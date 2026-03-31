כיכר השבת
עדות מתוך הכוורת

ניר חפץ לאולפן 'כיכר': "ההון האנושי בלשכת נתניהו דל להחריד, האחריות היא עליו"

דובר משפחת נתניהו לשעבר בראיון גלוי לב על המתרחש מאחורי הקלעים של הלשכה הסוערת • "בזמן מלחמה השיבושים פחות מורגשים כי המטה האמיתי הוא צה"ל" • על הברית עם החרדים: "טעות להיות בכיס של צד אחד, אתם מוותרים על חצי מהעם" • וגם: התובנה המפתיעה על החיילת במודיעין עילית | צפו

הכותרות על הנעשה בלשכת ראש הממשלה לא פוסקות: חשדות פליליים, מינויים שנויים במחלוקת ועזיבות של אנשי אמון. בראיון מיוחד באולפן "", ניר חפץ, מי שהיה בעבר האיש הקרוב ביותר ל ודוברו האישי, מנתח את המצב בלשכה, את הברית ההיסטורית עם המפלגות החרדיות ואת המשבר העמוק סביב חוק הגיוס.

"האחריות על המינויים - על נתניהו בלבד"

חפץ לא חוסך בביקורת על הרכב האנושי המקיף את ראש הממשלה כיום. "השיבושים בלשכה קשים, וההון האנושי שם דל להחריד", הוא קובע. עם זאת, הוא מסייג כי בעת מלחמה, ההשפעה על ניהול המדינה מוגבלת יותר: "בזמן חירום המטה האמיתי של נתניהו הוא צה"ל, המוסד והשב"כ. הוא יושב ב'בור', ושם המקצועיות היא אחרת. בשגרה, לעומת זאת, לשכה כזו פשוט משבשת הכל".

כשנשאל האם נתניהו מודע לפרטי הפרטים של התנהלות אנשיו, חפץ נחרץ: "בכל מה שקשור ללשכה שלו, הוא מעורב עד לפרטי הפרטים. המינויים האלו הם שלו, בערבוב של שרה ויאיר. לכן, האחריות על האנשים האלו ועל מה שהם עושים – בין אם זה במישור המשמעתי ובין אם במישור הפלילי – היא עליו באופן אישי".

המלכוד החרדי: "למה ויתרתם על גנץ ואייזנקוט?"

חפץ חוזר לשנת 2014, לשיחות שהובילו לכריתת הברית בין נתניהו לחרדים לאחר ממשלת לפיד-בנט הראשונה. למרות הערכתו לפוליטיקאים החרדים, הוא סבור שהאסטרטגיה הנוכחית גובה מחיר כבד.

"לדעתי האישית, היה נכון יותר לציבור החרדי להישאר בתפקיד ההיסטורי של לשון מאזניים", אומר חפץ. "ברגע שהפכתם לחלק אינטגרלי מ'הגוש האמוני' כפי שמותג על ידי נתניהו, הוצאתם את עצמכם מכלל השיח עם חצי מהציבור היהודי-ציוני בישראל. למה לוותר מראש על דמויות כמו גדי אייזנקוט או בני גנץ? בחרתם צד במחלוקת שהיא בכלל לא בליבת האינטרסים שלכם, כמו נושאי משטר וביטחון".

חוק הגיוס: "החרדים הרימו דגל לבן"

הנושא הבוער ביותר במגזר – חוק הגיוס – מקבל אצל חפץ פרשנות פוליטית קרה. לטענתו, נתניהו לא מנסה "לסבן" את החרדים מתוך רוע, אלא מתוך הישרדות: "אם זה היה תלוי בו פוליטית, הוא היה מעביר את החוק מחר בבוקר. אבל ככל שהבחירות מתקרבות, זה הופך לבלתי אפשרי".

לדבריו, המפלגות החרדיות למעשה השלימו עם המצב: "ברגע שעבר התקציב, המפלגות החרדיות הרימו דגל לבן בנושא הגיוס. הן בחרו לקחת תקציבים תמורת העובדה שלא יהיה חוק. אבל הדבר הזה הוא לצנינים בעיני ציבור עצום, כמו הבן שלי שנלחם בעזה חודשים ארוכים. הדימוי של הציבור החרדי בקרב החילונים נפגע אנושות".

(צילום: מנדי אושר)

בעיית ההסברה: "חשבתי שלחיילות יש בעיה במודיעין עילית"

לקראת סוף הראיון, נרשם רגע של פיוס והפתעה. כשסיפר המראיין על חיילת שעמדה בטרמפיאדה במודיעין עילית ("קרית ספר") מוקפת באברכים מבלי שאיש יפגע בה או יסתכל עליה בעין עקומה, חפץ הודה בכנות:

"התשובה נמצאת בדברים שלך. אם היית בוחן את כליותיי ולבבי לפני שתי דקות, באמת חשבתי שהיום לחיילת יש בעיה להסתובב בבני ברק או במודיעין עילית. יש לכם בעיית הסברה ושיח קשה מאוד עם החברה החילונית. הכדור הזה נמצא במגרש שלכם".

ניר חפץ חתם את דבריו בהזמנה לשיח פתוח יותר בין המגזרים: "השיח חייב להתקיים לא רק בין מנהיגים, אלא בין אנשים. רק ככה נוכל להחזיר את הגלגל אחורה מהקיטוב שאנחנו נמצאים בו".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (17%)

לא (83%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר