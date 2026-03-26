נפתלי בנט, לשעבר ראש הממשלה, אמר הערב (חמישי) באולפן חדשות 12 כי נתניהו עשה מעט מאוד בנושא האיראני.

למרות שראש הממשלה נתניהו הוא היחיד שהעז להתעסק עם 'תפוח האדמה הלוהט' ולצאת למתקפה נגד איראן, מר בנט סבור כי זה לא מספיק.

לדברי ראש הממשלה לשעבר, "אנחנו לא מנצחים בשום חזית. לא בעזה, לא בלבנון, באירן עוד נראה".

למרות ההישגים המרשימים של ישראל בשני המבצעים - 'עם כלביא' ו'שאגת הארי', בנט סירב לתת קרדיט לנתניהו על ההישגים.

"אני עומד מאחורי כל מילה בטענה שמעולם לא היה מי שדיבר כ"כ הרבה ועשה כ"כ מעט בנושא האירני כמו נתניהו".

ראש הממשלה לשעבר בנט באולפן, אמר ליונית לוי על אזהרת הרמטכ"ל לפיה "צהל קורס לתוך עצמו" כי "לממשלה אין בושה, במשך שנה הרמטכ"ל זועק - 'אין לי חיילים'. חובתו של הרמטכ"ל להרים דגל אדום, הדרג המדיני מונע מצה"ל לנצח"

לדבריו, הישגי המערכה יקבעו בהמשך - שכל העיניים יהיו על האוראניום המועשר, האם הוא יוצא? כן או לא? האם תוכנית הגרעין תפורק לצמיתות? האם תוכנית הטילים הבליסטיים תפורק לצמיתות - כן או לא?". לדבריו, "צריך סגירה אסטרטגית אחרת נגיע לעוד סבב ועוד סבב."

בנט התחייב באולפן כי לא יישב תחת נתניהו, ואמר כי הציע לאייזנקוט להיות מספר 2 שלו. "בינתיים הוא מתמהמה", אמר בנט.