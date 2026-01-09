יוסי אליטוב מגיש: אור החיים אקטואלי: להרגיש את הזולת! צפו פינתו של עורך עיתון 'משפחה', יוסי אליטוב, ב'כיכר השבת': בפרשה זו שלושה צמתים מלמדים מהי הזדהות אמיתית עם כאב של יהודי אחר: מרים, נשארת נוכחת לצד אחיה הקטן, דואגת לו גם מרחוק, בלב ובמבט. משה, יוצא מאזור הנוחות, רואה סבל של יהודי ואינו עומד מן הצד. והקב״ה בסנה הקוצני קורא: של נעליך! | כל מנהיג וכל יהודי חייב לחוש את כאב הזולת ברגליו, להזדהות בגוף, בנפש ובמעשה, לא רק בדיבור או ברגש בלבד (יהדות)

יא יוסי אליטוב כיכר השבת | 12:29