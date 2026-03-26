כיכר השבת
והאם יישב עם ביבי?

לקרוא ולא להאמין: זה מה שאמר היום בנט על נתניהו בנושא האיראני

ראש הממשלה נפתלי בנט סירב לתת היום קרדיט לראש הממשלה נתניהו על הפעולות המוצלחות באיראן, ב'עם כלביא' ובמבצע הנוכחי | זה מה שייחשב לפי בנט ניצחון במלחמה (חדשות) 

20תגובות

נפתלי בנט, לשעבר ראש הממשלה, אמר הערב (חמישי) באולפן חדשות 12 כי עשה מעט מאוד בנושא האיראני.

למרות שראש הממשלה נתניהו הוא היחיד שהעז להתעסק עם 'תפוח האדמה הלוהט' ולצאת למתקפה נגד איראן, מר סבור כי זה לא מספיק.

לדברי ראש הממשלה לשעבר, "אנחנו לא מנצחים בשום חזית. לא בעזה, לא בלבנון, באירן עוד נראה".

למרות ההישגים המרשימים של ישראל בשני המבצעים - 'עם כלביא' ו'', בנט סירב לתת קרדיט לנתניהו על ההישגים.

"אני עומד מאחורי כל מילה בטענה שמעולם לא היה מי שדיבר כ"כ הרבה ועשה כ"כ מעט בנושא האירני כמו נתניהו".

ראש הממשלה לשעבר בנט באולפן, אמר ליונית לוי על אזהרת הרמטכ"ל לפיה "צהל קורס לתוך עצמו" כי "לממשלה אין בושה, במשך שנה הרמטכ"ל זועק - 'אין לי חיילים'. חובתו של הרמטכ"ל להרים דגל אדום, הדרג המדיני מונע מצה"ל לנצח"

לדבריו, הישגי המערכה יקבעו בהמשך - שכל העיניים יהיו על האוראניום המועשר, האם הוא יוצא? כן או לא? האם תוכנית הגרעין תפורק לצמיתות? האם תוכנית הטילים הבליסטיים תפורק לצמיתות - כן או לא?". לדבריו, "צריך סגירה אסטרטגית אחרת נגיע לעוד סבב ועוד סבב."

בנט התחייב באולפן כי לא יישב תחת נתניהו, ואמר כי הציע לאייזנקוט להיות מספר 2 שלו. "בינתיים הוא מתמהמה", אמר בנט.

חי בסרט
יהודי
19
יצא המרצע מן השק שוב בנט מתחנף לאולפנים ומנסה למכור לנו סיפורים אצלנו אומרים דיבורים כמו חול ואין מה לאכול נתניהו נלחם באריות בעולם ובנט מחפש כותרות ביונית לוי
הרצל
18
ביטחון זה לא רק צנטריפוגות זה סייעתא דשמיא כשמזלזלים בהנהגה שנבחרה ברוב עם מחלישים את כוחה של המדינה כולה קצת ענווה לא תזיק
כהנא
17
עוד פעם בונה לנו ממשלת שינוי על הגב של הימין? לא למדת כלום? הציבור לא שוכח ולא סולח על הגניבה הקודמת 'מי שנכווה ברותחין נזהר בפושרים'
סיון
16
הכלב נובח והשיירה עוברת. נתניהו בנה חומה מול איראן ואתה מנסה להוריד לבנה אחת בשביל פוליטיקה קטנה יא בנט תלמד קודם מה זה לעמוד במילה שלך
יחיאל
15
אל תנסה ללמד אותנו איך מטפלים בפרסים נתניהו הוא היחיד שהם באמת חוששים ממנו בטהרן כשאתה מחליש את ראש הממשלה שלך בתקשורת אתה מחזק את חמינאי תתבגר
מנצור
14
בנט, להגיד לחיילים שלנו בשטח שאנחנו לא מנצחים בזמן שהם מחרפים את נפשם? זו סטירת לחי לכל מילואימניק. תתעסק בבנייה, לא בלהוריד את המורל מהאולפן הממוזג
רננה
13
האיש שגנב מנדטים והקים ממשלה עם עבאס מעז להטיף מוסר? בזמן שביבי מפרק את הגרעין אתה מפרק את המורל מהמזגן של יונית לוי להגיד אנחנו לא מנצחים זו יריקה בפרצוף של המילואימניקים שחרר אותנו פעם אחת הספיקה לנו
גוטמן
12
מר בנט מי שיושב באולפן ומקטין את העשייה של נתניהו מול איראן פשוט לא מבין את השפה במזרח התיכו. ביבי עשה לאייתוללות צ'אק עמוק בלב הגרעין שלהם בזמן שאתה עוד חיפשת את עצמך לבוא ולהגיד עשה מעט זה פשוט חוסר הבנה אסטרטגי אצלנו אומרים חאר חמאן חאר אסת מי שבגד בבוחרים שלו פעם אחת אל יתפלא שגם עכשיו לא מאמיני
כורש
11
פעם בוגד תמיד בוגד.
יוחנן

