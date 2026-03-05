שלוש שנים עברו ופיני איינהורן חוזר עם אלבום חדש עם צבע מוזיקלי מהודק וייחודי - "עולמות". אלבומו הראשון של איינהורן היה אלבום חסידי, האלבום השני היה עדיין חסידי כבר זלג יותר לעולמות הפופ האלקטרוני כשהלהיט הבולט מתוכו היה "אנא השם" שכתב והלחין אלי קליין. האלבום השלישי ממצב את איינהורן כאמן פופ הרבה ישראלי יותר, עם שיתופי פעולה בעברית עם מיטב הכותבים בעברית במוזיקה היהודית.

כמה מהשירים באלבום יצאו כסינגלים בשנתיים האחרונות, אך למעשה רוב האלבום חדש ויוצא לראשונה במתכונת הזו. >> למגזין המלא - לחצו כאן האלבום נפתח עם השיר "לב בהיר" שכתב והלחין הזמר והיוצר דוד בן ארזה, אחד הקולות הייחודיים והמעניינים במוזיקה היהודית. מדובר בשיתוף פעולה ראשוני, שכן בן ארזה לא מכר לדעתי עד היום שירים לאחרים ופה אלו שני שירים פרי עטו. מדובר בשיר סמי חסידי עם מילים שחוזרות על עצמן כמה פעמים ושילוב של מילים מהמקורות. בשיר גם הולחם קטע מהניגון "לב טהור" העממי והמוכר. זה לא שיר קלאסי של בן ארזה, אבל ההפקה המוזיקלית האלקטרונית הסוחפת של האחים אייל ויאיר שריקי נותנת את המעטפת המדויקת של סגנונו של בן ארזה לצד השירה מלאת העוצמה של איינהורן.

דוד בן ארזה תרם שיר נוסף לאלבום - "אתה שם", הפעם בעיבוד והפקה מוזיקלית של אלי קליין ואיצי ברי, הראשונים שעבדו עם בן ארזה בתחילת דרכו. מדובר בשיר אלקטרוני טראנסי גם הפעם עם מעט מילים יחסית לשיריו הרגילים של היוצר.

באלבום משתתף גם בן ארזה אחר, האח יצחק בן ארזה שהלחין את הדואט המשובח בו הוא משתתף גם בקולו - "ואילו פינו". זהו שיר חסידי איטי ומרגש, המושר דווקא בהברה ישראלית. בן ארזה הפך בשנה האחרונה לאחד המלחינים המוכרים עם שני השירים שהלחין ליידל ורדיגר. העיבוד המוזיקלי של האחים שריקי, הפעם הלך למקום פשוט יותר מבחינה מוזיקלית עם עיבוד "חסידי" מלטף שעוטף את הלחן היפה. שילוב הקולות של איינהורן ובן ארזה מצוין, איינהורן נותן את העוצמות והקולות הגבוהים כשבן ארזה מרגש עם קולו העמוק ומלא הרגש.

שיתוף פעולה נוסף של איינהורן עם כותב ומלחין ישראלי מצליח הוא "יד ביד", שכתב והלחין הזמר והיוצר משה פלד. שיר אחדות מתקתק בסגנון פולק אלקטרוני, בהפקתו המוזיקלית של אהרל'ה נחשוני ובעיבוד של בן שופן. הלחן נוגע גם ב"סיבת הסיבות" של ישי ריבו וגם ב"רקמה אנושית" הישראלי, אך עדיין יש בו יופי רב. איינהורן הוא מגיש נהדר, שמצליח להישמע נהדר בשיר חסידי מפוצץ רגש, אך גם בעברית צחה.

שיתוף פעולה נוסף עם יוצר עולה, שלמה בן דיין, הוא "צעקות", דואט מקסים עם הזמר איציק דדיה. בן דיין שכבר כתב שירים למשה קליין, קובי ברומר ואמנים נוספים וכעת מתמודד בתכנית 'המלחינים' ב'קול חי' שם אני משמש כשופט. בתכנית פגשתי לראשונה פנים מול פנים את היוצר הזה והוא אחד הפייבורטים שלי בתכנית.

