בעוד המתח במזרח התיכון מגיע לשיאו והכוחות האמריקאים ממשיכים לזרום לאזור, שגריר ישראל לשעבר בארצות הברית וחבר הכנסת לשעבר, מייקל אורן, משרטט את מפת האינטרסים הישראלית מול הממשל בוושינגטון. בשיחה מרתקת הוא מסביר מדוע המערכה הנוכחית שונה מכל מה שהכרנו בעבר ומה עומד מאחורי הצעדים של הנשיא דונלד טראמפ.

הקוים האדומים: לא רק גרעין

בתשובה לשאלה מה על ישראל לדרוש במקרה של הסכם בין ארה"ב לאיראן, מדגיש אורן כי אסור להסתפק בהצהרות כלליות. "אנחנו צריכים לדרוש מיצוי של כל היעדים שקבענו", הוא אומר. לדבריו, אלו הם תנאי הסף שבלעדיהם ישראל תיוותר בסכנה:

סוף לתוכנית הגרעין: לא רק הקפאה, אלא פירוק היכולות.

לא רק הקפאה, אלא פירוק היכולות. הוצאת האורניום המועשר: העברת כל המאגרים למדינה שלישית.

העברת כל המאגרים למדינה שלישית. הפסקת פרויקט הטילים הבליסטיים.

גדיעת התמיכה בטרור: הפסקת המימון והחימוש של ארגוני הטרור באזור. עם זאת, אורן מטיל ספק בנכונות האיראנית: "הנשיא טראמפ מבקש מהאיראנים התאבדות של הזהות שלהם. משטר איראני בלי טרור ובלי טילים הוא לא אותו משטר. אני בספק אם הם מוכנים לכך".

האקדח על השולחן: 4,200 נחתים בדרך

על אף הדיבורים על משא ומתן והארכות זמן, אורן מציין כי בשטח המציאות מדברת אחרת. "בזמן שהוא מדבר על השהייה של חמישה ימים, כוחות אמריקאים משמעותיים, לרבות 4,200 נחתים וכוחות דלתא, ממשיכים לזרום למזרח התיכון. זה אקדח טעון וגדול מאוד שמונח על השולחן".

לדבריו, ייתכן והנשיא טראמפ נערך לפעולה קרקעית מוגבלת כדי להשתלט על מוקדים אסטרטגיים לאורך המפרץ, שם מסתירה איראן סירות נפץ ומערות לחימה.

ברית של פעם במאה שנה

אורן, כהיסטוריון, משווה את היחסים הנוכחיים בין נתניהו לטראמפ לתקופות קודמות ומגיע למסקנה מדהימה: "שיתוף הפעולה הזה הוא אירוע ייחודי בהיסטוריה. אפילו במלחמת העולם השנייה, ארה"ב לא שיתפה פעולה עם אנגליה בצורה כל כך הדוקה כפי שהיא עושה עכשיו עם ישראל".

לדבריו, ארה"ב רואה בישראל "שחקן ראשי" ולא קבלן משנה. "האמריקאים מרגישים שיש להם סוף סוף פרטנרית שנלחמת, בניגוד לאירופה שצריך 'לסחוב על הגב'".

היום שאחרי: "עידן תנ"כי"

האם המלחמה תסתיים בשינוי פני המזרח התיכון? אורן אופטימי בזהירות. "אם הנשיא יתעקש להשיג הכרעה, הכל הולך להשתנות. אנחנו עשויים לראות חיץ של שלום וביטחון שמתחיל בחוף תל אביב ומגיע עד גדות הגנגס, תחת חסות אמריקאית".

הוא חותם את דבריו בציטוט משעשע אך עמוק: "נהג מונית אמר לי אתמול - אנחנו לא חיים בעידן היסטורי, אלא בעידן תנ"כי. חוכמת נהגי המוניות מעולם לא טעתה".