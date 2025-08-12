תלמיד ישיבת חברון, בוגר ישיבה תיכונית המתגורר בתל אביב, ניצל מניסיון מעצר על ידי המשטרה הצבאית שפשטה על ביתו בשעת לילה מאוחרת בשבוע שעבר. מי שלא ניצל מניסיון מעצר - היה אברך שתכנן לטוס עם משפחתו לחו"ל. לרוע המזל הוא נעצר ושמפחתו המריאה בלעדיו. הוא שוחרר אחרי מספר שעות. בתוך כך - פרשן 'כיכר השבת' ישי כהן חשף מוקדם יותר היום, שבצה"ל התקבלה החלטה שלא לבצע את מבצע המעצרים שתוכנן לימי בין הזמנים. בצה"ל מכחישים - אבל המציאות, לא נעים, מכחישה את צה"ל.

ויחזור לתלמודו

ישיבות צאנז בנתניה וחיפה הסתפקו בשבוע בודד של בין הזמנים. אתמול (שני) התקיים מעמד פתיחת הזמן, בסדר לימוד ארוך ורצוץ כל שעות הבוקר. אחרי תפילת מנחה, הגיע האדמו"ר מצאנז למסור את שיחת הפתיחה לזמן אלול, כשהוא לא מתעלם מהסיטואציה המוזרה והכואבת אליה נקלעו תלמידי הישיבות בארץ.

שלם ישלם

יחידות החילוץ נאלצו לבצע חילוצים מורכבים בשיאו של גל החום. עשרות תלמיד ישיבות, לצד משפחות, נקלעו למצוקה ולסכנת חיים ממשית - כשבמרבית המקרים מדובר בעבריינים שהתעלמו מההתרעות וההנחיות. בושה וחרפה.

ברוך מתייך לשלום

בערב שבת האחרון, שררה דאגה רבה בקרב רבבות חסידי סאטמר בעולם כולו, למשמע הבשורה כי האדמו"ר ששהה במעונו במחנה הנופש 'דברי יואל' סאטמר בסוואן לייק, התפנה לבית החולים עלענוויל שבהרי הקאנטרי אחרי שלא חש בטוב. אחרי סדרת בדיקות קצרה שוחרר האדמו"ר למעונו במחנה, ובחסדי שמים התברר כי מצבו תקין לחלוטין.