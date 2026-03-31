כיכר השבת
משפט מפתיע והתנצלות

היה רגע בפגישה של הרבי מליובאוויטש עם נתניהו שלא סיפרו עליו כמעט

המגיד והדרשן הרב יוסף יצחק ג'ייקובסון חוזר לאחת מפגישותיו המפורסמות של ראש הממשלה אצל הרבי מליובאוויטש, לפני קרוב לארבעים שנה, בשיעור לחג הפסח - שפורש את הסוד העמוק של חירות אמיתית (יהדות)

בשנת תשמ"ח נפגש עם הרבי מליובאוויטש, זמן קצר לפני סיום תפקידו כשגריר ישראל באו"ם. כולם זוכרים את המשפט שאמר לו הרבי על כך שיהיה עליו לעמוד מול מאה ותשעה עשר אנשים. אבל יש משהו אחר שקרה שם – ולא סיפרו עליו כמעט.

הרבי אמר לו משפט מפתיע – ואפילו ביקש את סליחתו על כך שהדברים נאמרים ברבים: "קשוט עצמך תחילה".

מה עמד מאחורי האמירה הזו, ולמה היא נוגעת לחיים של כל אחד ואחת מאיתנו היום?

בשיעור מיוחד לחג הפסח, הרב ג'ייקובסון פורש את הסוד העמוק של החירות האמיתית, שמסתתר מאחורי שלושת שמות החג – חג המצות, זמן חירותנו, וחג הפסח – ומגלה שהם מייצגים שלושה שלבים שכל אחד מאיתנו חייב לעבור כדי לצמוח באמת: ביטול וענווה, גילוי העצמיות, ולידה מחדש.

בשיעור נלמד:

  • הסיפור הלא מוכר מהפגישה ב-770 והמסר למנהיגות אמיתית.
  • למה אי אפשר לפתור בעיה מאותה רמת חשיבה שבה היא נוצרה?
  • איך לצאת מ"הביצה" שאנחנו תקועים בה, ולמה זה כל כך מפחיד אותנו.
  • סוד "הכלי הריק": איך מפנים מקום בנפש כדי לחוות יציאת מצרים פרטית בפסח הקרוב.

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר