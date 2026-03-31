ערב פסח וחודש אל תוך המלחמה, ראש הממשלה בנימין נתניהו קיים הערב (שלישי) הצהרה לתקשורת. ההצהרה של ראש הממשלה נערכה ללא נוכחות עיתונאים. במהלך ההצהרה נתניהו תיאר את ההישגים של המערכה בראות עיניו.

"יש לנו הישגים עצומים, ענקיים. יש גם מחירים כואבים", פתח נתניהו את נאומו. "רק אתמול איבדנו 4 מטובי בנינו. אני מוסר תנחומים למשפחות. כולנו מחבקים את המשפחות ואת הפצועים הגיבורים שלנו, בגוף ובנפש. עם אחד אנחנו".

"אנחנו כותשים בשיטתיות את המשטר האיראני", טען נתניהו. "בכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו וגם בדור הזה - משטר האייתוללות עשה מאמץ אדיר להשמיד אותנו ולהשתלט על המזרח התיכון. הוא ניסה לקדם את השאיפות הרצחניות שלו".

לדברי נתניהו, המשטר באיראן ניסה לפתח תוכנית גרעין וטילים ומימן את שלוחות הטרור: "כל אלה עלו לאיראן כמעט טריליון דולר - ועכשיו אפשר לומר - הטריליון ירד לטמיון", אמר. "הנחתנו מתחילת מלחמת התקומה 10 מכות על ציר הרשע".

נתניהו המשיך ואמר: "המערכה עדיין לא תמה, אבל כנגד 10 המכות שספגו אויבינו, השגנו 10 הישגים כבירים. יצרנו היפוך אסטרטגי. לפני שני המבצעים איראן ביקשה לחנוק אותנו - היום אנחנו חונקים אותם. המשטר שלהם חלש מאי-פעם".

נתניהו מנה את ההישגים עד כה ואמר: "ברוח חג הפסח הקרב אלינו, הנחתנו מתחילת מלחמת התקומה עשר מכות על ציר הרשע: מכת חמאס בעזה, מכת חיזבאללה בלבנון, מכת אסד בסוריה, מכת ארגוני הטרור ביהודה ושומרון, מכת החות'ים בתימן - ועוד חמש מכות איראן: מכת הגרעין, מכת הטילים, מכת תשתיות המשטר, מכת כוחות הדיכוי ומכת בכורות, או במקרה שלנו - מכת בכירים.

מהרודן חמינאי, דרך מדעני הגרעין, ובואכה רבי-המרצחים של משמרות המהפכה והבסיג', שלא לדבר קודם לכן על נסראללה, הנייה, דף, סינוואר, ועוד ועוד ועוד.

אחרי עשר מכות מצרים, אני מזכיר לכם שפרעה עדיין ניסה לפגוע בבני ישראל – וכולנו יודעים איך זה הסתיים. כך גם במערכה מול ציר הרשע של איראן. המערכה עדיין לא תמה – אבל כבר עכשיו אפשר לומר, שכנגד עשר המכות שספגו אויבינו – השגנו עשרה הישגים כבירים במבצעים 'עם כלביא' ו'שאגת הארי' ובמלחמת התקומה כולה.

אחד - יצרנו היפוך אסטרטגי. לפני שני המבצעים איראן ביקשה לחנוק אותנו. היום אנחנו חונקים אותה. משטר האייתולות באיראן חלש מאי-פעם, ומדינת ישראל חזקה מאי-פעם.

שתיים - הערנו את העולם לסכנה שאיראן מהווה לאנושות כולה. לפני המבצעים רוב העולם לא שעה לאזהרות שלנו. אני רוצה להגיד לכם, אני דיברתי עם מנהיגים במזרח התיכון בפגישות סודיות וגלויות. דיברתי עם מנהיגים אירופה. דיברתי גם עם מנהיגים בארה"ב, עם נשיאי ארה"ב. הם לא הפנימו את הסכנה. היום אין מי שלא מבין את גודל הסכנה. יש כאלה שאומרים לי בשיחות פרטיות: ׳ראש הממשלה, אנחנו מבינים. אנחנו מפחדים לומר את זה, אבל אנחנו מבינים׳. ויש כאלה שאומרים: ׳אנחנו מבינים׳ - וברוך השם גם פועלים.

שלוש - לפני המבצעים נלחמנו לבד נגד איראן. היום אנחנו נלחמים כתף אל כתף עם ארה"ב – בשיתוף פעולה היסטורי חסר-תקדים בין הנשיא טראמפ לביני, ובין צבא ארה"ב וצבא ההגנה לישראל. לא רק שחיזקנו את הברית עם ארה"ב. אנחנו גם יוצרים בריתות חדשות עם מדינות חשובות באזור נגד האיום האיראני המשותף. אני מקווה שבקרוב, אזרחי ישראל, אני אוכל לספר לכם יותר על הבריתות החשובות האלה.

