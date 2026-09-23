אל תעשו שוב שבלול: 5 צורות מרהיבות לחלה עגולה

חלה עגולה: כך קולעים ( צילום: טובה אור )

לפני שמתחילים: כמה דברים שיעשו את ההבדל

חלקו את הבצק במשקל: בקליעות שמורכבות מכמה חלקים, כדאי לשקול את הבצק ולחלק אותו לחלקים שווים. כך הרצועות יתפחו באופן אחיד והחלה תישאר סימטרית. תנו לבצק לנוח: אם אתם מנסים לגלגל רצועה והיא כל הזמן מתכווצת בחזרה, אל תילחמו בה. כסו את הבצק והמתינו 10-15 דקות. אחרי המנוחה יהיה הרבה יותר קל להאריך אותו. השתדלו ליצור רצועות אחידות: רצועה אחת עבה ואחת דקה עלולות ליצור קליעה לא אחידה. גלגלו מהמרכז כלפי חוץ עד לקבלת העובי הרצוי. אל תהדקו יותר מדי: הבצק עדיין צריך לעבור התפחה נוספת. קליעה הדוקה מאוד עלולה לאבד את הצורה היפה שלה כשהחלה תופחת. ועכשיו לעבודה. 1. הכי פשוטה: חלת שבלול עגולה

זו כנראה החלה העגולה הקלה ביותר לעיצוב, ולכן היא מקום מצוין להתחיל ממנו. כל מה שצריך הוא רצועת בצק אחת ארוכה.

כך עושים:

לוקחים את כל הבצק המיועד לחלה ויוצרים ממנו כדור חלק. מגלגלים בהדרגה לרצועה אחת ארוכה. כדאי שאחד הקצוות יהיה מעט צר יותר. מתחילים בקצה אחד ומגלגלים את הרצועה סביב עצמה לצורת שבלול. ממשיכים לסובב עד שכמעט כל הרצועה כרוכה סביב המרכז. לא מצמידים את הסיבובים בכוח. משאירים מעט מקום לבצק לתפוח. משטחים מעט את הקצה האחרון, מכניסים אותו מתחת לחלה וצובטים בעדינות.

הטיפ שיעשה אותה יפה יותר: אל תיצרו שבלול צפוף מדי. בהתפחה השנייה המרווחים יצטמצמו והחלה תקבל צורה מלאה וגבוהה יותר.

2. חלת כתר - קליעה קלאסית במראה חגיגי

אם אתם יודעים לקלוע צמה רגילה, אתם כבר יודעים להכין את החלה הזאת. הטריק הוא פשוט להפוך את הצמה לטבעת ולגרום לנקודת החיבור להיעלם.

כך עושים:

מחלקים את הבצק ל-3 חלקים שווים. מגלגלים כל חלק לרצועה ארוכה ואחידה. מחברים את שלוש הרצועות בקצה אחד וצובטים אותן יחד. קולעים צמה רגילה: מעבירים לסירוגין את הרצועה החיצונית אל המרכז. ממשיכים עד סוף הרצועות, בלי להדק את הצמה יותר מדי. מעגלים את הצמה בעדינות לצורת טבעת. פותחים מעט את הקליעה בקצה הראשון, מכניסים לתוכה את הקצה השני וצובטים היטב. מסובבים את אזור החיבור כלפי מטה כדי להסתיר אותו.

רוצים חור ברור במרכז? אפשר להניח במרכז הטבעת כלי קטן המתאים לתנור, משומן מבחוץ, כדי שהבצק לא יסגור את הפתח בזמן ההתפחה והאפייה. אחרי האפייה מוציאים אותו בזהירות.

3. חלת פרח - הכי קלה והכי חגיגית

היא נראית מושקעת, אבל אין כאן אפילו קליעה. כל העבודה היא יצירת כדורי בצק וסידור נכון שלהם.

כך עושים:

מחלקים את הבצק לחלקים. שומרים חתיכה אחת מעט גדולה יותר למרכז ואת היתר מחלקים ל-8 חלקים שווים. מכדררים את החתיכה הגדולה לכדור חלק ומתוח. מכדררים גם את שמונת החלקים הקטנים. מניחים את הכדור הגדול במרכז תבנית עגולה מרופדת בנייר אפייה. מסדרים סביבו את הכדורים הקטנים כמו עלי כותרת. משאירים מעט רווח בין הכדורים. בהתפחה הם יגדלו ויתחברו מעצמם. מתפיחים, מברישים בביצה ומפזרים שומשום, פרג או תוספת אחרת שאוהבים. אופים לפי הוראות מתכון החלה שלכם עד לקבלת צבע זהוב עמוק.

רוצים להפוך אותה למרשימה עוד יותר? במקום כדורים רגילים אפשר ליצור מכל חתיכת בצק קשר קטן ולסדר את הקשרים סביב המרכז.

ויש לחלה הזאת עוד יתרון: לא חייבים לפרוס אותה בצורה מסודרת. כל אחד יכול לתלוש לעצמו "עלה" מהפרח.

