחרוזת חג, שמוליק קליין עם הלהיט שלו "הלוואי", ישי לפידות שביצע את "עלה קטן" ויידל ורדיגר שעלה לשיר את "סוכל'ה" וכמובן הלהיט "הוא ולא אחר". אורחים נוספים היו ליפא שמלצר שעלה לבמה כשהוא מובל על מיטה, לבוש פיג'מה וכובע פונפון... השיר שליווה את המחזה הביזארי היה "חלום", אחד השירים היפים של ליפא. ההצגה עצמה הייתה מיותרת להפליא. לא מצחיקה, לא חכמה, לא משעשעת, פשוט לא. שטות לשם השטות כדי שיוכלו לומר שהייתה שטות... לליפא גם לקח כמה דקות להתלבש ולהתארגן על הבמה, כולל סירוק הפאות שלו. חילופי הדברים בין דיקמן לליפא היו גם מיותרים ואפילו מביכים.

ליפא שר עוד כמה משיריו כולל הלהיט מהאלבום החדש "שכייח באשעפער". אורח נוסף היה שרולי גרין מארה"ב, אחיינו של ליפא. גרין שהפך לכוכב גדול בארה"ב בשנים האחרונות עדיין לא מוכר בישראל ואני מתלבט האם היה צורך בקטע שלו. דווקא את הלהיט המלהיב שלו "נקודה קדושה", קיבלנו בביצוע צולע במיוחד כשדיקמן וגרין לא הצליחו להסתנכרן על הבית הקצבי הייחודי שלו והשיר איבד את כל הטעם. אולי היה צריך לבצע אותו עם פלייבק ושלום על ישראל.

אני תמיד מתלבט אם 'הישיבישיר' הוא מופע הבידור הכי מוזיקלי שיש, או מופע המוזיקה הכי מבדר שיש... אין ספק שמבחינת דיקמן השואו והגימיקים הם חלק מרכזי מאד במופע לצד המוזיקה ומכך נגזרות חלק מההחלטות דוגמת סצנת המיטה המטופשת של ליפא. מצד שני זה מה שהופך את המופע הזה למעניין לפחות בחלקו. גם הפעם ארך המופע כשלוש שעות. אני מבין את הרצון של דיקמן להעניק לקהל חוויה מטורפת, אבל אני בטוח שבשעתיים מתומצתות יותר היה אפשר להגיע לתוצאה מעניינת יותר וגם פחות מתישה. עדיין, יואלי דיקמן מצליח שוב לייצר חוויה מוזיקלית משוגעת וכיפית במיוחד, כזו שאני כבר מחכה לראות לאיפה המוח היצירתי שלו ייקח אותנו בפעם הבאה.

• • •

ובעניין אחר לחלוטין, השבוע הלכו לעולמם לאחר מחלה קשה, שני מוזיקאים מוכשרים במיוחד שניגנו באין ספור הפקות של מוזיקה יהודית. הראשון שבהם המתופף אשר פדי ז"ל שהלך לעולמו בגיל 55 בלבד. פדי תופף במהלך השנים באלפי הפקות של המוזיקה החסידית והיהודית וצלילי התופים שלו ילוו אותנו עוד שנים רבות מאד.

המוזיקאי השני שהלך לעולמו בגיל 38 בלבד, הוא נגן הבס אביתר קירש. קירש ניגן אף הוא למרות גילו הצעיר בהפקות רבות של המוזיקה החסידית ובתקופה האחרונה בעיקר בהפקות של "תודה לך השם". גם הוא ילווה אותנו עם הצלילים הנמוכים והנוגעים שלו עוד שנים רבות.

יהי זכרם ברוך.