בשיר 'צעקות' בהפקתם של האחים שריקי דווקא האורח, איציק דדיה, הוא זה שפותח את השיר ושר בית ופזמון מלאים לבד לפני שאיינהורן מצטרף בקולו. זו פרקטיקה פחות נפוצה, בדרך כלל הזמר שמארח שר ראשון ובטח שלא נכנס רק אחרי דקה ו-19 שניות. יש משהו יפה ואפילו מרגש בביטחון של איינהורן להעניק לדדיה את מלוא הבמה בתוך האלבום שלו, מה שנקרא הכנסת אורחים על מלא.

לצד אלו, שלף איינהורן מהבוידעם המוזיקלי את המלחין והיוצר איצי באלד, שכיום בעיקר משמש כמנהל של מקהלת הילדים "פרחי ניו יורק", אך בעבר, בשנות ה-90 ותחילת שנות ה-2000 היה אחד המלחינים הבולטים במוזיקה החסידית עם שירים שהלחין לכוכבים של אותם ימים: שלומי דקס, מנדי וולד, שרולי ויליגר (אני בטוח שהצעירים שואלים מי אלה...) וכמובן מרדכי בן דוד עם הלהיט "אמת אתה הוא ראשון". באלד הביא לאלבום את השיר "יבנה המקדש", שיר חסידי שמושר בהברה ישראלית בעיבודו של המעבד הצעיר והמוכשר אליה נתנאלי. איינהורן נותן שירת סול עוצמתית ומלאת רגש ודור אסרף נותן את כל כולו בסולו סקסופון מלהיב, אך שמעתי לחנים יותר טובים בעבר מבאלד.

בניסיון להציב גם הפעם את משבצת ה"אנא השם", נבחר השיר "דבר גדול" ממילותיו של רבי נתן מברסלב, בלחנו של אלי קליין ובעיבוד מלהיב שלו עם איצי ברי. הסינטיסייזר בשיר הזה מעניק לשיר אנרגיות עוצמתיות שנבנות לאורך הפזמון. הלחן מרגיש ממש כמו שיר של נפתלי קמפה, מה שלא מפתיע לנוכח העובדה שקליין וברי עיצבו ועיבדו את כל אלבומיו של קמפה. אינני יודע אם זה יהיה להיט באותו סדר גודל, שכן כשלתי כבר בקורס המבוא לנביאות בו ניסיתי ללמוד... אבל בהחלט יש פה חומרים שלהיט עשוי מהם.

באלבום גם יש שיר חופה, שהלחין שמואל יפת - "תפילת חופה". שיר חסידי לכל דבר ועניין בהפקתם של האחים שריקי. לא סבלתי... אבל גם במקרה הזה חושב ששמענו בעבר לחנים יותר מפתיעים מיפת.

את האלבום חותמים שני שירים שהלחין היוצר והמפיק המצליח, איצי וואלדנר, הראשון באווירת המלחמה שאנו נמצאים בה כבר שנתיים וחצי - "מי להשם אליי", שיר מלא אנרגיות טובות וכיפיות, כמיטב המסורת של איינהורן ומיד אחריו דווקא שיר נוגה שחותם את האלבום - "נחמה", השיר שיצא כבר כסינגל לפני כשנתיים, הוא אחד היפים והמרגשים באלבום והעיבוד המוזיקלי התזמורתי של אהרל'ה נחשוני הוא פשוט תענוג לאוזן.

פיני איינהורן הפך בשנים האחרונות ובצדק לאחד הקולות המובילים במוזיקה החסידית-יהודית. שירתו מלאת העוצמה, הרגש והגוונים היא תענוג גדול. באלבום החדש שלו ניכרת הבחירה ללכת עם הלב ולעשות גם דברים טיפה יותר נועזים מבחינת ההפקה המוזיקלית. היד המכוונת של המנהל המוזיקלי מוישי רוט, מורגשת אף היא וישנה תחושה של קונספט בנוי היטב והפקה ברמה הגבוהה ביותר.

חשוב לציין גם את הסאונד המשובח במיוחד של האלבום, פשוט כיף לשמוע אותו בכל ווליום, כל צליל יושב בול במקום. עבודה משובחת בהחלט של כל הנוגעים במלאכה.

"עולמות" של איינהורן הוא אלבום שבהחלט מוכיח את היכולות והחוזקות של איינהורן, גם אם לא התחברתי למאה אחוז מהשירים, זהו בהחלט מוצר מוזיקלי מהשורה הראשונה, מלא ב"עולמות" ובטעם טוב.