4. חלת קשרים עגולה - נראית מורכבת, אבל פשוטה להכנה

כאן כל חלק בחלה מקבל קליעה קטנה משלו. אחרי ההתפחה כל הקשרים מתחברים לחלה אחת גדולה ומרשימה.

כך עושים:

מחלקים את הבצק ל-8 חלקים שווים. מגלגלים כל חלק לרצועה באורך של כ-20-25 ס"מ. לוקחים רצועה אחת ויוצרים ממנה קשר פשוט ורפוי. את הקצה העליון מכניסים בעדינות לתוך מרכז הקשר. את הקצה שנותר בתחתית מכניסים מתחת לקשר. חוזרים על הפעולה עם כל חלקי הבצק. מסדרים את הקשרים בתבנית עגולה. אפשר לסדר אותם במעגל ולהניח קשר נוסף במרכז, בהתאם לכמות ולגודל. משאירים מעט רווח בין הקשרים - הם יתרחבו בהתפחה ויתחברו. מתפיחים עד שהבצק נעשה תפוח ואוורירי. מברישים בביצה, מפזרים שומשום או פרג ואופים.

חשוב: אל תצופפו את הקשרים כבר בהתחלה. אם אין להם מקום לגדול, הצורה היפה של כל קשר עלולה להיעלם בהתפחה.

5. המרשימה מכולן: חלה עגולה ארוגה מ-4 רצועות

במבט ראשון היא נראית כמו קליעה שצריך ללמוד במשך שעות. בפועל, ברגע שמבינים את העיקרון, חוזרים שוב ושוב על אותה פעולה.

מתחילים מארבע רצועות

מחלקים את הבצק ל-4 חלקים שווים. מגלגלים כל חלק לרצועה ארוכה ואחידה. מניחים שתי רצועות במקביל בכיוון אחד ואת שתי האחרות לרוחב. אורגים אותן במרכז בשיטת מעל-מתחת, כך שנוצר במרכז ריבוע ארוג קטן.

בסיום השלב הזה צריכים לצאת מהמרכז 8 קצוות בצק - שניים לכל כיוון.

עכשיו מתחילה הקליעה

מסתכלים על שמונת הקצוות כעל ארבעה זוגות.

בכל זוג מעבירים קצה אחד מעל הקצה הסמוך אליו, ומתקדמים באותו כיוון סביב כל החלה. לאחר שהשלמתם סיבוב אחד, משנים כיוון. שוב מעבירים כל קצה מעל הקצה הסמוך - הפעם בכיוון ההפוך. ממשיכים לסירוגין: סיבוב לכיוון אחד, ואז סיבוב לכיוון השני.

זה כל הסוד של הקליעה.

כשהקצוות נעשים קצרים מדי ולא נוח להמשיך, מפסיקים. אין צורך לנסות לקלוע עד הסנטימטר האחרון.

מחברים וצובטים את הקצוות שנותרו. מכניסים אותם בזהירות מתחת לחלה כדי להסתיר אותם. משתמשים בשתי הידיים כדי לעגל בעדינות את החלה ולסדר את הצורה.

גם אם באמצע התהליך החלה נראית קצת מבולגנת - אל תמהרו לפרק אותה. אחרי שמכניסים את הקצוות מתחת ומסדרים את הכיכר, מתקבלת הצורה העגולה והארוגה.

אל תהרסו את הקליעה בהתפחה

סיימתם לעצב? עכשיו צריך לתת לחלה לתפוח שוב.

הניחו אותה על תבנית מרופדת בנייר אפייה וכסו בעדינות. זמן ההתפחה המדויק תלוי במתכון, בטמפרטורת החדר ובבצק עצמו, ולכן עדיף להסתכל על החלה ולא רק על השעון.

אפשר ללחוץ בעדינות על הבצק באצבע: אם השקע קופץ בחזרה מיד, בדרך כלל הבצק עדיין זקוק לזמן. אם הוא חוזר באיטיות ונשאר סימן קל, החלה מתקרבת למצב המתאים לאפייה.

מברישים בעדינות בביצה, בלי ללחוץ על הבצק, ומפזרים שומשום, פרג או משאירים את החלה חלקה ומבריקה.

אז איזו חלה תכינו?

אם זו הפעם הראשונה שלכם - התחילו מהשבלול או מחלת הפרח.

אם אתם רוצים מקסימום רושם במינימום הסתבכות - לכו על חלת הקשרים.

למראה קלאסי וחגיגי - חלת הכתר עושה את העבודה.

ואם אתם רוצים להניח על שולחן החג חלה שתגרום לכולם לשאול "רגע, איך קלעתם את זה?" - נסו את החלה העגולה מארבע רצועות.

ואחרי שמבינים את העיקרון, יש סיכוי טוב שהיא תיראה הרבה פחות מפחידה בפעם הבאה.

יש לכם רעיון לקליעה עגולה, מוצלחת משלכם? שתפו בתגובות!