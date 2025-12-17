כיכר השבת
נייעס עם קנייטש

חגיגה לאור הנרות ברוממה: הריקודים הסוערים של תלמידי הישיבה | מעייריב

דרמה בחנוכה: תלמיד הישיבה נעצר ליד ביתו |מעמד של הכנסת ספר תורה נערך בישיבה דווקא באמצע חנוכה | מעמד הדלקה מיוחד אצל זקן הפוסקים | ימי החנוכה אצל המשפיע החסידי והמתנה המפתיעה מחו"ל (מעייריב)

דרמה בחנוכה: מעצר תלמיד הישיבה

הבחור יצחק רביבו מישיבת "חיים עוזר" נעצר על ידי המשטרה הצבאית במארב ליד ביתו. לאחר שנמלט מניסיון מעצר קודם שעורר סערה, נשפט רביבו ל-17 ימי מאסר. ארגון "עזרם ומגינם" מלווה משפטית ומגיש ערעור.

תורה ואור ברוממה

מעמד מרגש של הכנסת ספר תורה נערך בישיבת "אור אלחנן" בירושלים בעיצומם של ימי החנוכה. מאות תלמידים רקדו ברחובות שכונת רוממה לצלילי שירת נתי רבינוביץ', בחגיגה שחיברה בין שמחת התורה לאור הנרות.

מסורת ופאר בצל הקודש

לאחר שהדליק ביומה הראשון של חנוכה בחנוכייה העתיקה של ה"דברי יואל" מסאטמר, עבר הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר להשתמש בחנוכיית ענק מפוארת מכסף, שנתרמה על ידי נגידים מארה"ב. צפו בתיעוד המרומם ממעמד ההדלקה.

חנוכה אצל זקן הפוסקים

מעמד מרגש בשכונת הר נוף: המונים משתתפים בהדלקה הכפולה של הגר"מ שטרנבוך, המשלבת את שיטת החזון איש ומנהג ירושלים. לאחר השירה בליווי כלי זמר, זוכים המשתתפים לקבל "חנוכה געלט" מבורך מידיו של הפוסק.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד במעייריב:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר