בשנת תשמ"ח נפגש בנימין נתניהו עם הרבי מליובאוויטש, זמן קצר לפני סיום תפקידו כשגריר ישראל באו"ם. כולם זוכרים את המשפט שאמר לו הרבי על כך שיהיה עליו לעמוד מול מאה ותשעה עשר אנשים. אבל יש משהו אחר שקרה שם – ולא סיפרו עליו כמעט.
הרבי אמר לו משפט מפתיע – ואפילו ביקש את סליחתו על כך שהדברים נאמרים ברבים: "קשוט עצמך תחילה".
מה עמד מאחורי האמירה הזו, ולמה היא נוגעת לחיים של כל אחד ואחת מאיתנו היום?
בשיעור מיוחד לחג הפסח, הרב ג'ייקובסון פורש את הסוד העמוק של החירות האמיתית, שמסתתר מאחורי שלושת שמות החג – חג המצות, זמן חירותנו, וחג הפסח – ומגלה שהם מייצגים שלושה שלבים שכל אחד מאיתנו חייב לעבור כדי לצמוח באמת: ביטול וענווה, גילוי העצמיות, ולידה מחדש.
בשיעור נלמד:
- הסיפור הלא מוכר מהפגישה ב-770 והמסר למנהיגות אמיתית.
- למה אי אפשר לפתור בעיה מאותה רמת חשיבה שבה היא נוצרה?
- איך לצאת מ"הביצה" שאנחנו תקועים בה, ולמה זה כל כך מפחיד אותנו.
- סוד "הכלי הריק": איך מפנים מקום בנפש כדי לחוות יציאת מצרים פרטית בפסח הקרוב.
