בזמן שעיני העולם כולו נשואות למסרים הסותרים המגיעים מוושינגטון ומטהרן, תוכנית "יומן מלחמה" של 'כיכר השבת' צללה לעומקן של השאלות הבוערות: האם המשא ומתן של דונלד טראמפ הוא תרגיל הונאה צבאי או שמא מדובר בהזדמנות מדינית חד-פעמית?

מייקל אורן: "טראמפ מנהל מו"מ עם אקדח טעון על השולחן"

השגריר לשעבר וחבר הכנסת לשעבר, מייקל אורן, הציב בפתח התוכנית את המציאות ההיסטורית בפרספקטיבה מרתקת. "מאז 1956, כל מלחמה של ישראל הופסקה על ידי האמריקאים באור אדום בוהק," הסביר אורן, "אבל הפעם הסיפור שונה. היכולת שלנו להמשיך ללא ארה"ב – מבחינת תחמושת ודלק – היא מוגבלת, ולכן עלינו להגדיר קווים אדומים ברורים".

לדברי אורן, הדרישות של ישראל ושל ארה"ב צריכות לכלול:

קץ מוחלט לתוכנית הגרעין ולבניית הטילים הבליסטיים.

לתוכנית הגרעין ולבניית הטילים הבליסטיים. הפסקת התמיכה בארגוני הטרור – דרישה שאורן מגדיר כ"התאבדות של זהות" עבור המשטר האיראני.

בארגוני הטרור – דרישה שאורן מגדיר כ"התאבדות של זהות" עבור המשטר האיראני. הוצאת מאגרי האורניום המועשר למדינה שלישית.

אורן התייחס לאולטימטום של טראמפ: "אף אחד לא באמת יודע מה קורה בראש של טראמפ. אבל בזמן שהוא מדבר על השעיה של חמישה ימים, כוחות אדירים של נחתים ומטוסי קרב ממשיכים לזרום לאזור. זה מו"מ עם אקדח גדול מאוד על השולחן".

המלחמה הטכנולוגית הראשונה: "תחנת דלק בשמי איראן"

תא"ל (במיל') ראם עמינח, לשעבר היועץ הכלכלי לרמטכ"ל, הציג את הזווית המבצעית והאסטרטגית של השותפות חסרת התקדים בין צה"ל לצבא ארה"ב. "זו המלחמה הטכנולוגית ביותר שהייתה אי פעם על כדור הארץ," קבע עמינח.

הוא תיאר מחזה שנשמע עד לא מזמן כדמיוני: "מטוס תדלוק אמריקאי ממריא מישראל, מתייצב בשמי איראן כ'תחנת דלק אווירית', ומטוסים ישראליים מתדלקים ממנו בזמן אמת. זהו תיאום בלתי נתפס ברמת קבוצת הפקודות, מעבר לקשר האישי בין המנהיגים".

עמינח התריע מפני ניצחון טקטי בלבד: "אם ננצח אבל השלטון האיראני יישאר על כנו, הם יתחילו לשקם את עצמם ביום שאחרי – בדיוק כמו שראינו עם חזבאללה בלבנון. היעד חייב להיות הכרעה והחלפת הממשל".

עמינח חשף בתוכנית את המנגנון שמאחורי הצהרותיו של נשיא ארה"ב: "זה נורא פשוט. כשמחיר הדלק עולה מעל 110 דולר לחבית, טראמפ מדבר על הישגים ועצירה. ברגע שהמחיר יורד לאזור ה-90 דולר, הוא חוזר למסר של 'לא נעזוב אותם עד שנחסל את היכולות שלהם'".

היום שאחרי: "עידן אנכי"

בסיום התוכנית, הביע השגריר אורן אופטימיות זהירה לגבי העתיד האזורי. "אנחנו לא חיים בעידן היסטורי, אלא בעידן אנכי שבו הכל משתנה במהירות. אם טראמפ יתעקש על הישגים משמעותיים, אנחנו עשויים לראות 'חיץ של שלום' שמתחיל בחוף תל אביב ומגיע עד נהר הגנגס באיראן, תחת חסות אמריקאית".

