דרמה בחנוכה: מעצר תלמיד הישיבה

הבחור יצחק רביבו מישיבת "חיים עוזר" נעצר על ידי המשטרה הצבאית במארב ליד ביתו. לאחר שנמלט מניסיון מעצר קודם שעורר סערה, נשפט רביבו ל-17 ימי מאסר. ארגון "עזרם ומגינם" מלווה משפטית ומגיש ערעור.

תורה ואור ברוממה

מעמד מרגש של הכנסת ספר תורה נערך בישיבת "אור אלחנן" בירושלים בעיצומם של ימי החנוכה. מאות תלמידים רקדו ברחובות שכונת רוממה לצלילי שירת נתי רבינוביץ', בחגיגה שחיברה בין שמחת התורה לאור הנרות.

מסורת ופאר בצל הקודש

לאחר שהדליק ביומה הראשון של חנוכה בחנוכייה העתיקה של ה"דברי יואל" מסאטמר, עבר הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר להשתמש בחנוכיית ענק מפוארת מכסף, שנתרמה על ידי נגידים מארה"ב. צפו בתיעוד המרומם ממעמד ההדלקה.

חנוכה אצל זקן הפוסקים

מעמד מרגש בשכונת הר נוף: המונים משתתפים בהדלקה הכפולה של הגר"מ שטרנבוך, המשלבת את שיטת החזון איש ומנהג ירושלים. לאחר השירה בליווי כלי זמר, זוכים המשתתפים לקבל "חנוכה געלט" מבורך מידיו של הפוסק.