כיכר השבת
יוסי אליטוב מגיש:

אור החיים אקטואלי: להרגיש את הזולת! צפו

פינתו של עורך עיתון 'משפחה', יוסי אליטוב, ב'כיכר השבת': בפרשה זו שלושה צמתים מלמדים מהי הזדהות אמיתית עם כאב של יהודי אחר: מרים, נשארת נוכחת לצד אחיה הקטן, דואגת לו גם מרחוק, בלב ובמבט. משה, יוצא מאזור הנוחות, רואה סבל של יהודי ואינו עומד מן הצד. והקב״ה בסנה הקוצני קורא: של נעליך! | כל מנהיג וכל יהודי חייב לחוש את כאב הזולת ברגליו, להזדהות בגוף, בנפש ובמעשה, לא רק בדיבור או ברגש בלבד (יהדות)

צפו בפינה המלאה

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בכיכר מודיעין עילית:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר