הכותרות על הנעשה בלשכת ראש הממשלה לא פוסקות: חשדות פליליים, מינויים שנויים במחלוקת ועזיבות של אנשי אמון. בראיון מיוחד באולפן "כיכר השבת", ניר חפץ, מי שהיה בעבר האיש הקרוב ביותר לבנימין נתניהו ודוברו האישי, מנתח את המצב בלשכה, את הברית ההיסטורית עם המפלגות החרדיות ואת המשבר העמוק סביב חוק הגיוס.

"האחריות על המינויים - על נתניהו בלבד"

חפץ לא חוסך בביקורת על הרכב האנושי המקיף את ראש הממשלה כיום. "השיבושים בלשכה קשים, וההון האנושי שם דל להחריד", הוא קובע. עם זאת, הוא מסייג כי בעת מלחמה, ההשפעה על ניהול המדינה מוגבלת יותר: "בזמן חירום המטה האמיתי של נתניהו הוא צה"ל, המוסד והשב"כ. הוא יושב ב'בור', ושם המקצועיות היא אחרת. בשגרה, לעומת זאת, לשכה כזו פשוט משבשת הכל".

כשנשאל האם נתניהו מודע לפרטי הפרטים של התנהלות אנשיו, חפץ נחרץ: "בכל מה שקשור ללשכה שלו, הוא מעורב עד לפרטי הפרטים. המינויים האלו הם שלו, בערבוב של שרה ויאיר. לכן, האחריות על האנשים האלו ועל מה שהם עושים – בין אם זה במישור המשמעתי ובין אם במישור הפלילי – היא עליו באופן אישי".

המלכוד החרדי: "למה ויתרתם על גנץ ואייזנקוט?"

חפץ חוזר לשנת 2014, לשיחות שהובילו לכריתת הברית בין נתניהו לחרדים לאחר ממשלת לפיד-בנט הראשונה. למרות הערכתו לפוליטיקאים החרדים, הוא סבור שהאסטרטגיה הנוכחית גובה מחיר כבד.

"לדעתי האישית, היה נכון יותר לציבור החרדי להישאר בתפקיד ההיסטורי של לשון מאזניים", אומר חפץ. "ברגע שהפכתם לחלק אינטגרלי מ'הגוש האמוני' כפי שמותג על ידי נתניהו, הוצאתם את עצמכם מכלל השיח עם חצי מהציבור היהודי-ציוני בישראל. למה לוותר מראש על דמויות כמו גדי אייזנקוט או בני גנץ? בחרתם צד במחלוקת שהיא בכלל לא בליבת האינטרסים שלכם, כמו נושאי משטר וביטחון".

חוק הגיוס: "החרדים הרימו דגל לבן"

הנושא הבוער ביותר במגזר – חוק הגיוס – מקבל אצל חפץ פרשנות פוליטית קרה. לטענתו, נתניהו לא מנסה "לסבן" את החרדים מתוך רוע, אלא מתוך הישרדות: "אם זה היה תלוי בו פוליטית, הוא היה מעביר את החוק מחר בבוקר. אבל ככל שהבחירות מתקרבות, זה הופך לבלתי אפשרי".

לדבריו, המפלגות החרדיות למעשה השלימו עם המצב: "ברגע שעבר התקציב, המפלגות החרדיות הרימו דגל לבן בנושא הגיוס. הן בחרו לקחת תקציבים תמורת העובדה שלא יהיה חוק. אבל הדבר הזה הוא לצנינים בעיני ציבור עצום, כמו הבן שלי שנלחם בעזה חודשים ארוכים. הדימוי של הציבור החרדי בקרב החילונים נפגע אנושות".