ארבע - ערערנו את היסודות של משטר הטרור, שלפני המבצעים הוא נראה כל יכול. היום, בעקבות 'עם כלביא' והמחאה באיראן שבאה בעקבותיו, ובעקבות מכות המחץ על איראן, שהנתחתנו עליהם ב-'שאגת הארי' – אנחנו זעזענו את המשטר הזה. ואני אומר לכם, שבמוקדם או במאוחר - סופו ליפול.

חמש - פגענו קשות והרחקנו מעל ראשינו שני האיומים הקיומיים. לפני שני המבצעים איראן שעטה קדימה לפתח נשק גרעיני ועשרות אלפי טילים בליסטיים. ב-'עם כלביא' הרחקנו מעלינו את האיום המיידי של איראן להתחמש בנשק גרעיני ובטילים בליסטיים רבים, וב-'שאגת הארי' הבאנו הישג משלים בכתישת היכולת התעשייתית של המשטר לייצר את כלי-המשחית הללו. אני רוצה שתבינו, חמינאי התכוון לקחת את היכולת התעשייתית של ייצור גרעין וטילים ולהטמין אותה עמוק-עמוק מתחת לאדמה. כשהבנתי את זה, הבאתי את זה בפני הקבינט ואמרתי: ׳אנחנו חייבים לפעול, כי אחרת לא נוכל להשיג את כלי-המשחית הללו ואת האמצעים שמייצרים אותם". היינו חייבים לפעול - ופעלנו.

שש - שברנו את כוחם של צבאות-הטרור של איראן שהקיפו אותנו בטבעת חנק. זה נכון, יש להם עדיין יכולת שיורית לאיים עלינו, אבל הם כבר אינם יכולים לאיים על קיומנו, לשגר רבבות טילים בליסטיים ורקטות, שנועדו להחרבת ערי ישראל. אני זוכר לפני שיצאנו למלחמת התקומה, דיברו על 150 אלף רקטות וטילים ואלפי טילים של חמאס. כל אלה היו אמורים להפוך את ערי ישראל, את תל אביב, ירושלים, חיפה ובאר שבע לעיי חורבות. זה כבר לא יקרה.

שבע - ביססנו רצועות ביטחון עמוק מעבר לגבולותינו. בעזה – בלמעלה ממחצית שטח הרצועה. בסוריה – מכתר החרמון ועד הירמוך. ובלבנון – באזור-חיץ נרחב שמסכל את איום הפלישה, ומרחיק את איום ירי-טילי הנ"ט על יישובינו.

שמונה – שינינו את תפיסת הביטחון שלנו. אנחנו אלה שתוקפים ויוזמים, ואנחנו אלה שמפתיעים אויבנו.

תשע - הוכחנו שמערכת ההגנה האווירית שלנו היא המערכת הטובה ביותר בעולם. אני רוצה לספר לכם, כל כך הרבה מדינות פונות אלינו ומבקשות את עזרתנו, כי הם יודעים שאנחנו מספר אחת בהגנה, וגם מספר אחד בהתקפה.

עשר - הראינו את החוסן המופלא של עם ישראל וגם של כלכלת ישראל, שבזמן מלחמה שוברת שיאים".

ראש הממשלה שיתף כי ישראל פועלת בתיאום עם ארה"ב, ורמז לשיתופי פעולה נוספים: "יצרנו תנאים להרחבת הבריתות ומעגל השלום. אני מקווה שבקרוב אוכל לספר לאזרחי ישראל על הבריתות החדשות שלנו".

"אנחנו ערערנו את יסודות משטר הטרור", הוסיף נתניהו. "אנחנו זעזענו את המשטר, ואני אומר שבמוקדם או במאוחר - סופו של המשטר ליפול". לדברי ראש הממשלה, ישראל הצליחה להוריד מעל ראשה שני איומים - גרעיניים ובליסטיים.

"זה נכון, יש להם יכולת לאיים עלינו - אבל הם כבר לא יכולים לאיים על קיומינו", אמר על איראן ושלוחותיה במזרח התיכון. "אנחנו ביססנו רצועות ביטחון מעבר לגבולותינו, בעזה, בסוריה ובלבנון", המשיך ראש הממשלה.

נתניהו הודה לאזרחי ישראל ולכוחות צה"ל על החוסן שהפגינו. "ישראל הפכה למעצמה אזורית, ובתחומים מסוימים גם מעצמה עולמית", טען. "היו כאלו שהפגינו רפיסות - אבל אנחנו המשכנו במלחמה במלוא העוצמה, הכנו בנחישות באויבינו".

בסוף דבריו נתניהו תקף את התקשורת, וביקש "לשאול את יושבי האולפנים ודוברי האופוזיציה - מה קרה לכם?". הוא דרש: "בזמן מערכה קיומית, תרימו את המורל של הצד שלנו ולא של האויב - תתחברו לרוח העם, לרוח הגבורה, לרוח הניצחון של הלוחמים האדירים שלנו".